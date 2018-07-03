«Подъём» с Сергеем Доренко от 27 июня 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов, 39 минут, среда 27 июня. Здравствуйте Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко, Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Слушай Дементьев, значит про Дементьева. Я никогда не любил хоронить, а теперь вдруг повадился, что-то много, ты не заметила?

А. ОНОШКО: Да время такое пришло, уже что получается.

С. ДОРЕНКО: Ты хочешь сказать, что я кайфую теперь когда хороню что ли?

А. ОНОШКО: Нет, да я просто.

С. ДОРЕНКО: Помер, помер, всё, точка. Но теперь во мне что-то проснулось человечинка какая-то, во мне проснулась человечинка.

А. ОНОШКО: И вам хочется каждого проводить. Но потому что просто.

С. ДОРЕНКО: Я тебе скажу, на меня влияет наша консьержка.

А. ОНОШКО: Она очень переживает?

С. ДОРЕНКО: Она переживает абсолютно, она говорит: Дементьев-то.

А. ОНОШКО: Может ей программу отдельную сделать?

С. ДОРЕНКО: Для консьержки, она прямо, да, она как-то переживаю и мне, мне это привносит в меня человечинку, понимаешь. Я думаю Господи вот правда помер, ведь 20 дней до 90 лет не дожил.

А. ОНОШКО: Ну да.

С. ДОРЕНКО: Ну понимаешь, что, ну хорошо. А значит, что ещё я могу сообщить об этом, я могу сообщить, что моя прекрасна теория, что люди умирают как правило за месяц до, а в ряде случаев, через месяц после дня рождения, она подтверждается. Люди умирают, но чаще всего.

А. ОНОШКО: Я слышала что.

С. ДОРЕНКО: Она связана с тем, что человек не хочет рождаться, человек не хочет рождаться и человек, человек воспринимает собственное рождение как безусловно точно смерть, понятно, да? Вот потому что он живёт ещё раз, тебе 10 раз всё объяснять, ты никогда не запомнишь. Человек живёт, долгие месяцы живёт в качестве человека.

А. ОНОШКО: У себя дома.

С. ДОРЕНКО: У себя дома, где он живёт в жидкости головой вниз, там ну сначала не вниз, потом вниз, значит в жидкости живет головой вниз, температура постоянная + 37, всегда только + 37, значит, у человека что ещё хорошего, звуки приглушенные, он какие-то слышит, но как будто где-то там в соседнем доме что-то плетут что-то такое, ерунду какую-то вот. Значит, всё время темно, благостно как-то темно, тепло и жидко понимаешь. Потом его исторгают из жизни и он воспринимает это как смерть.

А. ОНОШКО: Разве это не скукота?

С. ДОРЕНКО: Смерть, смерть?

А. ОНОШКО: Наоборот, вот это сиденье в тёплой температуре.

С. ДОРЕНКО: Смерть, послушай меня теперь, смерть — это очень весело спасибо, молодец.

А. ОНОШКО: Следующий переход просто.

С. ДОРЕНКО: Пережив однажды собственную смерть, рождение — это и есть смерть, да?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Он никогда всю свою жизнь, 90 лет, неважно, он не может этого забыть, худшего, что с ним произошло, рождение — это худшее, что с каждым из вас произошло, это была смерть. Ничего хуже рождения с вами никогда не происходило, понятно, да? Значит, соответственно вы умираете либо приближаясь к этому кошмару, к этому аду рождения, к этому чудовищному преступлению я бы даже сказал, да. Либо вы умираете сразу после дня рождения, потому что память об этом кощунственном, злостном и страшном происшествии, это память, она никогда не скудеет в ваших, каждая клеточка, каждая митохондрия с омерзением помнит рождение, ты понимаешь? С омерзением. Поэтому ничего не поделаешь. Человек за 20 дней до дня рождения умирает, вот и всё. Я когда говорю какие-то вещи, которые я очень точно понимаю, я прямо вот тебе говорю, ты при этом хлопаешь глазами. Посмотрите, как себя ведет Настя. Можно я сейчас расскажу, как ведет себя Настя, потому что вы же не видите, в камеру, потому что тем более она затылком сидит к камере. Значит, Настя ведет себя, у меня был великанский бульдог Тара, вот она испытывала да, да, да. Американский бульдог, сука. Когда я начинал рассказывать всякие задушевные истории, делиться с ней.

А. ОНОШКО: Она ушко настраивала одно, да?

С. ДОРЕНКО: Нет, она испытывала чувство неловкости и она так думала, когда же этот придурок, когда же этот придурок доплетет эту свою ахинею и перестанет — думала моя американская бульдожья сука, понимаешь? И вот ну Настя я сейчас нашёл схожие выражения лица, у нее тоже сделалось такая, у неё возникло чувство неловкости от меня, да, Настя? Я причинил тебе чувство неловкости. А ты, Настя, включи просто интеллект. Сегодня, кстати, потрясающие: британские ученые установили, что образование повышает интеллект. Сегодня статья я хотел ее распечатать.

А. ОНОШКО: Да? Это интересно.

С. ДОРЕНКО: Это потрясло меня до глубины души, слышишь.

А. ОНОШКО: Можно раскачать значит всё-таки, да?

С. ДОРЕНКО: Можно всё-таки, можно.

А. ОНОШКО: Если долго и упорно учить стихи.

С. ДОРЕНКО: Эту помойку человеческого мозга, эту помойку мерзостную с жирной высер такой, простите, значит если его шевелить постоянно какими-то книгами толкать, толкать, толкать карандашами, то он.

А. ОНОШКО: Нет, иногда посмотришь на человека, понимаешь, что нет, никакое образование не поможет.

С. ДОРЕНКО: У некоторых нет, у некоторых нет. Ладно, коснёмся этого чуть позже. Так вот про Дементьева я же. У нас покойник на столе, ты всё время хохочешь, как тебе не стыдно тебе?

А. ОНОШКО: Будем считать, слушатели.

С. ДОРЕНКО: Я хочу сказать, что я прослушал его песню яблоки, в смысле на его слова «Яблоки на снегу» в двух исполнениях, один мужчина неопрятный и была ничего себе так женщина, но без голоса. Значит, и я послушал, и мне стало стыдно.

А. ОНОШКО: Хотите вам будет нормально?

С. ДОРЕНКО: Давай.

А. ОНОШКО: Мы пишем Яблоки на снегу, например, на японском.

С. ДОРЕНКО: На японском.

А. ОНОШКО: И сразу же не кажется, что.

С. ДОРЕНКО: Сразу не стыдно, нет, этот неопрятный мужчина, его зовут Муромов, нет, дай мне ещё Николаев есть ещё неопрятный мужчина.

А. ОНОШКО: На японском не будем слушать?

С. ДОРЕНКО: На японском найди мне, ну что же ты дорогая, но их нет, нет.

А. ОНОШКО: Наверняка есть же.

С. ДОРЕНКО: Нет. Напиши по-русски, напиши по-русски «Яблоки на снегу» на японском, на японском, хорошо, умница. На баяне вон есть.

А. ОНОШКО: На баяне хорошо, кстати.

С. ДОРЕНКО: Постыдное, постыдное, абсолютно постыдная песня, можно скажу у нас покойник на столе, ты можешь этот самый не делать ничего стыдного, что она делает? Какой кошмар.

А. ОНОШКО: Давай послушаем.

С. ДОРЕНКО: Зачем этот мужчина? Ты думаешь это Дементьева?

А. ОНОШКО: Нет, мне кажется, что.

С. ДОРЕНКО: Это мужик другой. А зачем он танцует? О Боже милостивый, он рыгнул, он рыгнул, какая прелесть.

А. ОНОШКО: А это 17-й год, поёт компьютер.

С. ДОРЕНКО: Нет, лучше «Ксюша юбочка из плюша», но это не Дементьев.

А. ОНОШКО: а это тоже Дементьев?

С. ДОРЕНКО: Нет, это не Дементьев, но это лучше, если в смысле пошлятины, то Ксюша, Ксюша, Ксюша.

А. ОНОШКО: А два кусочика колбаски у тебя лежали на столе?

С. ДОРЕНКО: Юбочка из плюша, мне кажется еще пошлее. Нет, не надо всё, не надо. Я тебе сейчас дам Дементьева во всей красе, у нас покойник на столе, а ты хочешь всё время. Дементьева я просто посмотрю, Андрей Дементьев биография, творчество, стихи. Ну давайте. Было девушке 20, здесь лучше бы рифмовалось 12.

А. ОНОШКО: Ну да.

С. ДОРЕНКО: Было девушке 20, обрезается строфа, было девушке 12, длиннее чуть-чуть и всё, хорошо.

Было девушке 12, ей казалось, что много, что дурачиться поздно, что смеяться грешно. И старалась казаться при всех она строгой и непомерно серьёзной, а было смешно. Потому что я помню, как эта девчонка прошлым утром морозным в кругу детворы грела снегом ладони, кричала о чём-то и совсем несерьёзно каталась с горы. И смеялась, я слышал, ребятам вдогонку и кидалась снежками и падала в снег. Я навстречу не вышел, не смущать же девчонку, но оставил на память тот искренний смех, потому что известно, что в юности ранней всем взрослей вероятно не терпится стать. Ох, девчонка смешная, ты сердце мне ранишь. Я хотел бы обратно нашу юность позвать. Хоть бы на один вернулась, ей тоже до срока убежать не терпелось, прибавить года. Будь же счастлива юность, что ты вышла в дорогу, что серьезна как зрелость и так молода.

Ну слушай меня, а есть, есть у него слышишь его взяли в 2008-м году поэта, почему Борис Пастернак, не знаю. Его взяли в 2008-м году в общественную палату Андрея Дементьева.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Да. То есть как будто как человека лояльного, верного и очень правильного, правильно заточного я бы сказал. А он, а он на самом деле мне кажется глаголом пытался поджечь сердца. Вот смотри, например, богачам теперь у нас почет, нет авторитета выше денег, жизнь крутых размеренно течёт, без тревог, без болей и сомнений под рукой счета, престижные посты, визу в паспортах на всякий случай, кажется им с этой высоты вся Россия муравьиной кучей. Но он писал политическое что-то.

А. ОНОШКО: Да-да-да, я думаю это было созвучно с определённой стратой.

С. ДОРЕНКО: Я когда читал здесь ещё и ещё есть какая-то несправедливость и язвища нашей действительности, он прямо, он прямо бичует я бы сказал, поэт бичует. Ты знаешь, на самом деле, это удивительно, что его взяли общественную палату, как человека сверх лояльного.

А. ОНОШКО: Может быть ну не знаю, может быть там как раз в общественной палате и вот такие вот, как он, которые там неравнодушные, так далее, сочувствующие. Общественная палата — это общественная должность, Сергей. Вот вам бы предложили сейчас взять и поработать за просто так, чтобы вы там по принимали граждан.

С. ДОРЕНКО: Нет.

А. ОНОШКО: Читали обращение, потом вы ходили пересказывать их, обобщив за свой счёт, нет? Ну вот видите, поэтому.

С. ДОРЕНКО: Не хочу работать.

А. ОНОШКО: А таких людей мало, конечно.

С. ДОРЕНКО: Это гнусно, это гнусно. Значит, где-то еще я видел у него довольно много, вот: Я думал Афродитой вышла из воды весенней на берег моего стола, свела стыдливые колени и тихо руку подняла. Я в красоту ее влюбляясь — это из камня красота. Надо же. Это еще бабушка Лермонтова, баллада о верности. Но были, я хочу сказать, что Андрей Дементьев, как тебе сказать, он интересный поэт и он выступал очень много. Было же время, когда они читали непрерывно.

А. ОНОШКО: Это когда вот стадионы они собирали практически концертный зал? С. ДОРЕНКО: Практически. В 20-м веке было две большие эпохи, как мне кажется, может быть на 2 больше, больше, наверное. Ну минимум, минимум 2 вспомнились большие эпохи, когда поэты вели за собой нацию. Это, конечно, ну да ну, да ну да.

А. ОНОШКО: Три — это вы имеете в виду первое это в районе Октябрьская, Февральская.

С. ДОРЕНКО: Я подумал про еще 20 годы, конечно, Серебряный век, я подумал о Серебряном веке, во-первых, и о политических спорах больших в поэзии. Ты помнишь Маяковский, Маяковский.

А. ОНОШКО: Да, да, да, но это не то, что это была разношерстная такая палитра, полемика.

С. ДОРЕНКО: Нужно ли, нужно ли, нужно ли гулять с шатенками во время войны, вот это вот вся история. А Маяковский, значит, ему отвечает, что лучше он будет непотребным женщинам воду носить, чем с такими, как Северянин разговаривать и так далее, и так далее. То есть там было много всяких оскорблений, борьба, вот. И потом это всё, мне кажется, продолжилось в 20, ещё 20. 20 уже умирают, уже умирают и новое рабство наступает.

А. ОНОШКО: Была ли борьба вот в следующем.

С. ДОРЕНКО: Наступает новое рабство при Сталине и собственно говоря поэзия потихонечку умирает, она потом снова на антифашизме возникает уже на антифашизме и затем опять умирает. Но вот в 60-е я думаю, что это блистательно, это уже пора, когда они выступали и Андрей Дементьев у него был сборник 1962-ого года, какой-то о любви, я сейчас не помню название точно. И он с ним выступал, и так далее. Богачам теперь у нас почет. Да, это я прочитал, богачам теперь у нас почет. Здесь огромный сборник, огромный сборник о женщинах тоже, не знаю. Давай, не знаю, меня не волнует, меня не волнуют, но я прочитаю, можно имитировать, хорошо?

