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Как был ликвидирован самый опасный террорист
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Как был ликвидирован самый опасный террорист 

Русская семерка 30 минут назад
Фото: Русская семерка
Вооруженные формирования, которыми командовал один из опаснейших международных террористов Шамиль Басаев, в середине 90-х составляли основную часть армии так называемом Ичкерии. Путем проведения терактов, захвата заложников и прочих диверсионных действий террорист пытался вынудить российские власти начать переговоры с руководством самопровозглашенной республики.
На счету Басаева десятки терактов: захват заложников в городе Буденновск, в театральном центре в Москве на Дубровке, взрыв грузовика в центре Грозного в 2002 году и пр.
Басаеву вменялись в вину несколько статей УК (терроризм, бандитизм и др.). Помимо реакции российских властей Басаев числился в списках террористов №1 ряда международных организаций. После Буденновска было осуществлено несколько попыток ликвидировать террориста, но он всякий раз ускользал от правосудия.

Подготовка спецоперации

Шамиль Басаев числился в федеративном и международном розыске. При этом ему долгое время удавалось улизнуть от смерти. Сообщения о гибели террориста периодически появлялись в прессе. Впервые об этом написали еще в 1995-ом после штурма Грозного. Затем в 2000-ом, 2002-ом и 2005-ом.
К этому моменту Басаеву удалось вызвать ненависть не только у немусульманского населения нескольких бывших Советских Республик, но и стать личным врагом многих чеченцев. Среди них — Рамзан Кадыров, поклявшийся отомстить Басаеву за убийство его отца, муфтия и президента Чеченской Республики Ахмада Кадырова.
С начала 2006-го в горах Чечни велись усиленные поиски Басаева. При том, что этим занимались 3 000 хорошо знающих регион человек, террористу долгое время удавалось успешно скрываться. Возможно, ему оказывали поддержку какие-то лица или террористические организации из-за рубежа. 8 июня спецслужбы РФ получили информацию, что Басаев скрывается близ города Тырныауз. С этого момента была начата операция по его ликвидации.

Ликвидация Басаева

Шамиль Басаев погиб во время взрыва КамАЗа в 2:00 10 июля того же года. Грузовик, доверху груженый взрывчаткой (около 100 кг тротила), взорвался с колоссальной силой. От ударной волны в доме неподалеку рухнула стена. По данным спецслужб, в автомобиле, который сопровождал этот КамАЗ, и находился Басаев с несколькими подручными. Произошло все это близ горного селения Экажево (Ингушетия).
Существует 2 версии событий. По одной из них, КамАЗ взорвался в результате успешно проведенной российскими спецслужбами операции по ликвидации террориста №1. Так заявил в официальном обращении генерал Николай Патрушев, занимавший в то время пост директора ФСБ.
Спецгруппа после операции детально обследовала место взрыва и произвела несколько контрольных выстрелов в тела чеченцев. Опознать их было сложно ввиду силы взрыва, но российские военные владели точными данными, что в машине был именно Басаев с десятком боевиков.
По другой версии, взрыв КамАЗа произошел случайно. Автомобиль, груженный боеприпасами, перегоняли по горной дороге для осуществления теракта. Басаев планировал взорвать здание ингушского МВД. Дорога в горах ухабистая, поэтому взрывчатка самопроизвольно сдетонировала. Как утверждают приверженцы Басаева, никакой заслуги российских спецслужб в этом нет.
На это ФСБ утверждает, что именно спецоперация была причиной взрыва грузовика близ Экажево. Накануне в мотеле террористам подмешали в еду снотворное. В операции участвовало около 2-х десятков человек, среди них — две женщины, переодетые официантками. Пока чеченцы спали, российские военные угнали КамАз с боеприпасами и тщательно его «обработали». Все вооружение было описано, а сам грузовик заминирован.
Опознать тело Басаева после такого мощного взрыва смогли только через полгода. Была проведена генетическая экспертиза. Подтвердили факт его смерти и сами чеченские сепаратисты. Они объявили, что Басаев и погибшие с ним «братья по оружию» стали шахидами, то есть мучениками во имя веры и Аллаха.
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