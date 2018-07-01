Самые влиятельные маги в истории

Они внесли значительный вклад в развитие «тайного знания», которое всегда сохраняло свою камерность, но при этом прямо влияло на мировые процессы.

Сент-Ив д'Альвейдр

Жизнь Жозефа Александра Сент-Ива д’Альвейдра (1842-1909) коренным образом изменилась после его женитьбы на русской графине Марии Вуктуар Келлер. Бывший мелкий чиновник, Сент-Ив оставил службу и принялся за разработку своего социально-эзотерического учения. В то же время он купил титул итальянского маркиза д’Альвейдра.

Именно Сент-Ив впервые использовал в литературе термин Агарта, под которым он подразумевал инициатический центр древней культуры, скрытый от современных людей под землей. Позже представление об Агарте тесно переплелось с учением о Шамбале. Для Сент-Ива Агарта была, прежде всего, идеальным государством с синархическим устройством.

Сент-Ив умер незадолго до начала Первой мировой войны. В последние годы жизни он не только писал об утопии синархического устройства мира, но и решительно выступал с воззваниями к «анархических» правителям мира, каковыми он считал французского премьера Жоржа Клемансо и российского императора Александра III.

Елена Блаватская

Елена Петровна Блаватская (1831-1891) называла себя «избранницей великого духовного начала». Она получила хорошее образование, её двоюродным братом был сам Сергей Витте. Блаватская много путешествовала и в своих странствиях объездила весь мир, знакомясь с различными духовными учениями. Литературная деятельность Блаватской началась с путевых заметок, продолжилась — сочинениями оккультного характера, которые и сделали ей имя.

Самые известные её труды «Разоблаченная Изида» (1875-1877) и «Тайная Доктрина» (1884-1891). В 1875 году Блаватская основала в США Теософское общество. На момент её смерти в нём состояло больше 60 тысяч членов. Эта организация оказывала большое влияние на общественную мысль, в нем состояли выдающиеся люди своего времени, от изобретателя Томаса Эдисона до поэта Уильяма Йейтса

Отношение к Блаватской было далеко неоднозначным как при её жизни, так и после смерти. Успех её учения объясняли магнетическим обаянием, которым обладала сама Блаватская, а её «феномены» называли мошенничеством. Тем не менее нельзя отрицать, что её философия повлияла на творчество множества писателей, художников и музыкантов.

После смерти Блаватской тело ее было сожжено, а пепел разделили на три части: одна его часть осталась в Лондоне, другая — в Нью-Йорке, а третья в Адьяре. День поминовения Блаватской называется Днем Белого Лотоса.

Алистер Кроули

Алистер Кроули (1875-1947), пожалуй, самый известный маг и оккультист XX века. Он основал учение Телемы (греческое «воля»), был посвященным в несколько оккультных Орденов. По уровню своей известности и резонансу, который Кроули произвел на культуру, его можно сравнить с рок-звездами. В своей общине (аббатство Телемы) он пропагандировал абсолютное освобождение от телесных и духовных оков, члены общины совершали магические ритуалы, предавались беспорядочным половым связям, употребляли наркотики.

В своём учении Кроули совместил учения различных культур, серьезное влияние на его мировоззрение и систему оказало даже русское хлыстовство. Кроули не раз был в России и признавал, что русская культура расширила его сознание. Широкое распространение получила версия, что одним из преданных поклонников Кроули был Адольф Гитлер.

Влияние учения мага на Гитлера было несомненным, но называть его прямым последователем нельзя. Сам Кроули не раз отрекался от причастности к Гитлеру, называя его магом, не понявшим истинный смысл таинства. Увлекался книгами Кроули Рон Хаббард, основатель сайентологии, являющейся сегодня одним из самых влиятельных общественных мировых движений.

Фабр д'Оливе

Антуан Фабр д’Оливе (1767-1825) был неординарным ученым и философом-мистиком XIX века. Он начинал как революционер, был якобинцем, но в 1791 году отошел от политики, посвятив себя изучению пифагорейства, искусства и познанию тайных смыслов древних языков. Д"Оливе был известным мистификатором, с 1797 года он издавал журнал «Невидимка».

Всего вышло 107 номеров издания, в основе его материалов был чистый вымысел: Антуан утверждал, что обладает кольцом, делающим его невидимым и позволяющим ему присутствовать на заседаниях Законодательного собрания и во дворце Пале-Рояль. Не все в литературной деятельности оригинала-мистика складывалось удачно, не все его книги были изданы.