В нас любящие женщины порою находят добродетелей запас, мы в их сердцах то Боги, то герои, а их сердца, что пьедестал для нас. Как будто мы и вправду так красивый и так умны, скорей наоборот. Но никакие доводы не в силах столкнуть нас с незаслуженных высот. Пока не хлынет разочарование и всё в обычном свете предстаёт. И бывший Бог, улегшись на диване, других высот уже не признаёт. Да как же нужно и любить, и жить, чтоб пьедесталы не давали трещину, чтобы высоты в сердце заслужить и быть достойным заблуждений женщин. Интересно о чем это? Это о маме. Никакая женщина, ни одна женщина не может считать себя Богом и героем. Каждая женщина видят тебя насквозь, что ты есть ленивая тварь, подонок и кичливым опломб, незаслуженно двигающий кадыком. Любая женщина ответит, кроме мамы. Матери слепы. И вот почему, они через мальчиком мстят миру. Знаешь, почему мальчики любят сыновей?

А. ОНОШКО: Почему?

С. ДОРЕНКО: Потому что это Мстители, это Мстители. Мать готовит сына, как Мстителя, который отомстит бабам, отомстит миру, отомстит всем, чиновникам, однажды обидевшему ее менту, отомстит всему государству, обществу неважно, понимаешь, да? Мать любит сына слепо, как Мстителя, котороого она посылает в мир всех, всех.

А. ОНОШКО: Какая страшная.

С. ДОРЕНКО: Да, любая мать, и ты тоже, и ты тоже дорогая.

А. ОНОШКО: Нет, я вообще на столько далека.

С. ДОРЕНКО: Подойди к зеркалу, конечно, ты мать двух сыновей, ты посылаешь Мстителей, которые покажут этим бабам, этому государству, которое покажут всем, покажут всему миру, ты посылаешь в мир Мстителей. Поэтому ты их любишь безотчетно, безответно, преданно, но ещё потому, что мальчик, будучи зародышем оставляют в мозге женщины личинку. Я уже говорил об этом. Мальчик, мальчик, будучи зародышем оставляет в мозге женщины личинку.

А. ОНОШКО: Какую?

С. ДОРЕНКО: Червя, от чего ты после этого становишься навсегда матерью мальчика, матери мальчика больные на голову. Я тебе говорю сейчас серьёзную видишь, какие-то серьёзные вещи, какие-то мои гуманитарные прозрения ты должна.

А. ОНОШКО: Мне надлежит их подтвердить, я поняла.

С. ДОРЕНКО: Тебе не столько подтвердить, сколько всего разумения понять. В силу способности, в силу способности мозга понять, потому что у тебя в мозге две личинки двух мальчиков и ты не способна понимать так, как если бы ты была матерью девочек. Если бы у тебя родились девочки.

А. ОНОШКО: Хотя девочка тоже есть.

С. ДОРЕНКО: Нет, девочка не оставляет личинку. Значит, если бы ты была матерью девочек, ты была бы нормальная женщина, понимаешь? Но любая мать мальчика, любая мать мальчика любит его больше всего на свете, ненавидит всех женщин особенно когда он приведёт к тебе подружек и так далее. Ты будешь видеть в них изъян, ты будешь видеть юбку какая у неё, тьфу на нее. Неужели у неё совсем нет вкуса, неужели совсем нет вкуса. Ты мать мальчика.

А. ОНОШКО: Угадай, кто из них моя невеста? Вот эта. Как ты догадалась? Она мне сразу как вошла, стала бесить. Анекдоты.

С. ДОРЕНКО: Да-да-да, ты мать мальчика.

А. ОНОШКО: Но ведь женщины тоже самое. Вы знаете, что нету таких свекровей, которая любит детей, всё время зять, он не такой, как хотелось бы.

С. ДОРЕНКО: Нет мать мальчика это полностью не вменяемое существо, мать мальчика это полностью невменяемое, я тебе объясняю по одной причине, мальчик, еще находясь в утробе, оставляет личинку в мозге, которая корродирует, разъедает мозг. И этот мозг уже больше никогда не станет нормальным, это уже мозг матери мальчика, понятно? Мать мальчика безумна. Она безумна, не объективна, вообще ничего не соображает.

А. ОНОШКО: Все, хорошо, постараюсь соответствовать.

С. ДОРЕНКО: Ну ты, я скажу тебе с последней прямотой, ты соответствуешь, да. Да, значит, секундочку 4 балла, 4 бала и трудности в Химках, там сложно и потом перед Войковской трудности. да, хотел сказать, что сегодня две аварии на новой Риги прямо от Красногорского круга все это романтично стоит. Значит, а внутри города, 3-е транспортное кольцо только на 11 часов по циферблату внутреннее нехорошо. А зато Текстильщики ад, от Кузьминок до Текстильщиков ад настоящий. Это самое Новая Резанкам ад, Нижегородка ад. В общем вот так где-то. 7373, расскажите, где вы едите, я вас так редко подключаю. Я у меня есть долг, я в долгу перед народом, позвоните 73-73-948, где едите, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Где едете, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, Сергей, Виктор 26, благодарю за эфир.

С. ДОРЕНКО: И я вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Очень тяжело от Люберцев вот эта вот канитель, мне хочется сказать по-русски, но я не буду с вами ругаться.

С. ДОРЕНКО: Нет, по-русски не надо, по-русски не надо. По-русски не прозвучит, только на иностранных языках, никаких русских языков, здесь все запрещено. 73-73-948, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Bon dias, Елисей, Мытищи.

С. ДОРЕНКО: Bon dia. Ну хорошо, неважно.

СЛУШАТЕЛЬ: Bon dia, стою в пробке у Hoffa. На Ярославском шоссе.

СЛУШАТЕЛЬ: Знаете что, говорите вместо, говорите вместо.

СЛУШАТЕЛЬ: Жду, когда пересяду на мост.

С. ДОРЕНКО: Вместо bonnes dias говорите Bon dia — это аргентинское, вы неожиданно пошли, вы захотели сделаться аргентинцем, а?

СЛУШАТЕЛЬ: Иногда хочется погреться, но только.

С. ДОРЕНКО: Лионель, я слышу вас Лионель. Поехали, новости.

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут, среда, 27 июня. Здравствуй Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергея Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Да, что ты читаешь? Что ты читаешь?

А. ОНОШКО: А я про Новый мем, который родился.

С. ДОРЕНКО: Что это?

А. ОНОШКО: Ну восстановили скульптуру Святого Георгия в Латинской Америке таким образом, что он вместо стал похож вместо ну что это какая-то установленная скульптура на мультяшного героя, вот. И очень много мемов, первый был мем как мы все помним Иисус Христос, который мохнатый стал, которого тоже своими силами там в одной деревне чуть ли не бабушка пошла там реставрировать.

С. ДОРЕНКО: Самая неудачная вещи, с которой однажды я столкнулся — это 2 фотографии Владимира Ильича Ленина. Одна из них из ГДР, а другая из Монголии. Явственный ГДРовский Ленин, он был немцем, явственно монгольский Ленин был монголом. Да, полностью монголом таким.

А. ОНОШКО: Неотличимым.

С. ДОРЕНКО: Вехо за вехо заходила.

А. ОНОШКО: Усики в низ спустил.

С. ДОРЕНКО: Всё абсолютно просто все, поэтому каждый народ видит по-своему — это нормально всё, понимаешь?

А. ОНОШКО: Святой Георгий, вот, смотрите, но по радио сложно обсуждать, потому что надо видеть фотографии.

С. ДОРЕНКО: Надо видеть, ну давай не будем.

А. ОНОШКО: А мы не будем.

С. ДОРЕНКО: Давай это развидим. Давай подумаем вот о чём, Латинская Америка приехала к нам и, значит, Марадону вчера увезли, кстати говоря, потом в больницу.

А. ОНОШКО: Да, стенокардию поставили в Петербурге.

С. ДОРЕНКО: Поставили?

А. ОНОШКО: Стенокардию поставили.

С. ДОРЕНКО: Поставили куда? Это диагноз? Диагноз.

А. ОНОШКО: Поставили диагноз — это стенокардия.

С. ДОРЕНКО: Стенокардия, а что он застенокардировался-то?

А. ОНОШКО: Из-за матча.

С. ДОРЕНКО: Из-за матча. Он прыгал и вёл себя непристойно.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Он вел себя так как будто его фамилия Артём Шейнин, он там пальцы показывал, ну ужасно себя вёл.

А. ОНОШКО: Да, взрослый человек.

С. ДОРЕНКО: Ужасно, кто давайте, давайте, пожалуйста, вернемся к матчу, к двум матчам. Хорваты выиграли и прошли вперёд и хорваты пошли на Данию. А Аргентина выиграла, я даже не говорю у кого, потому что горе побежденным, Аргентина выиграла и в Нигерии 200 млн человек, ты можешь себе представить? Меня не может оставить всё равно вот эта сравнительная этно география. В Нигерии население просто слышать — 200 млн человек.

А. ОНОШКО: Да, 200.

С. ДОРЕНКО: Я прусь от этого. Я ещё очень хорошо помню Нигерию, когда там было 80, практически вчера, 80, потом 120, сейчас 200. 200 млн человек, нифига себе, 200 млн слёз вчера.

А. ОНОШКО: Так помните вот с разверткой Меркатора, когда Россию сдвигают к экватору, оказывается, что она как раз тоже не очень. Если учесть, что если мы там по южной стороне заселены, по территории, то получается, что сопоставимо. Ну всё равно, как-то не осознаешь, что много.

С. ДОРЕНКО: Да неприятно, значит, смотри Аргентина победила и Аргентина победила, и победил этот сам победила Хорватия. Хорватия пойдёт на Данию, Аргентина на Франция насколько я понимаю, правильно?

А. ОНОШКО: Да, да.

С. ДОРЕНКО: Испания на несчастных и так далее.

А. ОНОШКО: Сегодня ждём Мексика-Швеция, Южная Корея-Германия — это в 5 часов.

С. ДОРЕНКО: Ну Германия и Мексика побеждают, правильно? Хотя шведы, шведы упорные деятели.

А. ОНОШКО: Но мы так думаем. Очень интересно, Швейцария-Коста-Рика в 9 и Сербия-Бразилия в 9.

С. ДОРЕНКО: Расскажите, что вы видели вчера по телевизору и как играли команды. Охарактеризуйте нам, пожалуйста, мы с Настей, будучи людьми не следующими, всегда стараемся опереться на авторитеты, правда же Настенька?

А. ОНОШКО: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Авторитеты— это наши слушатели. 73-73-948. Расскажите нам, пожалуйста, об этих двух играх, ну два слова буквально, может быть всё-таки про Аргентину побольше? Потому что Аргентина поинтереснее, она романтичнее, она интереснее, Аргентина. Всё, что связано с Аргентиной как-то клёво. С Хорватией ну что там, что мы помним про Хорватию?

А. ОНОШКО: Что?

С. ДОРЕНКО: Там безжизненное очень красивое море, с безжизненными очень красивыми островами, действительно. Безжизненное в том смысле, что, ну у меня там несколько друзей ныряли, они говорят ничего просто камень и всё. Ну там просто дырка, вода, дырка, камень, дырка, камень ну ничего, абсолютно нечего смотреть. Пустое, безжизненно море. В смысле дайвинга.

А. ОНОШКО: Население Хорватии сейчас составляет чуть более 4 млн С. ДОРЕНКО: Вот видишь как 73-73-948, это даже больше, чем в Уругвае. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. По Аргентине очень напряженная была игра.

С. ДОРЕНКО: Да, ведь они могли проиграть там всё, всё время могли проиграть практически, да.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, очень неуверенно мне показалось вел себя судья, мне показалось, он не знал, какую сторону принимает, особенно эпизод с пенальти тоже показалось очень странным, он не назначил его в ворота Аргентины, хотя я был за Аргентину.

С. ДОРЕНКО: Они смотрели видеоповторы, они пошли смотреть, там действительно, он головой, головой толкнул себе в руку. Он головой толкнул себе в руку как бы получилось.

СЛУШАТЕЛЬ: А если бы, если бы руки не было, то упало бы на ногу нигерийцу и тогда.

С. ДОРЕНКО: А вот оно что, но я понимаю, но скажите, они прошли внатяг, от этого вы стали их презирать или нет?

СЛУШАТЕЛЬ: Посмотрим, показательная игра Аргентины будет с Францией.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот там и посмотрим истинную команду.

С. ДОРЕНКО: Ну ваш прогноз? Ваш прогноз?

СЛУШАТЕЛЬ: Я хотел бы чтобы Аргентина стала чемпионом мира.

С. ДОРЕНКО: Ну не получится. Судя по всему, они рыхлые в этот раз.

СЛУШАТЕЛЬ: Или бразильцы тогда.

С. ДОРЕНКО: Ну да, ну да, но они рыхлые, они рыхлые, аргентинцы рыхлые, у них рыхлая игра.

СЛУШАТЕЛЬ: И Месси не вытягивает игру.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно, не получается. 73-73-948, 73-73. При всей моей огромной симпатии. Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, добрый день, это Серёга из Надыма.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, Серёга, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, да вот я болею в целом за Германию как бы, но вот я обощу если игры и вообще команды, если в команде присутствуют латиноамериканцы африканцы, у этой команды будет будущее, потому что они лучше бегают, они какие-то бодрее. А Европа вся и белая раса как-то постарела, вообще. И еле-еле они со шведами сыграли, немцы мои любимые и сейчас не знаю, как.

С. ДОРЕНКО: А скажите это связано с невероятной силой шведов или с неготовностью?

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, с упорством, нет с упорством, немцы-то выиграли 2:1.

С. ДОРЕНКО: Да, я знаю. Но очень тяжело так что шведы? Скажите, про шведов два слова. Они?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну что шведы? Шведы, они просто упорством своим взяли и всё, и им не повезло просто, а немцы вышли на классе, у них ещё остались классные игроки вот и всё.

С. ДОРЕНКО: Да, ладно, хорошо, значит, ждем на самом деле ждём 30, я на самом какой-то обряд кровавый тризна, какой-то тризны, да?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Мы же будем хоронить сборную 30.

А. ОНОШКО: Может быть нет.

С. ДОРЕНКО: Ну как нет когда а?

А. ОНОШКО: Чувствовать будем.

С. ДОРЕНКО: Чествовать? Но чествовать как-то так вот.

