Женщины, роскошь и голубой вагон вождя Югославии

«Лента.ру» продолжает цикл познавательных статей о жизни диктаторов и их семей. На этот раз речь пойдет о югославском вожде Иосипе Броз Тито, который разъезжал по Балканам в голубом вагоне, окружал себя свитой из голливудских актеров, любил кино и озадачивал своих поваров, заставляя их воспроизводить блюда, которые он пробовал в гостях у мировых лидеров.

Катится-катится голубой вагон

Блестящий состав отправляется в небольшое путешествие из Белграда по землям бывшей Югославии. Это необычный пассажирский поезд. В бронированных вагонах, отделанных изнутри красным деревом и грецким орехом, есть спальни, столовые, кабинет и кинозал, обставленные дорогой мебелью в стиле ар-деко. Сегодня поезд заполнен туристами, а еще 50 лет назад в этих голубых вагонах путешествовали индийский премьер-министр Джавахарлал Неру, египетский президент Гамаль Абдель Насер, император Эфиопии Хайле Селассие, британская королева Елизавета II и другие политические лидеры, которых любезно приглашал в гости югославский диктатор Иосип Броз Тито. Говорят, что он сам распорядился выкрасить локомотив в цвет своего голубого маршальского мундира.

Вице-президент Югославии Милован Джилас позже вспоминал, как вместе с Тито и другими высокопоставленными чиновниками смотрел фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор»: «Началась сцена, в которой машинист поезда пытается остановить состав прямо напротив ковровой дорожки, по которой должен пройти диктатор. Мы все вмиг протрезвели и умолкли. Точно такая же ситуация происходила с Тито на любом вокзале, разве что наш машинист был более ловким. Тито тоже заметил сходство, посмотрел на нас и озорно рассмеялся».

Коммунистический шик

На этом поезде маршал привозил влиятельных гостей к побережью Адриатики, откуда на дорогих яхтах они отправлялись к летней резиденции югославского лидера — островам Бриони. На архипелаге было все, что нужно для развлечений и отдыха партийной элиты.

Роскошные виллы, бассейны, залы для спа, поля для гольфа, даже зоопарк с экзотическими животными, которых Тито привозил из своих путешествий и получал в подарок от известных политиков. Маршал любил купаться в роскоши: например, чтобы он мог отдохнуть с советскими генсеками Никитой Хрущевым или Леонидом Брежневым на охоте, в угодьях разводили самых крупных оленей и фазанов.

Зачастую югославский вождь заставлял своих поваров отыскивать рецепты, а потом готовить изысканные блюда, которыми его угощали главы государств и правительств в зарубежных поездках. Деликатесы и недостающие для приготовления этих блюд особые ингредиенты доставляли из дальних стран прямиком на кухню маршала. Впрочем, то же касалось и выпивки. Тито любил крепкий шотландский виски и югославское вино, которое производили из плодов, выращенных на его собственных виноградниках. Даже вредные привычки его отличались шиком: маршал много курил, отдавая предпочтение самым дорогим гаванским сигарам.

Keystone / Getty Images

Знаменитая Белая вилла, в которой югославский диктатор любил проводить время, была обставлена роскошной мебелью, которую нередко заимствовали в музеях. При этом официально все это великолепие принадлежало не любимому народом маршалу, а государству. В двух других резиденциях, «Ядранке» и «Брианке», Тито размещал высокопоставленных гостей. На обеих виллах собраны коллекции подарков от иностранных политиков, среди которых бесценные произведения искусства: икона ХV века, золотые египетские статуэтки, подлинные полотна известных художников. Еще одна вилла в футуристическом стиле, окруженная бамбуковыми зарослями, была для Тито местом уединения. Но и это не все. Маршал пользовался более чем 30 резиденциями по всей Югославии, а также недвижимостью, которую ему по-дружески предоставляли другие мировые лидеры. Под одной из вилл расположен секретный бункер с полноценной инфраструктурой на случай ядерного удара. К слову, в некоторых из этих роскошных мест маршал побывал всего пару раз, но их до сих пор называют «виллами Тито».