Д'Оливе винил во всем Наполеона, хотя их судьбы во многом схожи. Они оба прошли через отторжение христианства, а после вернулись к нему, оба прошли через увлечение революцией к идеологии Империи.

Папюс

Папюс (настоящее имя Жерар Анаклет Венсан Анкосс) (1865-1916) был одним из самых влиятельных оккультистов конца XIX-начала XX века. Основанный им Орден Мартинистов вызывал большой интерес в политических кругах. Одним из последователей учения Папюса был российский император Николай II . Их знакомство состоялось в 1900 году в Компьене. Августейшая чета выказала Папюсу особое расположение и пригласила его с визитом в Россию. Мистик не отказался, в 1901 году он впервые прибыл в Россию.

Тогда же состоялось посвящение Николая II в мартинистскую Ложу. Весной 1901 года император уже председательствовал в Ложе, получившей название «Крест и звезда». Николай II и императрица возлагали большие надежды на спиритические способности Папюса. В 1905 году в Царском селе французский мистик провел сеанс связи с покойным императором Александром III.

Устами Папюса бывший император предостерег Николая II: «Ты должен во что бы то ни стало подавить начинающуюся революцию. Но, увы, она еще возродится, и катастрофа неминуема. Что бы ни случилось, бодрись, сын мой. Не прекращай борьбы». Последний раз Папюс приезжал в Россию в 1906 году, во время этого визита он гадал Николаю II на картах Таро и советовал российскому императору готовиться к войне с Германией. Переписка августейшей четы с Папюсом продолжалось до дня его смерти. Узнав о кончине оккультиста в 1916 году, Александра Федоровна написала мужу на фронт: «Папюс умер, а значит, мы обречены».

Фичино

Марсилио Фичино (1433-1499) был одним из виднейших философов эпохи Возрождения. Он прославился как переводчик Платона, Плотина, сочинений, приписываемых Гермесу Трисмегисту. Фичино не разделял философию и религию. По его представлениям, и то и другое имеет в своей основе древние мистические учения.

По Фичино, и античная философия и христианство проистекают из одного Божественного источника — Логоса, а все религиозные учения являются проявлением «всеобщей религии». Важнейшей категорией для Фичино является душа, он называет её «центром природы, посредницей всех вещей, сцеплением мира, лицом всего и связкой мира». Фичино был также известен своим увлечением магией.

При этом он не видел противоречия между магией и христианством. Увлеченный пифагорейством, Фичино при помощи магической музыки и орфических гимнов хотел услышать тайную «гармонию сфер», занимался алхимией и астрономией. Влияние Фичино на мировоззрение эпохи Возрождения можно признать значительным хотя бы на основании того факта, что Джордано Бруно, читая лекции в Оксфордском университете, выдавал работу Фичино «О жизни» за свою собственную. Работа эта посвящена проблемам магии и магического.

Рудольф Штейнер

Михаил Чехов, Андрей Белый, Влияние Рудольфа Штейнера (1861-1925) на развитие философской мысли в начале XX века было огромным. Максимилиан Волошин Бруно Вальтер , Альберт Швейцер были его поклонниками и последователями учения. Учение Рудольфа Штайнера он сам назвал антропософией (антропос — человек, софия — мудрость) и определял его как гетеанство XX века. Также Штейнер был основателем до сих пор работающей Вальдорфской школы и фармацевтической компании (сегодня это бренд лекарственной косметики «Веледа»).

После начала Первой мировой войны к Рудольфу Штайнеру обращались за консультацией влиятельные европейские политики: племянник баварского посланника в Берлинеграф Лерхенфельд, а также брат главы австрийского кабинета граф Польцер-Ходиц. Свои взгляды на решение политических проблем Штайнер изложил в «Центрально-европейской программе» и в меморандуме, который он направил политикам Австрии и Германии в 1917 году.

Взгляды Штайнера, который отрицал актуальность концепции единого государства и ратовал за право нации на самоопределение вызвали резкое отторжение у идеологов нацизма и лично Адольфа Гитлера. Началась травля Штайнера, основной упор в пропаганде делался на якобы еврейском происхождение философа. Тем не менее, в 1923 году Штейнер основал «Школу духовной науки», ученики которой изучали прикладные дисциплины (от земледелия до медицины), а также путем медитативным практик шли «от духовного в человеке к духовному во Вселенной.

После смерти Штейнера в 1925 году его учение не было забыто. Вальдорфская школа до сих пор функционирует, а к оккультным идеям Штейнера и сегодня обращаются люди, занятые духовными поисками.