А. ОНОШКО: Славить и так далее.

С. ДОРЕНКО: Ну не знаю.

А. ОНОШКО: Нет? Ну посмотрим, тоже интрига, интрига.

С. ДОРЕНКО: Но я не нахожусь здесь интриги, я не нахожусь здесь интриги. Я нахожу здесь всё, кроме интриги.

А. ОНОШКО: Мне всегда нравилось ставить на слабых, чтобы сорвать куш, у меня Корея, Германия стоит.

С. ДОРЕНКО: Не надо ставить на испанцев, они будут.

СЛУШАТЕЛЬ: Это всё время Серёга.

С. ДОРЕНКО: Ах вот как, как классно, что вы снова с нами.

СЛУШАТЕЛЬ: Прикольно, да.

С. ДОРЕНКО: Прикольно, что у вас разные телефоны.

СЛУШАТЕЛЬ: Болеем все, болеем.

С. ДОРЕНКО: Серёга из Надыма звонит бомбит с разных телефонов, теперь я вижу, что причём разные коды, там сказать и всё. Вот он Надым как поживает видите, богатые люди просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, здравствуйте, Михаил.

С. ДОРЕНКО: Михаил, вы тоже с разных подкрался.

СЛУШАТЕЛЬ: У меня две симки для вас, только для вас.

С. ДОРЕНКО: Я понял. Я понял. Прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Значит, хорваты — единственная пока что, хорваты — единственная пока что команда, которые набрали 9 очков, то есть выиграли все три матча. Такая перспектива есть у мексиканцев, но, конечно, будет огромное упорство в сторону шведов, я скажу так, что чемпионат с точки зрения борьбы, мастерства великолепен, просто великолепен. Всего одна нулевая, ничья — это большая редкость, она имеет такое филологическое основание под собой потому, что датчане и французы ну как бы разделили первое и второе место. Поэтому чемпионат прекрасен, значит, Нигерия — это очень мощная сборная, кстати 3 месяца назад, они обыграли Аргентину легко 4:2 по-моему, так? Вот. Нигерийцы все большинство игроков играют в ведущих английских, французских клубов, потрясающая команда не дотянули, ну Аргентина немножко не та, конечно, Месси блеснул всего дважды. Но будем смотреть всё очень интересно. Я скажу, что чемпионат потрясающий.

С. ДОРЕНКО: Там второй закатил вообще защитник, который непонятно, как там находился.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, я Чакыра, я объясню почему Чакыр не дал второе пенальти.

С. ДОРЕНКО: Да, прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Он поспешил с первым пенальти, опытнейший судья. Маскерано, конечно, дурак, извиняюсь, что стал хватать руками защитника, но можно было дать этот пенальти. Теперь относительно второго пенальти. Вот товарищ звонивший, он немножко не точно, наоборот, именно потому что мяч попал в руку от лба аргентинца, он попал под удар нигерийца. А если бы он отскочил, там была пустая зона, если бы не было руки, поэтому Чакыр здесь двойственное решени. За первый пенальти, а всех удивит — это один из самых опытных судей мира Чакыр так, ну турок. И первый пенальти, конечно, нельзя было давать, потому что он легонечко его тащил, мяча рядом не было вообще, мяч к нему не попадал, даже не пролетал мимо, здесь была ошибка судьи. Он очень жесткий судья. Чакыр как и все турки, знаете, такой янычар жесточайший судья, но очень профессиональный, здесь была его маленькая ошибочка. И ещё два слова скажу, я сегодня.

С. ДОРЕНКО: Всякие восточные жестокости лезут в голову сразу, да? Прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Очень жестокий человек, но такой справедливый, значит не ангажированный совершенно невозможно и поэтому на трех чемпионатах уже. Значит, сегодня я вам скажу, это какой-то Эверест напряжения, потому что сегодняшнее матчи потрясающие и самое удивительное, что больше всего шансов пройти спокойно первое место у швейцарцев, потому что всё-таки Коста-Рика, ну и Коста-Рика может дать бой. Вот в этой группе матчи будут просто потрясающие, сегодня все четыре матча будет просто потрясающие. И бразильцы.

С. ДОРЕНКО: 4 будет играть?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну, конечно.

С. ДОРЕНКО: Ну дайте нам анонс, дайте. Бразилия, да Бразилии.

СЛУШАТЕЛЬ: Бразилия, Сербия и так далее. Значит, Сербия будет сражаться 3 очка есть, команда выдающиеся.

С. ДОРЕНКО: Вы за кого будете, простите? Вы за кого? Бразилия, Сербия.

СЛУШАТЕЛЬ: Я уже не раз подчеркивал, что я смотрю игру, я вижу ее внутреннюю содержательность.

С. ДОРЕНКО: Ровно наоборот по сравнению со мной, ровно наоборот. Я буду за Бразилию, я буду за Бразилию.

СЛУШАТЕЛЬ: Я очень люблю бразильцев, мексиканцев.

С. ДОРЕНКО: Только Бразилия всё, мы должны выиграть у сербов. Да. Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, действительно вы должны без обмана посмотреть всё, что показывают от последний от первой до последней минуты.

С. ДОРЕНКО: Договорились, но также вышел 3 сезон Preacher проповедника я должен.

СЛУШАТЕЛЬ: Я не видел в жизни ни одного сериала, поэтому не знаю.

С. ДОРЕНКО: Понятно, понятно, понятно.

СЛУШАТЕЛЬ: Сегодня я должен смотреть вторую серию 3 сезона Preacher потому что я пропустил первую, вторую серию ну вот. Слушай меня. Значит, почему я буду болеть против сербов, я тебе скажу. Мне сделали экспертизу дома небезызвестного, значит пробурили шурфы, оказалось, что в ряде мест нет арматуры, в бетоне нет арматуры вообще, в ряде мест подсыпка не утрамбована ушла на 20 см от окантовки у здания, ну это вокруг здания этот бетонщик. А делал серб.

А. ОНОШКО: И что теперь?

С. ДОРЕНКО: Серб делал.

А. ОНОШКО: Переделывать?

С. ДОРЕНКО: Ну да. Значит, мы должны выиграть у сербов в наказание за то, что арматура нет в некоторых местах у меня в бетоне, значит, подсыпка какая-то не утрамбованная, бетон, который окантовка вокруг дома висит в воздухе. Земля ушла. И делал это серю. Любиша, привет ага, молодец. Значит, деньги взял настоящие и нету его, до свидания. Нет, мы у них выиграем сегодня за это, за это мы у них выиграем, договорились?

А. ОНОШКО: Посмотрим.

С. ДОРЕНКО: Поехали дальше. Знаешь смешно, что не только мы морализаторством заняты, но и другие страны тоже. Например, колумбийская болельщица есть так сказать очень милая, но колумбийки вообще очень красивые, красивые девочки. Значит и она танцует тверк где-то, сейчас открою эту статью. Она в Казани танцует тверк и вот колумбийские, значит, колумбийские граждане пишут там массово негативная реакция. Это очередной колумбийский посол, ну как бы посол на уровне народа, который трется задницей о гениталии незнакомца. Какой позор, такие люди создают дурной образ Колумбии. И там8 вот эти самые.

А. ОНОШКО: Мне кажется у Колумбии такой образ. У вас какая ассоциация?

С. ДОРЕНКО: У Колумбии светлый образ, хочешь я скажу какая у меня ассоциация.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Колумбия, Колумбия — это Польша в Латинской Америке в смысле веры. Ни одной другой стороны я лично, но я может мало знаю, я маловато знаю по жизни, но я нигде не видел столь невероятное, невероятного благочестия, как в Колумбии и Польше — это две страны, которые полностью завернуты на веру. Ну может быть, да, вот потому что там в воскресенье если ты поищешь людей на улице в воскресенье в Варшаве, ты их не найдешь.

А. ОНОШКО: Все в церкви.

С. ДОРЕНКО: Они все в церкви. И они там стоят тысячи, сотни в церквях и только слышно там, вот так сотни людей, мурашки по коже думаешь, Боже мой, что с ними случилось. Они там молятся эти поляки. И также точно в Боготе. Один в один в Боготе тоже самое ни души, никого, только мексиканские какие-то забегаловки открыты, жрать нечего, все молятся. Только по-другому: mea culpa, mea culpa. Стоят у них глаза как тебе сказать, мне не хочется говорить ничего обидного для верующих, но глаза у них такие, я бы сказал сосредоточенные, чтобы не сказать стеклянные. Mea culpa. Вообще просто по благочестию Колумбия среди первых, я тебе хочу сказать, правда. Вот Владимир Михайлович очень был бы доволен, если бы у него нация была колумбийцы, а не эти Бездельники, которых он окропляет.

А. ОНОШКО: Да ну.

С. ДОРЕНКО: Я тебе серьёзно говорю.

А. ОНОШКО: Вы бы искренне посоветовали бы расслабиться колумбийцев.

С. ДОРЕНКО: Владимиру Михайловичу привезти сюда колумбийцев.

А. ОНОШКО: Тверк.

С. ДОРЕНКО: Хорошо тверк и тверк. Она танцует, она за рубежом, она в России, которая для неё разновидность Марса или Луны. То есть она вообще на другой планете и она здесь отвязывается, точно также, точно также как русские бабы, русские бабы с иностранцами. Ну значит, какая-то очередную я в соцсети нашел историю, где к переводчику пристала русская баба. Хотела просто схватить.

А. ОНОШКО: К переводчику?

С. ДОРЕНКО: Да хотела сходить просто за грудки и увезти в постель. Со словами сейчас не помню что голландец или что-то. Голландец? Да-да голландец. Иди сюда. Да голландец, иди сюда. Она схватила переводчика.

А. ОНОШКО: Боде мой. Харассмент.

С. ДОРЕНКО: Да не Харассмент, нет, ветеринарная, ветеринарка чистая, это же ветеринарное осеменение. Она голландца хватает за грудки и тащит. А он был переводчик. И он по пути, пока его волокут, говорит: я близкий к тебе генный тип, я — русский. Он ей говорит: я — переводчик, даром что по-голландски я умею, а так-то русский я, на чистом русский.

А. ОНОШКО: Она его отбросила?

С. ДОРЕНКО: Она его отбросила, в стену сказав: тьфу на тебя. Пошла искать дальше голландца настоящего, чистокровного, понимаешь? То есть женщины предоставленные, послушай меня, женщины предоставлены сами себе с рухнувшим социумом, когда социум рухнул и как бы отменён временно, ведут себя оргиастически, оргаистически. Ну они пускаются в оргию, женщины. Потому что женщина так много должна себя соблюдать, женщина так много отношений должна соблюдать, да, его мама, моя учительнице, моя мама, моя тётя, ещё кто-то там, понятно, да? Сестра ещё кто-то. Женщина так много должна себя соблюдать, что в моменты, когда она точно на 100% понимает, что этого ничего больше не существует, не существует, она на другой планете, женщина ведёт себя оргиастически, понимаешь? Или оргаистически. Или как правильно, напиши оргаистический, оргиастический. Напиши сразу.

А. ОНОШКО: В Википедии будем писать?

С. ДОРЕНКО: Да сразу Википедии да, да, оргиастический. Если ты напишешь кириллицей в знак уважения к этим двум так сказать не буду говорить кому. Да оргиастический.

А. ОНОШКО: Нету такого вообще

С. ДОРЕНКО: Оргаистический теперь ну что ты будешь делать, дорогая, если этого нету в Википедии, это не значит, что этого нет. Можно тогда пожалуйста в поисковой строке.

А. ОНОШКО: Органистр есть, мне даже интересно стало, что это такое.

С. ДОРЕНКО: В гугеле, папиши мне в гугеле, набери мне в гугеле.

А. ОНОШКО: Не хуже чем яндекс по-русски понимает. Оргаистические, вот если культ.

С. ДОРЕНКО: Оргаистичексие или оргиастические, потому что мне доводилось читать разные варианты. Оргиастический, на, читай, оргиастические состояния.

А. ОНОШКО: Состояние связанное с.

С. ДОРЕНКО: Оргиастический, оргиастические вид экстатических состояний, связанных с соблюдением обрядовых действий. Например, пляски и так далее. Значит, послушай меня теперь внимательно, женщина входит в оргиастические состояния, когда они абсолютно, они дико осторожные, когда они абсолютно точно убеждены, что их не осудит социум. Дальше они отвязываются так, как мужчинам не снилась, понятно? Гурген знает толк в этих делах. Здравствуйте, Гурген, вы привлекаетесь в данный момент, как специалист по оргиастическим культам.

СЛУШАТЕЛЬ: Видите я специалист мультилатеральный, в данном случае, я хотел описать вам маленькую историю, связанную с португальскими. У них были T A P.

С. ДОРЕНКО: Да. Tap Tap вот эти авиакомпании? Просите, куда-то он пропал, и всё, Гурген, ваша слабость только в одном, в МТС. Ваша слабость в МТС как смерть кощея, ваша слабость кроется в sim-карте МТС. Обзаведитесь другой, что за каприз, что за каприз. Он все равно хочет МТС, и всегда, когда он звонит, плохо слышно. Ну да, нужно попробовать может быть что-то другое. Значит, слушай меня, я тебе хотел о сексуальных фантазиях, сейчас 27 минут, мы уже ничего не успеем. Сексуальные фантазии, где-то у меня было, в движении. Чёрт, вот сексуальные фантазии, ззвините, их исследуют. Товарищи, если вы думаете, что ваши паскудные пороки останутся за пределами внимания науки, то вы ошибаетесь. Justin Lee Miller — социальный психолог и научный сотрудник института имени Кинсли, при университете Индианы провёл одно из наиболее исчерпывающих исследований на тему сексуальных фантазия. Об этом пишет Wall Street Journal, обратите внимание — это очень важное знание. Значит, 369 вопросов он задавал 4 тысячам американцам от 18 до 87 лет. С разным финансовым положением, вероисповеданием и разной сексуальной этой самой. Есть 7 основных фантазий у всех. 7 основных фантазии. Настя, ты должна выбрать свою.

