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Странные способности, появляющиеся у пьяных людей
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Странные способности, появляющиеся у пьяных людей 

Русская семерка 53 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
«У пьяниц свой бог», «Пьяному и море по колено» — кому не знакомы эти поговорки? Действительно, алкоголь способен на время менять параметры физического и психического состояния человека, порой наделяя его необычными свойствами.

Механизм воздействия алкоголя

В 1961 году американские физики Найсли, Маскауи и Пеннингтон выяснили, что после приема спиртного лейкоциты в человеческой крови «склеиваются». На самом деле алкоголь — это яд, воздействующий на нервную систему и на все органы человека, разрушая их структуру на клеточном и молекулярном уровнях, считает сотрудник Американского национального института изучения алкогольной зависимости и алкоголизма доктор Мартинез.
«Склейки» из эритроцитов участвуют в процессе, убивающем нейроны. По словам специалистов, этиловый спирт в первую очередь воздействует на кору головного мозга, вызывая характерное алкогольное возбуждение и отключая центры, связанные с моральным контролем. Кроме того, при опьянении происходит выброс гормонов, притупляющих чувствительность и даже чувство страха и инстинкт самосохранения.
Чувство опьянения — это не что иное, как результат кислородного голодания (гипоксии). Именно она приводит к резкому улучшению настроения (эйфории).
Выдающийся русский психиатр С. С. Корсаков отмечает, что для пьющих людей характерны «равнодушие к нравственным вопросам», отсутствие угрызений совести, потеря чувства стыда. Все эти факторы приводят к неадекватным реакция организма и психики, которые мы воспринимаем как некое «чудо» и «аномалию». На что же способны пьяные?

Смеяться и плакать одновременно

Мало кто из нас способен на такое в трезвом состоянии. У пьющих же людей ослаблен контроль над эмоциями. Поэтому мы порой наблюдаем такие вот парадоксальные проявления.

Говорить правду

«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Действительно, выпивший человек, благодаря тому, что у него «растормаживаются» нервные центры, способен рассказать о себе такое, чего в трезвом состоянии никогда не стал бы. И не только о себе, но и о других.
Немало людей лишились работы, дружбы и возлюбленных благодаря тому, что, подвыпив, принимались описывать свои похождения, высказывали «правду-матку» в лицо друзьям и начальству или принимались в присутствии постоянного партнера признаваться в чувствах к кому-то другому.

Считать всех вокруг близкими людьми

Недаром традиционно после совместной выпивки люди переходят на «ты». Кажется, что процесс выпивки сближает нас с собутыльниками, и вот уже практически незнакомый человек превращается в лучшего друга… А виновата эйфория, вызванная нарушением притока кислорода к мозгу.
Правда, бывает и обратное: собутыльник вдруг ляпнул что-то не то, и завязалась драка… В этом тоже виноват отравивший мозг этанол. В любом случае результат может оказаться плачевным: например, вас ограбят или попадете в полицию.

Бросаться деньгами

Почему алкоголики порой умудряются за один вечер пропить всю зарплату? Дело в том, что человек, находящийся «под шофе», то есть в состоянии алкогольной эйфории, зачастую не думает о последствиях трат.
Он может угостить целую большую компанию, просто так взять и подарить крупную сумму приятелю или приглянувшейся женщине… Причем на следующий день он с трудом вспомнит, куда делись деньги.

Не чувствовать холода

Порой в мороз можно встретить на улице подвыпившего субъекта без шапки и в распахнутой куртке. Алкоголь, особенно в больших дозах, как уже говорилось выше, снижает чувствительность и люди могут не ощущать холода. Но долгое время находиться на холоде легко одетым опасно.
Известно немало случаев, когда «по пьяни» люди засыпали где-нибудь на улице холодной ночью и в итоге замерзали насмерть.

Выживать при падении с высоты

Научно доказано, что в нетрезвом состоянии болевой порог у человека снижается на целых 20%. А смерть от падения с высоты наступает по большей части от болевого шока. То есть переломы пьяница может себе заработать, но с достаточно большой вероятностью останется жив. Хотя, разумеется, лучше лишний раз не испытывать судьбу.

Засыпать где угодно и просыпаться в самых неожиданных местах

При значительной степени опьянения происходит торможение подкорковых центров мозга. Человек, который крепко выпил, способен уснуть при каких угодно условиях — на полу, в подъезде, на улице, не испытывая при этом неудобств, а, проснувшись, может не помнить, что с ним происходило накануне.
Это объясняется тем, что сон, наступающий в состоянии алкогольного опьянения, на самом деле является не сном в обычном физиологическом смысле. Ученые трактуют это как алкогольную кому — состояние, вызванное нейрохимическими нарушениями, связанными с алкогольной гипоксией мозга. В этом состоянии организм испытывает кислородное голодание, а «сон» является защитной реакцией, позволяющей снизить скорость обмена веществ. А провалы в памяти у пьяных происходят, так как из-за гибели клеток головного мозга нарушаются процессы запоминания информации.
«Это частичная или полная амнезия и отсутствие воспоминаний о том, что человек делал накануне, хотя он продолжал двигаться и разговаривать», — комментирует доктор Мартинез.

Знайте меру!

Не стоит думать, что все вышеописанное может происходить только с теми, кто систематически выпивает или страдает алкоголизмом. Иногда такое случается и с теми, кто «перебрал» случайно. Поэтому единственный способ наверняка избежать неприятностей — это знать меру в распитии спиртных напитков.
Тот же Мартинез советует ограничиться одним алкогольным напитком в час.
«Все, что выше этой нормы может привести к сильной интоксикации организма, потере сознания, нарушениям работы печени, включая цирроз», — говорит врач.
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