Люксовые экипажи

Автопарк, принадлежащий Иосипу Броз Тито, заслуженно считался одним из самых дорогих и эксклюзивных в мире. Многие авто были созданы специально для маршала и выпущены в ограниченном количестве. Среди его любимых автомобилей были и роскошные бронированные лимузины Mercedes, на которых он ездил на официальные встречи, и дорогие машины, которые Тито водил сам, для поездок в Бриони. Были в коллекции маршала и раритеты вроде Packard 1948 года.

Своих гостей он лично возил по острову на Rolls-Royce Phantom 1960 года выпуска или на открытом Cadillac. Известна история, как Тито усадил в автомобиль прибывших в 1955 году в Югославию высокопоставленных советских чиновников Никиту Хрущева, Анастаса Микояна Николая Булганина , сел за руль и лихо укатил вглубь острова, оставив позади журналистов и охрану советской делегации. Маршал любил скорость и при любом удобном случае демонстрировал свое мастерство вождения.

Petar Kudjundzic / Reuters

После смерти Тито принадлежавшие ему автомобили стояли без дела, пока власти Сербии не выставили их на продажу с аукциона. Цены колебались от 200 тысяч евро за машины Rolls-Royce и до полумиллиона за каждый из лимузинов. Большая часть коллекции была распродана, самым дорогим лотом стал шестидверный открытый лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet 1971 года выпуска. Всего в мире было создано девять таких автомобилей, поэтому неудивительно, что цена такой машины составила около трех миллионов евро.

В окружении звездной свиты

Особой страстью Тито было кино. Он смотрел около 280 фильмов в год. В голубом поезде он специально попросил обустроить кинозал, чтобы и в дороге смотреть новые ленты. Часто он приобщал к просмотру гостей и коллег. Особенно Тито любил документальные фильмы. В зарубежные поездки он обычно брал с собой кинооператора.

Омар Шариф. Фанат кино, маршал приложил руку и к развитию югославского кинематографа. Номинированная на Оскар лента «Битва на Неретве» режиссера Велько Булаича снималась под руководством самого Тито, который выделил на производство баснословные по тем временам деньги — около 12 миллионов долларов. Афишу рисовал Пабло Пикассо , а на премьере присутствовали сам Тито и легенды мирового кино Софи Лорен

Главный модник республики

Британский министр иностранных дел Энтони Иден в 1952 году привез югославскому вождю рулон лучшей английской ткани. Тито был в восторге. Он обожал дорогую и красивую одежду. В Югославии маршал с женой Йованкой считались настоящими иконами стиля. Граждане страны даже мечтать не могли о нарядах, в которых щеголяла чета Тито. У признанного югославского модника хранились километры изысканных тканей. Дорогие парадные мундиры, классические итальянские костюмы и наряды для отдыха на вилле, даже постельное белье, пижамы и носовые платки — все это шили из лучших материалов, которые Тито дарили именитые гости. Вождь всегда был одет с иголочки, дополняя свой образ драгоценными перстнями.

Как любитель роскоши, Тито был заядлым коллекционером дорогих вещей. Чего только не было у югославского маршала: горы драгоценностей, картины, среди которых подлинники Пикассо и Гойи, дорогие часы, коллекции монет, посуды, оружия и антиквариата, в том числе «взятого на хранение» в государственных музеях. Гордостью Тито была его огромная библиотека, в которой он особенно выделял одну книгу — первое гамбургское издание «Капитала» Карла Маркса

Кроме предметов искусства Тито коллекционировал ордена, медали и звания, которыми его награждали в Югославии и за рубежом. Он был всевозможным почетным участником, главой и учредителем всего подряд в Югославии, но также имел и высшие знаки отличия других стран. Среди них французские Орден Почетного легиона и орден Заслуг, британский Орден Бани, советский Орден Ленина, японский Высший орден Хризантемы, Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» и многие другие.

Говорили, что наград у Тито было так много, что его китель, так же, как и китель Леонида Брежнева, весил более шести килограммов. Все это, а также портреты щедрых мировых лидеров маршал бережно хранил в своей Белой вилле на Бриони, а позже в городской резиденции в Белграде — шикарном дворце «Мир». Его строительство закончилось за несколько месяцев до смерти маршала. Похоронен Тито в своем зимнем саду в Белграде — в «Доме цветов», который стал его мавзолеем. Даже в конце жизни маршал пожелал находиться в привычной роскошной обстановке, но на этот раз не среди золота — среди роз.