А. ОНОШКО: Очень много.

С. ДОРЕНКО: Ты должна выбрать свою, нет вы уж определись, вот послушай. Первая, самое распространённое у людей — секс со множеством партнеров, есть у тебя такая? Значит, второе — властный или грубый секс. Раф секс, Just a Little Bit harder.

А. ОНОШКО: Что у нас там ещё?

С. ДОРЕНКО: И секс, связанный с новизной и разнообразием, чтобы и так и эдак, так и эдак.

А. ОНОШКО: А ещё что? 7 же.

С. ДОРЕНКО: Далее менее распространённые вуаэризм, фетишизм, эксбиционизм, не моногамный секс, но не одновременно, больше всего нравится, чтобы одновременно было много, но чтобы неодновременно — это мало распространено. Все хотят, чтобы много мужиков сразу, понятно? И много баб сразу, все. Страсть и романтика, для ощущения, что тебя любят и ценят, такие фантазии бывают у мужчин. Страсть и романтика чаще появляются у мужчин, внимание, которые хотят, чтобы их любили ценили, и от этого, от этого имитирует страсть и романтику, понятно, да? Ну и так далее. Значит, секундочку, значит послушай меня экстраверты чаще фантазируют о групповом сексе, а интроверты более запретные фантазии, ищущие сексуальное самовыражение. И так дорогая, послушай меня, значит люди старшего возраста больше склонны фантазировать о групповом и гомосексуальном сексе, постарше. Мужчины постарше уже хотят.

А. ОНОШКО: Соответственно возрастные или.

С. ДОРЕНКО: Уже хотят, уже хотят что-нибудь новенькое. Значит, самый распространенный послушай меня секс со множеством партнеров, самое распространенное. На втором месте властный или грубый секс. На третьем — поиск новизны и разнообразия, не понимаю, что это значит. Но главная, главная сексуальная фантазия всех — это секс со множеством партнеров. Вот так, дорогая, примкни к какому-нибудь из этих движений. Новости.

С. ДОРЕНКО: Знаешь, я думаю, да, я дочитал эту статью наконец теперь уже. Ещё о женщинах пишут, что они чаще воображают себе однополую любовь, то есть лесбийскую любовь, в отличие от мужчин, которые очень редко воображают себя однополую любовь, вот. И тем не менее групповой секс и раф, вот грубый секс такой какой-то волевой такой воображают женщины очень часто. Слушай, значит, я хотел вернуться от секса куда-нибудь, куда-нибудь в Россию. Например, жертва Кущёвке вот, я про кущёвке.

А. ОНОШКО: Ой, там столько уже с этих пор наслоилось. Вы читали про эти решения вымогательства на дорогах? Писали про решение суда.

С. ДОРЕНКО: Очень много про это пишут, на самом деле всколыхнулись все теперь когда в Шкуматов проехал, Шкуматов всколыхнул. Но на самом деле уже много лет, много лет на Кубани ГИБДД ведет себя неким образом, каким-то образом, вызывающим досаду. Вот, например, мы ехали со всей семьёй из Дивногорска в Москву: я, мой сын Андрей, невестка Аня, внук-подросток мы ехали на Toyota RAV4, сын был за рулём. За один день ему было не осилить, поэтому нам пришлось переночевать в Ростове-на-дону. Уже вечером мы въехали в Краснодарский край, нас остановили на Кущевском пасту. У Андрея проверили документы, попросили выйти из машины, повели в помещение, чтобы он дунул в трубочку, значит, когда сына увели, гаишник начал обыскивать автомобиль. Один залез в сумку к Ане, порылся, тряс паспорт, снял обложку, все молчали. Потом инспектор подошел к ребёнку и тут невестка сказала: не трогайте ребенка. А значит, дальше. Нахально, но не грубо, права не качает. Как они себя вели? спрашивают. Нахально, но не грубо, права не качали, разговаривали вежливо. Поражала только наглость, с которой они лазили руками. То есть они такие руками лазают, но вербально вежливые. Гаишники лазили на переднем сиденье ну и так далее. Значит, вы осторожно. Да, нет. Там ещё молодые ребята были с московскими номерами и они сказали: осторожнее, могут подбросить наркотики, могут подбросить наркотики, тогда надо выкупаться.

А. ОНОШКО: Да, да, да, да, да. Это мы слышали, даже расценки по-моему уже вся страна знает.

С. ДОРЕНКО: Мы настолько были в шоке, что даже не догадались снимать на мобильный телефон, вот. И потом гаишник полез под козырек и сказал: ну вот, ну как же, подождите, показал, показал пакетик, который может как бы найти и понимаешь. Андрей взял меня за руку, вывел, они пошли в помещение, на улице Андрей сказал, что не знает, откуда пакетик взялся. В этом пакетике курительная смесь спайс. Инспектор требует 10 тысяч рублей, чтобы не было разборок. То есть за то, чтобы проехать Кущевку, ты должен заплатить 10 тысяч рублей. 150 долларов, 150 долларов за проезд, за проезд. Они же там сколько-то работают как-то и все, иначе повезут в отделение и будут серьёзные разборки. Сын сказал, что не собирается им платить, значит, я вспомнила, что у нас бронь, мы опаздываем, дорога была тяжелая, с нами ребёнок. Если у меня была мысль какая глупость, что парню 40 лет, едет с женой, матерью и ребенком и везёт с собой Спайс, ну смешно. Я готова была отдать, сколько угодно, я впихнула ему в руки деньги. Значит, инспектору пихнула в руки и деньги и мы поехали. Потом нас трясло всю оставшуюся дорогу. Ну секундочку и там очень много машин стоит, такое количество как будто что-то случилось. Они тормозят всех подряд, всех подряд. Стоит в основном Москва и Питер. Московские, Московские и Питерские номера. Мимо проезжают машины с краснодарскими номерами, никого не останавливают. Даже больше того, они мчатся на бешеной скорости, обгоняют, превышают скорость, их абсолютно спокойно пропускают. Тормозят Москву и Питер. Вот про кущёвский пост опять стали вспоминать в связи со Шкуматовым, он обратил наше внимание на то, что там всё продолжается. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, алло, добрый день, Сергей, это Андрей Коньково.

С. ДОРЕНКО: Да, здравствуйте Андрей.

СЛУШАТЕЛЬ: Насчёт кущёвки такая интересная тема, вчера как раз в автоновостях где-то слышал. Немерено актуальна ещё в 2008-м году мы с женой, проезжая на нашем мотоцикле Хонде через хрущевский вал, мы ехали в паре туда, вот, нас кущёвские гаишники просто вывернули буквально до трусов, мотоциклы, груз, штаны, жилетки, всё что-то искали. Писали в стаканы, в общем там всё пытались что-то найти. Этот пост, он, откровенно говоря, уже всех задолбал, более того, я на машине с семьей, с тремя детьми езжу каждый год.

С. ДОРЕНКО: А миновать его нельзя вопрос? Миновать нельзя?

СЛУШАТЕЛЬ: Миновать, значит, смотрите есть объезд через Азов, но там дороги нет, вот. Сейчас вот построили мост и маршрут прокладывает до моста вот как раз через Азов. Но там дороги нет, я там ездил, специально по дороге объезжал, пытался там вот эти вот машины, которые арбузы, картошку возят там совершенно аварийная дорога.

С. ДОРЕНКО: Я полез сейчас сюда вот этот вот есть Тимашевск.

СЛУШАТЕЛЬ: Буквально вчера вечером.

С. ДОРЕНКО: Подождите, подождите секундочку буквально. Если на Тимашевск пойти, вот как вы говорите Батайск, Тимашевск.

СЛУШАТЕЛЬ: Тимашевск после, это после кущёвского, если ты идёшь с Ростова на Краснодар, то поворот на Тимашевском уже после поста.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Там будет съезд на Павловск и уже туда можно.

С. ДОРЕНКО: Можно прямо из Ростова с Окружной уйти на сельскую дорогу.

СЛУШАТЕЛЬ: Можно, это через азовскую дорогу, но там ее нет.

С. ДОРЕНКО: А ее нет, да.

СЛУШАТЕЛЬ: Она есть только на территории Краснодарского края но там маленький кусочек, а всё, что на границе от Ростова до дороги для гражданских машин фактически нет, там грузовые, выезжают трактора. Вот один маршрут объезда я вроде как нашёл, буквально вчера мониторил, то бишь можно буквально перед границей с Ростовской областью свернуть, свернуть направо и там будет крючок где-то километров 30 — это в сторону Волгограда.

С. ДОРЕНКО: Да, как же Зеленоград какой-то.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот сейчас я его мониторю, я не знаю состояние дорог, я не знаю там состояние дороги. Вот поеду в этот раз, конечно, могу позвонить потом, рассказать.

С. ДОРЕНКО: Ну слушайте, это не на Ставрополь? Мне кажется, на Ставрополь в сущности.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, это трасса, а сама по себе она большая, там далеко, там очень сильный крюк выходит.

С. ДОРЕНКО: Да, ну и получается, что в любом случае надо отдавать дань этим добрым.

СЛУШАТЕЛЬ: В любом случае, нет, мы вот каждый раз едим туда обратно, каждый раз я трясусь и каждый раз я вижу как трясут машину. Да, действительно Краснодарские машины, Ростовские машины ходят совершенно без проблем и их не трогают, видимо знают, что там друзья, крыши и просто так их не обидишь. А Московские и Питерские, и прочие регионы там всякие 13, 98 их трясут нещадно.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Я понял. 73-73-948, 73-73-948. Но я в этом районе не был уже не знаю очень давно. Алло, здравствуйте. Я ездил на Ставрополь, но не на кущевку, да, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Хорошего дня.

С. ДОРЕНКО: Да, вам тоже.

СЛУШАТЕЛЬ: Что хочу сказать, ни в коем разе не оправдываю так сказать оборотней в погонах, тем не менее ездил по этой дороге не менее 15 раз туда, 15 раз обратно, ни одной проблемы не было. Хочу сказать вот о чём, ну если есть действительно такие проблемы, о которых нам здесь рассказывают люди, почему люди дают эти деньги, почему люди не пишут.

С. ДОРЕНКО: Я вам скажу почему, но вот история, которую я вам рассказал, она принципиально проста, сидит ребёнок, там 4 годика, да, и это всегда уязвимо. Ну вы когда с ребёнком, вы уязвимы, ему надо, то него голова, то ему есть, то не это есть, а другой есть, тёпленькое, поспать. Ребёнок — это дико уязвимая тема и всё и всё, и вас когда приезжали с ребёнком, вы должны откупаться.

А. ОНОШКО: Совершенно иначе на все смотрите.

С. ДОРЕНКО: Я еду один, я еду один, совершенно другая песня да, и всё.

СЛУШАТЕЛЬ: Согласен, я тоже ездил с детьми и причём один грудной со мной два раза ездила, потом 3, потом 4, потом 5 лет и так далее и так далее. Ну ещё раз говорю, повторяюсь, что у меня в жизни в принципе не здесь, а вообще бывали случаи, когда сотрудники полиции что-то где-то хотели. Для этого есть другие службы ФСБ, УСБ, ГУСБ там и так далее. Пишите заявление ёлки-палки, ну, а что.

С. ДОРЕНКО: Но мы же привыкли к бесправию. Мы привыкли к бесправию. Мы привыкли к бесправию.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну вот поэтому.

С. ДОРЕНКО: Я вам скажу, что меня один раз в жизни на 40 минут как-то. Ну вот в Запорожье на Украине ещё, я ехал в Крым через Украину, меня остановил гаец, который сказал, что вы должны были на кругу, ну и вообще при любом движении, при свободном правом ряде занять правый ряд, а вы поехали в левый. Я не сказал, что приехал в левый, потому что я не собирался сворачивать в левый поворот и перестроился в правый пошёл в поворот как бы, собирался пойти в поворот. Он сказал, но нет вы должны были занять Правый ряд и всё. И это стоило мне 40 минут, 40 минут. 40 минут со мной разговаривал украинский, украинский гаишник, 40 минут. Спокойно, вяло, лениво. Надо было принять право, а вы не приняли, а почему вот так? И вот он 40 минут понимаешь. Я был с детьми, но я не мог ничего сделать, что я могу сделать, куда меня остановили и всё. Он не предлагал денег, ничего, просто 40 минут мучил, понимаешь? Я не знаю, я в таких случаях не знаю, что делать, я денег не даю, но теряю время. И это очень больно это как сказать.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Но это ужасно просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло.

С. ДОРЕНКО: Да, здравствуйте, вы там были на крущевке этой?

СЛУШАТЕЛЬ: Москва.

С. ДОРЕНКО: Да, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну я имел с ними дело, правда они меня особо не мучали, у меня ребёнок был, было кресло впереди, но он сзади был с матерью, но они как-то не отпустили меня, наверное было какое-то чудо. Но я чуть-чуть отойдя в сторону от кущёвской темы, хуже калмыцких гаишников нет — это однозначно.

С ДОРЕНКО: Калмыцкие гаишники тоже мне говорили, я шёл в Астрахани и там есть маленький участок по Калмыкии, они мне говорили, что ты должен был принять в правой, занять правую полосу знаете где? На съезде в поворот, то есть там был съезд в поворот, и я на большой трассе я шёл там 100, я должен был нырнуть в этот карман, пробежать по нему 100 метров и выйти назад на трассу. Но это просто вранье, да, это враньё.

СЛУШАТЕЛЬ: Я сам с Дагестана, почему-то большую часть своей жизни мне казалось хуже дагестанских гаишников быть не может просто оприоре. Оказывается, что есть и это Калмыкия.

С. ДОРЕНКО: Нет Калмыкия, калмыки, которых я видел были, ну вот их гаишники были, конечно, безусловно просто подлецы, которые знали, что я знаю, что они подлецы и которые просто требовали денег и всё, просто. Ну как бы они меня понятно, да, ты поняла в чём суть, да?

А. ОНОШКО: Да, да, да, да, да.

