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Неожиданный арт: клиенты этого тату-мастера никогда не знают, что он им набьет
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Неожиданный арт: клиенты этого тату-мастера никогда не знают, что он им набьет 

PlayboyRussia.com 4 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Тату-мастер Монти Рихтофен из Германии, он же Мейзон Хефнер, пользуется особым доверием своих клиентов. Он набивает им татуировки, а они до самого последнего момента не знают, каким будет конечный результат.
Он не делает больших татуировок, как, например, футболка любимой команды, которую себе сделал один бразильский болельщик. Рихтофен набивает короткие и емкие фразы, которые хорошо характеризуют своего хозяина.
Здесь и далее фото @maison_hefner
«Очередная хипстерская татуировка».
Проект художника называется «Мои слова, ваше тело», и он был запущен в 2017 году. Татуировщик признается, что прежде, чем начать наносить надпись на тело клиента, он проводит с ним продолжительный разговор, который длится от получаса до полутора часов.
«Глупость и неудача».
Примечательно, что он задает всем одинаковые вопросы, среди которых «Почему ты хочешь сделать это?», «Что доверие значит для тебя?», «Почему ты мне доверяешь?» и «Что ты собираешься сделать, если тебе не понравится татуировка?».
«Моя новая татуировка очень клевая (последнее слово написано с ошибкой)».
По словам Рихтофена, он работает только с трезвыми клиентами, которым запрещает отвлекаться на гаджеты и социальные сети во время сеанса. Он также считает, что такой подход к тату помогает многим людям выйти из зоны комфорта, и это способствует решению каких-то их личных проблем. Поэтому сам процесс нанесения каждой надписи на тело его клиентов превращается в своеобразную психотерапию.
«Терапия была слишком дорогой».
В беседе с изданием Vice Рихтофен рассказал, что спокойно может отказать любому клиенту, если он ему не нравится.
«Завтра».
«Если они мне не понравились, я прерываю разговор и говорю им, что считаю, что они еще не готовы. Для этого потребовалось некоторое время, но я научился говорить «нет»», — заявил он.
«Маме не понравится».
«Без нижнего белья, пожалуйста».
«Потерянные мысли и измерение невозможного».
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