С. ДОРЕНКО: Они мне говорят: вы должны занять правый ряд, когда есть свободный ряд. Я говорю: да, но это съезд, съезд по 50 м от поворота съезд, расширение.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Для съезда, чтобы гасить скорость.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Они говорят, но он ряд, это ряд. Я говорю: и что, я должен нырять как бы, если я ухожу в поворот и возвращаться на трассу? Они говорят: да. Я говорю нет, Нет так не будет. Я был на Audi Q7 с московскими номерами и они меня продержали ну минут 20. Потом просто поняли, что я порчу как сказать день, ну добыча то идет рядом мимо, а они всё со мной болтают и они меня прогнали просто сказали: езжай, езжай, не мешай нам, вот. Алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Николай, Москва.

С. ДОРЕНКО: Да, Николай.

СЛУШАТЕЛЬ: Хотел бы заметить несколько было подметных фильмов, которые бы рассказывали насчёт кущёвских почему так всё происходит.

С. ДОРЕНКО: Почему?

СЛУШАТЕЛЬ: Потому что жены высших наших руководителей спецслужбовских там в доли. Помните фильм, который рассказывал.

С. ДОРЕНКО: Я помню хорошо, но ведь решила.

СЛУШАТЕЛЬ: Не называю фильм, не называю авторов.

С. ДОРЕНКО: Нет подождите секундочку, давайте остановимся, значит, о том, что в кущевском говорили о женах действительно, но это было связано с сельхоз производством, которое там до известной степени связано с марихуаной. Но никак не с ДПС, не с ДПС.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну какая разница?

С. ДОРЕНКО: Огромная разница, огромная разница. Огромная разница.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, нет, нет. Там же все, там огромная одна семья, там сейчас вернули собственность сопкам, вы же знаете вернули всё, они же уже обижены оказывается о том, что неправильно это всё. И это очень большой толчок дано, что когда приезжали туда следственный комитет, прокуратура и прочее, когда разбирали, что много было изнасилований там и убийств молодёжи и говорили, и тоже там невозможно было пройти и говорили: ну вы рассказывайте, вы говорите. И никто не пошёл, не рассказал. Потому что вы сегодня приехали, вы вроде бы.

С. ДОРЕНКО: Завтра вас убьют просто. Завтра вас убьют и прикопают в болоте.

СЛУШАТЕЛЬ: Когда сожгли 12 человек семью с детьми, если вы помните.

С. ДОРЕНКО: Я очень хорошо помню, очень хорошо помню. Но вы мне кажется Николай, вы до известной степени здесь общая, сводите два разных процесса. Процесс ДПС.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, это один и тот же процесс, потому что это одна и та же власть, всё.

С. ДОРЕНКО: Ну не знаю, не знаю, я так не вижу. Ну хорошо, давайте двигаться дальше. Мне ужасно интересен вот этот хирург в Российской глубинке, я хотел обсудить с вами. Настя, это ты мне кинула ссылку, давай вместе, давай подключайся.

А. ОНОШКО: Да, да, да. В Твиттере написалс сам по тебе этот человек.

С. ДОРЕНКО: В твиттере vkch вы можете посмотреть, VK, K как килограмм и ch тоже как с h k как килограмм, то есть не чек как, с к, а просто к. Вот, он написал Виктор хирург в Российской глубинке вчерашний разговор, я прочитаю, ладно? Вчерашний разговор с главврачихой: заменить вас некем, перенесите отпуск или работайте в отпуске — это глав врачиха. Он: согласен, но это мой отпуск, и меня надо как-то стимульнуть или как-то доплатить. Что он будет работать в отпуске? Она: я не пойду вас на поводу. Он, он: тогда разговор окончен. Больница и весь район и больница, и весь район ну российский район какой-то впервые вообще без хирурга, ни одного хирурга, ноль. Район остался без хирурга, с утра начались звонки с призывом к совести и верности, клятве. Не понимаю, почему я должен отказаться от отпуска, когда нет моей вины в кадровом кризисе. Почему я должен войти в положение администрации? Почему они в сущности плохо администрируют — говорит vkch? Это ты на чьей стороне?

А. ОНОШКО: Но почему-то именно, когда я читала и была на стороне vkch. Хотя очень 50 на 50 действительно такая ситуация. Но я себя почему-то проассоциировала, что действительно, а почему он должен? У него же долеэн быть отпуск?

С. ДОРЕНКО: Послушай меня, я сейчас, я сейчас защищу больницу и общественные блага, я защищу после чего я их разорю и разрушаю, давай.

А. ОНОШКО: Давайте, давайте так.

С. ДОРЕНКО: Vkch, когда выбирал профессию хирург, когда выбирал профессию точно понимал, что его профессия, в том числе клятва Гиппократа, вот это всё весь вот этот вот не только Гиппократ, все эти врачи конца XIX века, второй половины — всё это истории земские, Чехов там и так далее. Все эта истории самопожертвования и служения, великого служения, понимаешь, да? То есть ты идёшь, нет ты могла бы сшибать там какие-нибудь, делать, нет подожди, стой. Ты могла бы грузчиком устроиться куда-нибудь на овощной склад, но ты пошла во выручить. Идя во врачи, ты точно понимала, что это ровно миссия, это служение, великое служение. Когда ты оставляешь регион без хирурга, ты точно понимаешь, что ты наносишь, вероятно в ответе будешь за какие-то может быть смерти.

А. ОНОШКО: Ты или система вот ну если.

С. ДОРЕНКО: Ты, потому что надо ты говорить всегда я, надо всегда говорить я, а не говорить про систему, говорить про систему — это инфантилизм. Значит, дальше. Теперь, послушай меня, я тебе говорю про врача, говорить про систему — это инфантилизм, кто они, взрослые кто? Что за инфантилизм. Ты конкретно Федя, Виктор, неважно ты отвечаешь. Правильно? Всё. Ты ушёл, повезли кого-то к тебе, никого нет, умер человек, чей это труп? Твой, всё. Значит ты, ты виноват, духовно, душевно, так сказать по понятием ты виноват. Какой отпуск, что за отпуск, значит нет возможности для отпуска и всё, у тебя великое служение. Это мы проехали, дальше теперь. Теперь я хирург, я играю обратку. Я играю обратку. Значит, смотри, я занят высоким служением, Настя, правильно? Да, да не спорю. Я занят служением. Мы нация — семья, где интересы каждого по семейным решаются, ну в смысле не там в рабочего времени, неважно. Ну как в семье, тебе в 2 часа ночи сказали там надо, ну хорошо, значит в 2 часа ночи ты подключаешься к делам семьи, да. Также нация у нас мы ненормированная нация, всё время нация семья, мы всё время любим друг друга, мы всё время в ответе друг перед другом, правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Почему я один отдуваясь? Вот мой вопрос, да. Мы нации семья, мы все здесь живём не просто так, небо коптим, а мы здесь все подчиняемся Великому служению, служению друг другу, обществу российскому. У меня вопрос, а почему товарищ начальник ездит на хорошей Audi? А почему товарищ, торгующий рядом со мной пшеницей, ездить на Мерседесе? А почему они в Великом своём служение, ну они же все заняты великом своем служение в России, они в Великом служении не наняли ещё одного хирурга? Но они могут сказать нет в штате хирурга, плевать, начальник колхоза, который продает пшеницу там или 2, или 3, или 5 колхозов, собственник, который ездит на гелике, он может сказать: братцы, да плевать, что нет в штате хирурга. Я формально создам частную клинику, формально и формально у вас арендую хирургическую и я вам посажу ещё двух хирургов, причём привезу, если нет русских, я вам привезу из Англии. Понимаешь? Из Бразилии, не знаю, из Украины привезу вам лучших, лучших куплю и привезу. Но тот, который на гелике ездит, у него тоже служение, у него тоже, у всех служение. Так почему же я один, как козёл в служении? Один в служение, а остальные не в служение — это что? Я в служении, а все остальные в служение? Да, да? Давайте решать вопрос. Никто не решает, все говорят Витя дурачок, пусть Витя работает, не так не будет.

А. ОНОШКО: Мы у вас не пойдём на поводу.

С. ДОРЕНКО: Мы у вас не пойдем на поводу, это правильно, вот, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте,

СЛУШАТЕЛЬ: Впечатление нашей страны, создается впечатление как будто всем всё должны врачи, они давали там какую-то клятву Гиппократу.

С. ДОРЕНКО: Давали, давали, давали, давали, давали.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну надо смотреть. Если вы пытаетесь с земскими врачами что-то сравнивать, надо понимать, что почет и уважение к работникам медицины, который был во времена российской империи, в сравнение не идет с тем, как сейчас относятся к врачам.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Почему такая ситуация складывается — это всё дух капитализма, и больницы закрываются, врачей не хватает и виноваты в этом не конкретное.

С. ДОРЕНКО: Нет но вы согласны со мной, что если есть дух служения, то тогда пусть у всех будет дух служения, у всех.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, вот у нас, например, главный врач в нашей клинике, он приходит на работу в 7 утра и уходит позже всех. По принципу, как в армии делай, как я. И никто не скажет, что он там халявщик или что-то.

С. ДОРЕНКО: Правильно, а если бы он сдавал помещение, сам ездил на мерсе, а вам бы говорил про дух служения, вы бы ему смеялись в глаза.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну, конечно. Надо понимать.

С. ДОРЕНКО: Вот и весь сказ. Простите, да, нет, что-то залипло. Ребят, я предлагаю с этой темы и не слезать, Мы ещё после 10 обсудим, после доллара. Секундочку, нет я хотел Дениса из Самары, Денис, здравствуйте, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, но времени мало остаётся, я вам скажу так. На самом деле я тоже, мне отпуск отменили ну в связи с чемпионатом, со всем. Ну нет, конечно, там идут доплаты, плюс там ну то есть то, что не доплачивают это ну и хирурги бывают, вы понимаете разные, если он в поликлинике сидит, который нарывы на пальцах смотрит — это одно.

С. ДОРЕНКО: Нет, это районная больница, районная больницы.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну районных больниц, районных больниц сейчас, если нужна операция, отсылают в областной больницы, но только нарыв на пальце и всё.

С. ДОРЕНКО: Ну почему человек ударился об плуг, пытаюсь придумать ситуацию я.

СЛУШАТЕЛЬ: А ну об плуг, да, это травматологи уж будем называть — это травматологи уже, это разные вещи.

С. ДОРЕНКО: А туда об плуг, открылась рана и хирург сразу обработал, зашил и всё.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну да, это да, это конечно дежурные хирурги.

С. ДОРЕНКО: Всё, давайте время всё после 10, кто кому что должен обсудим. В движении. Совсем быстро я скажу вам в движение. Да я открыл Ростов-на-дону, мать у тебя нет Москвы? Ты же знаешь я люблю Ростов, Либердон, Уху всё люблю. Спасибо, 4 бала, 4 бала — это всё, что я могу сообщить про этот городочек. Так себе.

С. ДОРЕНКО: 10 часов, 6 минут, среда, 27 июня. Здравствуй Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Доллар смотрим и всё и возвращаемся потом к нам. Значит смотрите сейчас я открываю курсоруб.Com 63,13, 63,13 наш рубль молодцом.

А. ОНОШКО: Ничего себе.

С. ДОРЕНКО: Что ничего себе, я его на 60, по-моему вчера, может у меня уже затмение мозга какое-то, я его видел вчера 62,98 что-то такое, он ползал там. 73,59, вот тебе и не случайно, ну вот же тебе, вчера-то нефть какая была 74,90 и мы с тобой, ах 74,90, 74,95, ах 74. а сейчас 76,82 — это почти 77 видишь, вот и рублю поддержка. 1 16 59 пара, главная пара примерно там же, где вчера. Давай посмотрим биток 6087, вот здесь, что Настенька будем покупать? Или ждем до 4?

А. ОНОШКО: Даже не знаю, что вам посоветовать.

С. ДОРЕНКО: Не знаешь, ладно, возвращаемся к хирургу, хирург в районной поликлинике, хирург в районной поликлинике, в больнице, простите.

А. ОНОШКО: В районной больнице.

С. ДОРЕНКО: Хирург, пишет в Твиттере.

А. ОНОШКО: Просит ему оплатить отпуск.

С. ДОРЕНКО: Вчерашний разговор с глав врачихой, да, заменить вас не кем, поэтому никакого отпуска.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло.

С. ДОРЕНКО: Да, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей, я живу в Краснодарском крае, на границе с Адыгеей и там район был такой, где начальник адыгейский ну весь глава Республики — это его родной район, там родители живут, его родственники. Вот он какой-то очень богатый человек сам по себе ну то что. Он построил маленький медицинский центр частный, там врачи все из Москвы, Ленинграда и прочих мест всем было куплено или арендовано жилье в Краснодар, они там 40 минут на машине ездили в Краснодар каждый день и работали. Абсолютно на тот момент современный центр со всеми там примочками, со всем оборудованием. Ну то есть это условно районная больница. Потому что все жители этого вот района и там он очень маленький, они все имели там бесплатный доступ.

С. ДОРЕНКО: Совершено верно, Сергей, моя главная мысль вот вы абсолютно правы, во-первых, во-вторых, я хочу очертить свою главную мысль. Если мы все нация — семья и у нас у всех здесь не просто жизнь а миссия, миссия служения друг другу, то давайте все тогда и вкалывать, давайте все ляжем в окопы, правильно? А почему? Да, прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, если родина в опасности, значит всем идти на фронт, а когда на фронт идти какому-то очень маленькому количеству людей, остальные сидят в тылу, то не годится. Это ууже не работают в той парадигме общественных отношений и отношений между людьми, которые созданы нами за последние 25 лет. Поэтому здесь я могу только согласиться с вашим посылом.

С. ДОРЕНКО: Да, пусть все, Настенька, я — хирург в районе единственный, я задаю законный вопрос, моя жизнь — миссия, да? А ваша? Ну вот я спрашиваю.

А. ОНОШКО: Значит надо же беседовать с главным врачом и она ему говорит: Я тоже, а дальше.

С. ДОРЕНКО: А все в районе, если бы я видел, если бы я видел, что все в районе, весь район живут жизнью миссии служением, служением, то я бы даже мысли у меня, ну какой отпуск стыдобище, стыдобище. Я бы сказал глав врачихе: сказал бы, вы знаете что, я буду сидеть у себя здесь на огороде так, но руки помыл быстренько прибегу, если что-то экстренное. Давайте будет считаться, что это отпуск, но я ни ногой никуда, ничего. Я здесь рядом свистнут, я прибегу всё понимаешь, на ходу притягивая шпагу, понимаешь, значит, моментально. Вот этот разговор был бы, если бы я видел что все служат, понятно, да? Ну правильно, ну правильно.

А. ОНОШКО: Глобальное такой вопрос, потому что получается, что к такой профессии служения вообще очень многие профессии можно приплести, однако, например, профессия торговли, например, или финансовые операции, допустим, они получаются лишены ну как бы с точки зрения русского человека миссии, да.

С. ДОРЕНКО: Миссии, миссии.

А. ОНОШКО: Хотя на самом деле это.

С. ДОРЕНКО: В какой-то банк в субботу не работает например, они говорят: ну мы хотим отдыхать. Я говорю: подождите, а служение? Служение? Служение, клятва банкира?

А. ОНОШКО: И не могут встать, единственный кто может встать и уйти молча, если ты не заплатил — это банкиры получается, да и мы за это ну только разведем руками, скажем мы их осуждать не будем, у них работа такая мерзопакостная получается, с точки зрения сужения.

С. ДОРЕНКО: Нет я как врач, я как врач, как хирург я бы сказал так: либо мы все заняты служением, либо я тоже нет, ну давайте не будем на одного меня-то всё вешать, правильно, вот и всё. Ровно должно быть так, ну извините, завершая этот разговор прекрасный, хочу. Что у нас врачи звонят, 73-73-948, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, здравствуйте Сергей, Лимузин.

С. ДОРЕНКО: Да, Лимузин.

СЛУШАТЕЛЬ: Ситуация такая, когда государство не справляется со своим служением народу, она начинает себя называть Родиной, ребята давайте вставайте. Вопросов нет, с одной стороны — это справедливо, но хирург — тоже человек и его биологические часы никуда не делись, он должен отдыхать. Рука дрогнула, человек умер, уснул водитель автобуса не выспавшийся, умерли 20 человек, понимаете, в чем дело.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Должна быть некоторая обоюдная ситуация, и государство служит нам и государство. Но у нас переход настолько велик, что этого не получается. И этот бедный врач-хирург смотрящий в телевизор у себя в провинции, видящий Москву богатую, сытую там Питер.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. Совершенно верно.

СЛУШАТЕЛЬ: В окошко, в окошко, а картинка за окошком немножко другая и он такой ёлки-палки, мне хочется отдохнуть, ребята, дайте пожалуйста возможность. Всё. Нет, ты у нас один, давай-ка работай.

С. ДОРЕНКО: И получается, что он один должен за всех работать, но это неправильно.

СЛУШАТЕЛЬ: Если по-человечески, его можно понять, сейчас же ведь не война, Слава Богу, не какая-то там ситуация, когда вот прямо нужно и все.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю, когда он спорит, а вот когда он уедет просто махнет, на станции.

СЛУШАТЕЛЬ: Нельзя, нельзя уезжает, он скорее всего не уедет.

С. ДОРЕНКО: Нельзя. Он скажет нет, хорошо, в соседний район увезите, визите в соседний район, ну что?

СЛУШАТЕЛЬ: Не знаю это такая сложная ситуация, понимаете эти вопросы надо не хирургу задавать, а главврачу и администрации области.

С. ДОРЕНКО: Ой, я боюсь, что ещё выше, я боюсь, что ещё выше. Спасибо, хорошо, ладно давайте, давайте попробуем, может быть какая-то взаимозаменяемость должна быть, один район берёт на себя кураторство над другим регионом, ну как-нибудь так. Ладно, давайте двигаться дальше, поехали дальше.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, ты знаешь, я довольно долго думаю о мате и я думаю о мате как филолог, и как, и как человек, стремящийся смотреть на это социокультурно, социокультурный аспект. Я сам не ругаюсь матом, вот. Но я знаю, что люди ругаются, я об этом знаю. Мы даже проводили голосование и у нас выходило там чуть ли не половина, ну не половина, я сейчас не помню, около 38-40% полагают возможно ругаться при детях, ну если есть обстоятельствах, при некоторых обстоятельствах можно и при детях. Мы голосовали на этот счёт, на счет мата, вот. И эти голосования все нашей аудитории выявляют резкое расхождение мое с аудиторией. То есть я считаю, что материться нельзя ни при каких обстоятельствах. Я ни разу не выругался в качестве начальника ни одного раза, но я никогда не выругался, я с вами 10 лет, никогда не выругался, ни одного раза, да?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я ни разу не выругался матом на телевидении ни разу, ноль, ноль раз. Хотя руководил телевидением, телевидение — это цейтнот, телевидение — это адский цейтнот и постоянный крик, постоянный бег, крик, истерика, значит и мат, много мата на телевидении, много мата. Значит, но когда ты слышишь этот женский визгливый мат, что там не привезли, не смонтировали, не успеваем, потеряли, куда-то ушёл не туда файл, не туда, то не так, нет, не выходит, там ломается и это сопровождается визгливым женской матом, я всегда успокаивал. Девочки, всё хорошо, всё хорошо. Ну то есть потому что это связано с тем, что в экстренных обстоятельствах на меня находит столбняк, понимаешь?

А. ОНОШКО: Да, да.

С. ДОРЕНКО: Ну то есть я каменею, я каменею, на меня столбняк, на меня столбняк, вместо истерики на место столбняк, я такой делаюсь ледяной, абсолютно ледяной.

А. ОНОШКО: Хорошо.

С. ДОРЕНКО: И у меня эта реакция может продолжаться несколько дней, понимаешь? Я там абсолютно ледяной и спокойный, как смерть просто, вот, понимаешь? А у некоторых людей истерика, я их понимаю и они матерятся. Я и это понимаю, но я не хочу, чтобы это было, мне это не нравится, понимаешь? Но на телевидении вообще много мата, очень много мата, вот, в принципе.

А. ОНОШКО: Но всё-таки в эфир, я хочу обратить внимание где-то всё-таки экстремальная ситуация, где-то проскальзывает. У меня такое впечатление, хотя я давно не смотрю.

С. ДОРЕНКО: На самом деле это вопрос контроля своих речевых центров.

А. ОНОШКО: Самодисциплина, да.

С. ДОРЕНКО: Это дисциплина мозга, это мозг, на самом деле мозг, да. И на самом деле, если ведущий на телевидении, например, начинает материться, то это либо он рисуется, то есть он гордится этим, ну гордиться. То есть вот как меня довели, я вам сейчас по-русски скажу, понимаешь, да? Он гордится, либо у него.

А. ОНОШКО: Он не контролирует.

С. ДОРЕНКО: Либо у него проблемы с контролем отделов мозга, но это вряд ли. Значит, он скорее всего гордится тем, что это настолько вот волнующи какая-то тема настолько волнующе, что он должен выругаться матом. И это вот Артём Шейнин, которого я хорошо знаю по эфирам, в смысле я приходил к нему в гости и хорошо знаю. Но как хорошо, видел вот на эфирах, да. Значит, после эфиров нам не доводилось общаться. Но он стал матерится в эфире, стал матерится в эфире. Я думаю с гордостью, я думаю, имея в виду, что это обычная лексика его аудитории и он правильно делает, что так говорит. Ну как бы вот так. Вот и после этого, я насколько понял Первый канал — это программа «Время покажет», значит, насколько я понял Первый канал объявил ему какое-то взыскание, но не материальный штраф, а просто сказали: так нехорошо. Роскомнадзор ничего не объявил, ничего страшного, вот. А мы позвонили, у нас есть этот ролик? Он забипонный? Посмотрите, пожалуйста.

А. ОНОШКО: Связь с эфиром должна быть.

С. ДОРЕНКО: А связь с эфиром, извините, извините, я думал, что у вас в компьютере, Шейнин в эфире. Ну скажите это забипонный вариант, ты убеждена в этом?

А. ОНОШКО: Я его взяла из нашего канала новостного, поэтому.

С. ДОРЕНКО: Из нашего новостного канала. Ну давайте, значит, Даша Кнорре, Даша Кнорре звонит Артему Шейнину, чтобы спросить его о том, что он матерился в эфире Первого канала, давай ну что же, дорогая. Ну давай.

А. ОНОШКО: Запускаем, запускаем.

С. ДОРЕНКО: А у нас он есть в компьютере, всё не мучайся, не мучайся, давайте, давайте запустим. Нет, это нет не нужно, нет, я хочу с Дашиными вопросами. Так что давай.

А. ОНОШКО: А тут нету.

С. ДОРЕНКО: Да есть там всё. Что значит нет? когда да.

А. ОНОШКО: Аудио только вот это было там прикручено.

С. ДОРЕНКО: А, тут же смонтирован, там надо сказать и это важно, что Даша с ним говорить Даша ангельским голосом. Вот это ну это правда важно, на самом деле важно, тут же важно кому ты адресуешь мат.

А. ОНОШКО: Да, да конечно.

С. ДОРЕНКО: То есть на самом деле если там какой-нибудь, например, был бы агрессор.

А. ОНОШКО: Его провоцируют.

С. ДОРЕНКО: Какой-нибудь агрессор, который сам начал с мата обращается к нему, да, он как воин он отвечает на языке хулы и так далее. Но дело обстоит ровно не так, ему звонить Даша, сейчас секундочку и Даша ему говорит совершенно ангельским тихим голосом, понимаешь? Совершенно ангельским тихим голосом, у меня это в Твиттере, но ты ж не зайдёшь туда.

А. ОНОШКО: В Твиттере у вас не запипана.

С. ДОРЕНКО: Но начало есть, давайте начало, давайте начало, начло найди мне в твиттере, пожалуйста, добрая женщина. Ты можешь через наш твиттер просто запросить find, вот что, find пиши расстрига, это я, расстрига Доренко вот я, расстрига Доренко, сейчас всё. Сейчас я найду и там главное отсечь вовремя, понимаешь в чём дело. Сейчас нет стоп. Нет, выключи там где у тебя есть, у тебя где-то в другом месте идёт, выключи, пожалуйста, там где у тебя есть.

А. ОНОШКО: Уже становилось.

С. ДОРЕНКО: Уже остановилось, как это прекрасно.

А. ОНОШКО: Ещё раз, жму?

С. ДОРЕНКО: Давай, давай.

А. ОНОШКО: Я боюсь что.

С. ДОРЕНКО: Давайте дальше пойдёт мат, значит Артём Шейнин в телефонном разговоре с Дашей разговаривает с ней матом, разговаривает с ней матом. Это мне кажется может быть до известной степени тоже продолжение гордости, он гордится этим.

А. ОНОШКО: Наверное, да.

С. ДОРЕНКО: Он гордится знаешь почему? Потому что имеет право, а он имеет право, потому что он за правду, он же за правду, а если ты за правду, то ты имеешь право, вот мне кажется, так. Нет?

А. ОНОШКО: Ну это такое внутреннее разрешение.

С. ДОРЕНКО: Ощущение, ощущение. Артём Шейнин разговаривает с Дашей, он не только в эфире Первого канала говорит матом, но и в последствии с Дашей он разговаривает матом и Даша говорит с ним ангельским, спокойным голосом абсолютно, но он осуждает редакционную политику радио говорит Москва, Артём Шейнин. Он говорит, что мат в эфире несущественен, всё это он объясняет матом, Даше Кнорре. Вот и это звучит уже опять как победный мат, победный мат господина, который имеет на это право. Он имеет право на мат, потому что он за правду, потому что он патриот, потому что ну он как бы за хорошее, поэтому как патриот, он имеет право на мат в адрес, в адресе не только врагов, но и недостаточных патриотов. Он нас, он нас обвиняет. Сам вопрос о мате в эфире Первого канала Артём воспринимает как признак недостаточного патриотизма. То есть мы задаем подобные вопросы в виду недостаточного патриотизма, потому что если бы мы были, если бы мы были достаточно патриотами, мы бы не задали такой нехороший и незначительный, и отвлекающий от главных вопросов бытия вопрос. Мы в сущности пытаемся отвлечь, мы больше того мы пытаемся придраться, вот в чём обвиняют.

А. ОНОШКО: И его в каком-то свете таком выставить.

С. ДОРЕНКО: Он матом объясняет нам, даже в данном случае Даше, он матом объясняет Дашн, что ее вопрос — это попытка, это попытка отвлечь от главных вопросов мироздания, попытка, это попытка навязать ему ложные, ложный разговор какой-то, очень интересно. Я думаю, что я хотел бы проголосовать. Скажите, пожалуйста, ну вообще, вы за мат в эфире Первого канала? Ну Первый канал, почему я говорю Первый канал, для меня это всеохватное такое телевидение, всеохватное, вы поддерживаете мат в эфире Первого канала 134— 21-35 — да, 134-21-36 — нет. Но мат, мат, потому что бывает иногда, мне вот объясняют это же междометие, это же междометие, в сущности да. Лингвистически верно, я вынужден, вынужден согласиться с тем, что подобные использования действительно допускаются в качестве междометий. То есть это нецензурные корни, которые используются в качестве междометий.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Мне это очень интересно, это попытка исследовать, на самом деле это попытка идти из Америкой.

А. ОНОШКО: 60-х?

С. ДОРЕНКО: Да.

А. ОНОШКО: Америка шестидесятых?

С. ДОРЕНКО: Я ещё раз говорю об этом, я лингвистически этот вопрос в социокультурном изучал и в современной России попытка мата, легализации мата — это попытка идти за Америкой 60-х. то есть мы, как нам свойственно с опозданием на 60 лет копируем американскую интеллигенцию, которая в то время заимствуют мат у американских черных, у афроамериканцев, там у чёрных пантер. Они обязательно включают в себя. То есть это язык черных низов, это язык американских черных пантер организаций и отсюда внимание интеллигенции, то есть интеллигенция обязательно использую этот язык в знак солидарности с чёрными, понимаешь? В знак солидарности с чёрными. Вот, но русские теперь.

А. ОНОШКО: Но мы же тоже солидарны с черными.

С. ДОРЕНКО: Нет русские теперь в знак солидарности с афроамериканцами 60-летней давности тоже переходят на мат, потому что им кажется, что они должны быть солидарны с чёрными пантерами 60-летней давности. Это правильно, очень правильно, это говорит о вашем космополитизме и так далее, вы молодцы. Ну вот, хорошо. На Первом канале мат должен быть, должен быть обязательно — 23%. Нет — 77%. Давайте попробуем ещё проголосовать, поголосовать, а вдруг у нас 40% будет за мат всё-таки. Давайте мат в эфире Первого канала должен звучать, если это уместно.

А. ОНОШКО: Конечно, если к месту.

С. ДОРЕНКО: К месту, конечно, ну зачем не просто так сорить матом, а к месту, не партийный матюшок такой, а к месту, не вот так сказать: Ах, и можно матом.

А. ОНОШКО: А есть ещё люди, которые упорно умеют рисовать фактически узоры такие, долго довольно удерживаться.

С. ДОРЕНКО: Мат в прямом эфире Первого канала должен звучать, если к месту и так далее.

А. ОНОШКО: А вечером специальная программа.

С. ДОРЕНКО: Эмоция какая-то выражается и так далее, да. Ах они вот такие, да, они вот какие, какие черт его поймет, без мата правильно, какие они. Недостаточно хорошие, почему? Ну странно, значит хорошо 134-21-35 мат в эфире Первого канала должен звучать, 134-21-35 — да, 134-21-35, простите, 134-21-36 — нет.

А. ОНОШКО: Можно ещё подстрочный пускать под новостями специально.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю. Да, слушаю вас, нет. 73-73-948, 73-73-948, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, доброе утро, Леонид.

С. ДОРЕНКО: Да, Леонид, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: В эфире Первого канала мат, конечно, особенно в дневное время не нужен, но в общем целом спасибо господину Говорухину, устроил веселье, да.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: У нас нет платных каналов, где люди, допустим, матерятся, мы смотрим «Криминальное чтиво», но вы знаете, что там происходит да, люди обдалбываются до смерти, при этом говорят высоко литературным, мгушным, мгимошным языком. Это странно понимаете.

С. ДОРЕНКО: Нет ни странно, нет ни странно, можно я скажу, можно я выступлю здесь, как лингвист. Кто по образованию?

СЛУШАТЕЛЬ: Я по образованию пиарщик.

С. ДОРЕНКО: Я лингвист.

СЛУШАТЕЛЬ: Ещё кандидат исторических наук.

С. ДОРЕНКО: А у меня 3 диплома лингвиста, значит ну на самом деле три высших образования лингвистических. Значит, есть словоупотребление, которое значит в английском языке просто в 60-е годы заимствовала язык черных и создала на f всё, f всё.

Всё в силе. Может быть другие слова.

С. ДОРЕНКО: Нет, в основном эти. Значит то, что раньше было sheet, heal, вот, раньше было sheet и так далее, это всё стало, абсолютно всё стоит.

СЛУШАТЕЛЬ: Это понятно.

С. ДОРЕНКО: Американский народ, американское словоупотребление, американская речь следует от того, что эксцентрики употребляли это слово, эксцентрики как Эбби Хоффман, всякие странные люди, вот. Потом вся Богема, постепенно вся Богема, а потом в фильмах это стало. Но между мужчинами, а потом это стали говорить женщины и мужчины пред женщиной, а сейчас это говорят дети при родителях. Вот нужно сказать последнее. То есть как бы это замыливается в России. Подожди я быстро говорю, сейчас матом ругаются в американских фильмах дети при родителях и родители при детях. Таким образом, если мы ищем аналог, то мы не можем искать аналог прямо по словам, потому что у нас родители при детях и дети при родителях большинство семей этого не делают, это не характерно. Поэтому у нас эти слова как бы дороже стоит и реже употребляются, потому что в переводах некорректно переводить прямо подстрочный, некорректно. Новости.

С. ДОРЕНКО: Хорошо, мы коснемся неоднократно, я как, я как всё-таки филолог, я неоднократно ещё коснусь словоупотребления всевозможных и анализа социокультурных аспектов, в том числе русского мата, но принципиальная позиция моя вот какая, русская молодежь, именно молодежь осваивает мусорное употребление русского мата благодаря американским фильмам. То есть это из Америки приходит и почему-то приходят из Америки, потому что там в 60-е годы прошлого века сделалось ультра модно и социально ответственно. Правильно было материться, если ты за права черных, за права меньшинств, если ты за права черных и если ты против истеблишмента.

А. ОНОШКО: Плюс ложное чувство взрослости.

С. ДОРЕНКО: Нет в Америке это было именно борьбой с истеблишментом ментом и именно защитой чёрных, это было за черных понятно, да? Язык черных пантер, об этом есть, я ещё раз обращаю внимание на Николая Сосновского, который писал по этому поводу абсолютно фундаментальные, серьезные работы, прочитайте, пожалуйста, Николая Сосновского. Значит, и о черных пантерах почитайте, возьмите черные пантеры Википедия, пожалуйста почитайте. Эбби Хоффман, Википедия, чёрные пантеры и Эбби Хоффман и так далее, возьмитесь однажды сделайте хотя бы вид, что вы до известной степени образованы. Ну хорошо и вы поймете для чего мат Америке, мат Америке для того, чтобы разрушить буржуазность, истеблишмент и бороться за права черных. Для чего Вам бороться за права черных, может потому что вы идиоты, я не знаю Да. Просто идиоты и всё?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Ну и хорошо. Товарищи идиоты, я не смею вам навязывать свои пацаны какие-то, неважно, продолжайте в том же духе. Очень смешно, прочитай. Давай я прочитаю, глава французской Федерации Мясников Жан-Франсуа Геар написал открытое письмо властям Франции с просьбой предоставить мясникам полицейскую защиту от веганов, от веганов. Веганы атакуют мясников.

А. ОНОШКО: Пока веганы не начнут есть мясо мясников, вот.

С. ДОРЕНКО: От физичексих, вербальных и моральных атак. 18 тысяч французских мясников просят у министра внутренних дел. В письме говорится, что агрессивные веганы стремятся посеять террор и уничтожить целую ВЕТВЬ французской культуры потребления мяса. Они кидают камни в мясные лавки, не обливают витрины красной жидкостью, имитирующие кровь, рисуют вандализм, значит да. Ну значит, а при этом значит мясо не едят всего 3% французов, всего 3% французов, всего 3% французов.

А. ОНОШКО: Мясники боятся веганов, смешно.

С. ДОРЕНКО: Мясники огромные мужичары, с топорами в руках бегают от веганов, которые такие щуплые все и в таких коротеньких джинсиках в таких, открывающих щиколотки и так далее. Да?

А. ОНОШКО: Да, да, да. Они боятся.

С. ДОРЕНКО: И в кедах на босу ногу, да, да, да, очень смешно. Хорошо, значит я уже закончил с матом, к мату мы вернёмся неоднократно, потому что я думаю что это будет ширится, это американское влияние будет ширится обязательно ширится, оно будет расширяться, пока мы не замусорим собственно мат, мы его уничтожим в сущности, мы его уничтожим, потому что он будет на устах детей и так далее, понимаешь? Я уже слышу в мультфильмах в переводах, ты слышишь это?

А. ОНОШКО: Нет, мат я пока ещё не слышала.

С. ДОРЕНКО: Но замену мата ты слышишь, как дети кричат блин? Дети в мультфильмах кричат блин, а блин — это слово на б, это слово на б. Так что дети учатся материться совсем с раннего возраста. Конечно, абсолютно. В русском этого не было, но я 20 лет назад отметил это появление в Испании.

А. ОНОШКО: Итальянцы тоже говорят кавала тоже.

С. ДОРЕНКО: Караколес кричат испанские дети в мультфильмах.

А. ОНОШКО: Капуста.

С. ДОРЕНКО: 25 лет назад, нет 20, наверное, я впервые чуть не сказать больше, чем 20 я услышал это на испанском телевидении и я сказал себе: ну вот дорожка открыта, детей учат ругаться матом, потому что подменные слова вводятся как вводятся, как обозначение эмоций, русские дети сегодня смотря мультфильмы обязательно учиться мату. Они учатся, потому что их персонажи кричат блин я, но это матерное, это конкретная замена абсолютная эвфемизм некий, замечающий, замещающий мат, понятно, да? И так далее. Там Богатыри говорят всякие скабрезности, которые обязательно, обязательно при малейшей там остаётся подменить маленьких кирпичик для того, чтобы дети ругались матом, понимаешь, да?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Это обучающие программы русского искусства, они ведут детей прямо в мат, очень интересно, очень интересно. Хорошо, давайте продолжать. А что я не знаю, у меня это не срабатывает эта фигня. Думаете у вас сработает? Поехали. Опрос Superjob, вот вещи, на которые я буду думать сегодня целый день. Смотри, Superjob провёл опрос россияне, ну в смысле отвечающие в России, хотят четырёхдневную рабочую неделю. Ты хочешь четырёхдневную рабочую неделю?

А. ОНОШКО: Четырехдневную?

С. ДОРЕНКО: Да.

А. ОНОШКО: Сложный очень вопрос, потому что когда вместо 2 дней 3 — это очень хорошо один раз в течение долгого времени, ты начинаешь чувствовать что-то как будто целый отпуск, хорошо.

С. ДОРЕНКО: Надо придумать просто другую жизнь, придумай другую жизнь.

А. ОНОШКО: А если будет всегда, то.

С. ДОРЕНКО: Нет, Настя, ты не права. Придумай другую жизнь, ты просто пойми это, если у тебя 3 дня просто, что ты должна лежать, то, конечно, это глупо. Но ты должна, когда у тебя есть 3 дня в неделю.

А. ОНОШКО: Я говорю, что это хорошо, но.

С. ДОРЕНКО: Послушай меня, если у тебя будут всегда 3 дня в неделю отдыха, всегда, то ты придумаешь другую параллельную жизнь, ты не понимаешь этого? Ты начнешь, ты начнешь заниматься чем-то еще, может быть ты начнёшь, может быть ты начнёшь класть паркет, что-то руками делать.

А. ОНОШКО: Плитку я всё хочу научиться класть.

С. ДОРЕНКО: Ты начнёшь какую-то другую жизнь, пойми, если у тебя всегда будет 3 дня, ты будешь переключаться, это будет интересно. Это будет интересно, вот послушай меня. 2/3 россиян, работающих по 5 дневному графику убеждены в том, что смогли бы успеть сделать всё тоже самое за 4 дня. Вот у нас с тобой.

А. ОНОШКО: Провести пять программ, вместо четырех.

С. ДОРЕНКО: Но с программами сложнее, но тем не менее, слушай меня. Люди сидят у постов, обрабатывают какие-то документы, обрабатывают входящие, исходящие ещё что-то. Они могут тоже самое сделать за 4 дня, но не вразвалочку, а энергично. Такие данные приводятся на портале Superjob по итогам опроса 1500 респондентов. 76% работающих, которые отвечали в этом вопросе считают, что работая 4 дня в неделю, они справятся с тем же объемом работы, который сейчас выполняют за стандартную пятидневную неделю, понимаешь, да?

А. ОНОШКО: А что же, куда мы выкатимся тогда.

С. ДОРЕНКО: Дорогая моя, я тебе рисую твою жизнь с тремя выходными, смотри.

А. ОНОШКО: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Мы ведем подъём 4 дня в неделю, 4 дня в неделю, четверг всё, правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Как сказала одна из бухгалтерш когда-то давно в государственной организации, с которой я сотрудничал, не работал, а сотрудничал, она сказала: а почему вы приходите в четверг?

А. ОНОШКО: Так.

С. ДОРЕНКО: Она сказала: завтра же короткий день. Я говорю: ну я же не про завтра, а про сегодня. Она говорит: Ну и что, мы уже готовимся.

А. ОНОШКО: Среда малая пятница вспоминается эта шутка.

С. ДОРЕНКО: Четверг ну да в четверг, она говорит: ну да, в четверг после 4 часов дня вы приходите. Ну да. Так завтра же короткий день. Я говорю: и что? Мы же сейчас решим за 10 минут. Она говорит, нет уже как бы настроение другое всё, уже настроение другое, понимаешь? Ты работаешь 4 дня, я тебе сейчас нарисую твою жизнь.

А. ОНОШКО: Давайте, давайте, конечно.

С. ДОРЕНКО: 4 дня всё отдаёшь себя, кровью харкаешь.

А. ОНОШКО: А дети в школу и в садик ходят в пятницу у меня уточнение?

С. ДОРЕНКО: Очень прекрасно, очень прекрасно отправить их в школу и забрать в 7 часов вечера, в 7 часов вечера.

А. ОНОШКО: Да вот это да, это я понимаю.

С. ДОРЕНКО: Пятница вся твоя, вся твоя. Потом дети вырастут.

А. ОНОШКО: И я их совсем перестану видеть.

С. ДОРЕНКО: Ты сможешь около Анталии держать где-то яхту, собственную яхту, я тебе рассказываю, как ты будешь жить, смотри. Ты ведешь 4 дня, 4 дня. В четверг в час дня дня ты улетаешь рейсом в Анталию, в час, может быть в 2 ты улетаешь рейсом в Анталию. Тебя встречает твой капитан, ну шкипер, на яхте же шкипер, он же должен следить, чтобы турки там ничего не поваровли там ничего.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Правильно пкипер, пусть он сам.

А. ОНОШКО: Может быть он голландец?

С. ДОРЕНКО: Дорогая моя, твоя сексуальная фантазия приводит меня.

А. ОНОШКО: О Боже, вы говорили турки воровали я только поэтому.

С. ДОРЕНКО: А ты хотела турка?

А. ОНОШКО: Я поэтому утояню, чтобы не прогадать сразу.

С. ДОРЕНКО: Надеюсь нас не слышат твои, хорошо. Значит, слушай меня. Ты летишь в 2 дня в Анталию.

А. ОНОШКО: Мы летим вместе. Да, всей семьей.

С. ДОРЕНКО: А, я думал, что я должен тоже.

А. ОНОШКО: Дети после пятницы сами возвращаются самостоятельно домой, начинают учиться самостоятельной жизни до воскресенья.

С. ДОРЕНКО: Я тебе говорю как же так, чтобы понятно было куда девать 3 дня, 3 дня. Значит ты летишь, там тебя шкипер ждёт на яхте, что-то там требует верёвка прохудилась, ещё что-то.

А. ОНОШКО: Я иду укладывать плитку, чтобы заработать.

С. ДОРЕНКО: Ты даёшь ему 2 тысячи евро, чтобы починить. Конечно, за 2 недели это прохудилась уже, даёшь ему 2 тысячи евро. Я знаю, знаю у меня была яхта. Даёшь 2 тысячи евро, чтобы немножко наладить каким-то образом. Всё уже готово и вы пошли. Вы пошли, прекрасные яхты, бухты, вокруг яхты другие бухты, бухты, яхты, значит, прекрасное вино, хохот нетрезвых женщин — вот это всё, что сопровождает прекрасную жизнь понятно, да? Ты купаешься в хрустальных водах каких-то или говоришь, ты говоришь своему голландцу, который у тебя голландец двухметровый 2,10 здоровый голландец худеющий гад такой слышишь в часах Suunto, он в часах Suunto такой 2,10, всё время ходит обнаженный по пояс, как если бы ты об этом его попросила, да. Значит и ты ему говоришь, ты ему говоришь, послушай меня, ты ему говоришь: Йохан, в следующую пятницу, в четверг, простите я прилечу не в Анталию, а вы знаете я подумала, давайте так сказать я в Александрию прилечу, в Александрию. Вы дойдете до Александрии? Он говорит: я не знаю, давайте лучше Крит, Крит хорошо. В следующую пятницу ты на Крите, понимаешь о чем я говорю сейчас?

А. ОНОШКО: Какой-то выматывает график вы мне нарисовали.

С. ДОРЕНКО: Нет, назад домой.

А. ОНОШКО: Я хочу класть плитку. В соседних домах через youdo искать техзадание и становится исполнителем.

С. ДОРЕНКО: В воскресенье домой утренним рейсом, утренним рейсом, чтобы прийти в себя, принять ванну и все такое, понятно, да? В какой-то другой четверг закончила работу в Париж Почему в Париж? Почему?

А. ОНОШКО: Почему в Париж?

С. ДОРЕНКО: Я не знаю, может быть там профитроли какие-то хорошие, может быть.

А. ОНОШКО: В Астрахань, Вологда, Каспийское море.

С. ДОРЕНКО: Может быть какие-то профитроли ты знаешь какое-то место, где делают особенные профитроли, где ты любишь сидеть в шляпке на бульваре, может быть такое место? И ты говоришь: вы знаете, я, а ты говоришь и вот я тебе звоню, а ты горишь: Серёж давайте так, завтра встретимся на бульваре вот таком-то.

А. ОНОШКО: А вы просто.

С. ДОРЕНКО: Или может быть вот там есть местечко, но вы знаете. Я говорю а давай, а давай. Мы нарочно с Юлькой подлетим и что же? Попьем кофе. И мы с вами пьем кофе там в Париже.

А. ОНОШКО: Мне в Кемер.

С. ДОРЕНКО: Тебе в Кемер, потому что у тебя там яхта, у тебя там яхта со шкипером, конечно, а нам может быть в Барселону, где у нас прекрасная квартира, понимаешь. Вот как-то так, надо устроиться по жизни, работать 4 дня Насть.

А. ОНОШКО: Да я согласна.

С. ДОРЕНКО: Проку от тебя в пятый день всё равно никакого. Ты никакущая Насть, но ты никакущая сейчас, ссылок от тебя никаких, наработки никакой, надо правильно выплевывать куда-то в Париж, в Кемер и в другие прекрасные места. Товарищи, я считаю, что работать надо по 4 дня, всё хватит. Нет ну правда, а зачем потом же ещё Ислам диктует нам, как вы понимаете, из уважения к пророку, мир ему, мы должны в пятницу не работать. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте Настя, Владимир, Москва.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Знаете, вот по поводу четырехдневной рабочей недели так называемой да, тут вот вопрос такой тогда встает, тогда зарплата пятого дня скажем так, она соответственно на общую зарплату повлияет же это, правильно?

С. ДОРЕНКО: Не должно, не должно, я вам объясню почему.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну как?

С. ДОРЕНКО: Я вам объясню, если позволите.

СЛУШАТЕЛЬ: Если в одном месте убудет, то в другом. Если убудет рабочий день, кто же его оплачивать будет? И такой вопрос к вам ещё, Сергей, вот вы, например, радиоведущий правильно?

С. ДОРЕНКО: Да, да, да.

СЛУШАТЕЛЬ: Вы сможете за 3-4 дня высказать всё то, что вы раньше высказывались за 5 дней?

С. ДОРЕНКО: Конечно, я включу говномет на гораздо большую скорость. Часть может быть в интернете, часть в интернете.

СЛУШАТЕЛЬ: Хорошо, это скажем, может быть подходит больше людям умственного труда, скажем вот таким профессиям. А если, например, это скажем работник какой-то другой сферы деятельности, вот такой?

С. ДОРЕНКО: Давайте вместе с вами, вместе с вами проследим трудозатраты человека Homo sapiens на протяжении веков. Давайте скажем следующее, мы с вами скажем следующее, что уже человек работал мало, мало, он работал сезона в Северном полушарии. Ну и вообще в северном, в южном полушарии поясе, в среднем поясе, в субтропическом поясе он зимой не работал, ну не работал потому что там в Барселоне идут дожди, в России снег лежи. Он в основном работали только женщины, что они делали? Зимо только приняли. Пряли, пряли, пряли, пряли. Мужик лежал на, ну вы помните Емеля, да сходи.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну да Емеля на печи.

С. ДОРЕНКО: Значит, он работал человек работал мало, категорически мало, он работал сев, жатву и опять на печь. Опять девок за бока щупать, все. Значит, когда же человек начинает работать много? Я вам скажу, в конце 19 — начале 20 века. При всеобщей мобилизации, мобилизованных армиях, при конвейере человек работает много и больше того, женщину человека, самку человека тоже заставляют идти конвейеру. До этого этого никогда не было. Это впервые самка человека тоже стоит у конвейера. И сейчас, сейчас этот этап уже отходит, всё. Этот этап подходит, потому что работы будут делать за нас всё. Мы должны передаваться.

СЛУШАТЕЛЬ: Роботы могут делать всё, кроме одного с них ничего не возьмёшь. А с человека взять-то можно, опять же работу пенсию не увеличишь, правильно, я имею в виду возраст, а с кого все налоги-то брать, с роботов, Сергей?

С. ДОРЕНКО: Человек таджик, должен быть человек таджик. Нет ну просто давайте проследим, Настя, послушай меня. Почему я говорю четырехдневная рабочая неделя? Человечество никогда не работало. Никогда не работало, эти праздные негодяи в общем-то работали сезонно, сезонно работали сезонно, но посеяли, оно само растёт. Оно само растёт. Само растёт, посеял, посеял, мужик пришел за плугом, что он делает объясни, пожалуйста, ничего не делает, нечего. Лошадь идет впереди, думает о чём-то своём о смерти, плуг едет сам по себе мужик идет за плугом. Скажите пожалуйста, в чем его работа? Ни в чём.

А. ОНОШКО: Потом раз разворот.

С. ДОРЕНКО: Потом раз разворот и опять пошёл. Тупизм полный это цзэн в чистом виде. Потом он набросал туда семян, молодец ну что сказать, большая работа, слышишь, набросал семян. Дальше он бегает, размахивает руками, чтобы птицы это всё не расклевали и всё.

А. ОНОШКО: Вешает банки из под пива на палки.

С. ДОРЕНКО: Да. После чего, после чего до сентября ни хрена вообще не делает. В некоторых регионах в июне косят траву, запасают траву, а в некоторых регионах, где пастбища постоянные, ничего вообще не делает, ничего вообще не делает, косить не надо, понимаешь? Просто маяться дурью. Сидит на корточках ещё что-то делает, ну какие-то такие важные дела, понятно, да? Или лежит на печи. Значит человек начинает работать в первые в 20 веке. Но в конце 19 на самом деле, в 20 веке человек начинает работать.

А. ОНОШКО: И сразу на конвейере.

С. ДОРЕНКО: Сразу на конвейере. Человек нужен в 20 веке. Всё это время прошло, это время прошло, человек вообще не нужен будет скоро через 30 лет. А. ОНОШКО: Вы видели там мою ссылку на.

С. ДОРЕНКО: Через 30 лет, значит, человек просто не нужен будет.

А. ОНОШКО: Искусственный интеллект White Paper написал для проекта.

С. ДОРЕНКО: Расскажи, расскажи.

А. ОНОШКО: Но там действительно полностью он сумел, как живой человек практически не хуже, там были курьезы, конечно, но в целом он всё там цели, задачи, команда там всё это прописал ну вот прям как настоящий.

С. ДОРЕНКО: Вещи будут печатать принтеры, пищу будут печатать принтером. Пищу будут печатать принтеры.

А. ОНОШКО: Но они всё-таки в самостоятельную систему не выделяться.

С. ДОРЕНКО: Они не выделятся. Но будет один человек, один будет выращивать помидоры на всей планете Земля, один, Юрий Николаевич, Юрий Николаевич, лично Юрий Николаевич будет. Лично Юрий Николаевич.

А. ОНОШКО: Куратор.

С. ДОРЕНКО: Будет курировать, например, выращивание помидоров на всей планете Земля от Новой Зеландии до России так сказать Норвегии и так далее. Вот он будет специализироваться. Всё, следующий человек Петр Петрович, он будет выращивать всю свинину на планете Земля. Но нужно будет на всё, чтобы обеспечить всю эту чёртову планету, нужно будет работать 100 человекам. 100 человек. Все остальные будут просто посвящать свою время досуг.

А. ОНОШКО: Бессмертие. Вы же любите, найден ген, который тормозит деление клеток. На Твиттере сейчас нашла.

С. ДОРЕНКО: Вот видишь, всё-таки надеюсь, надеюсь. Видный человек мне сказал один продержись, Серёга 30 лет, потом будешь жить 100. Главное продержаться 30 он сказал, 30. Слушай меня, значит, но ты-то продержишься 30, тебе-то что, тебе ломом не добьёшь Оношка. Тебе-то что за проблема, вот у меня 30 лет — проблема, у тебя нет проблемы.

А. ОНОШКО: Я даже так не мыслила никогда.

С. ДОРЕНКО: Да, 30 лет продержись. Чувак сказал совершенно осведомленный, сказал, кто продержится 30 лет, потом будет жить 100, ещё после этого.

А. ОНОШКО: Одна сплошная пятница будет.

С. ДОРЕНКО: Послушай меня, теперь. Значит человек не нужен на работе, не нужен, скоро будет через 20 лет человек будет не нужен, будем думать куда его упрятать идиота. Что он ходит, что он ходит тут, Пётр Петрович, вы домой не сходите? Мы будем подходить к работникам и говорить там к Даше Кнорре будем подходить и говорить: Дарья Кирилловна, вам домой не хочется? Домой не хочется вам? Потому что компьютер будет писать все новости, компьютер же будет звонить другому компьютеру и так далее, понимаешь? Сказать: Дарья Кирилловна, вам домой не хочется сейчас вот сходить? Понимаешь? Вот и всё. В этом же суть, Давай на 4 дня перейдём.

А. ОНОШКО: Давайте попробуем.

С. ДОРЕНКО: Надо быть смелым, надо быть смелым.

А. ОНОШКО: Хотя бы в летний период.

С. ДОРЕНКО: В летний период, потом ставим там девочек каких-то на субботу-воскресенье других талантливых, лучших, лучших, чем мы, понимаешь и всё. Да ещё новости, извини. Меньше цифр, больше денег. Москва медленно, увидел сегодня публикацию в коммерсанте, я перехожу к публикации в коммерсанте о миграции. Оказывается, что в России интерес к миграции, к выезду за рубеж, к отъезду за рубеж и работе за рубежом меньше, чем во многих странах мира и меньше, чем в среднем по миру. Я тебя сейчас обрадую. Таковы основные выводы большой BCG Network, они исследовали в 18-м году. Россия, значит, на 25 месте в мире привлекательность. И на 30, но в основном для среднеазиатов, в основном для среднеазиатов. Но готовность работать за рубеж у нас невелика, наши люди не хотят ехать за рубеж. У нас сейчас всего 45% хотят поехать за рубеж.

А. ОНОШКО: Всего?

С. ДОРЕНКО: Всего, а среднемировая 57, а среднемировая 57.

А. ОНОШКО: Какие-то чудовищные цифры, но тоже связано может быть с тем, что какая-то часть уже.

С. ДОРЕНКО: Всего лишь 45% русских хотят уехать за рубеж работать,. Это низкая считается низкая цифры. Дальше. Значит однако среди людей моложе 30 лет 57% русских хотят уехать.

А. ОНОШКО: Как в мире, да?

С. ДОРЕНКО: Как в мире, да. А те, кто специалист по IT и цифровому так называемому сектору, Digital так сказать сектор 65% русских хотят уехать.

А. ОНОШКО: Предатели.

С. ДОРЕНКО: И не просто хотят, они уезжают. 65% стремятся уехать, понятно? Очень интересно. Значит, интересно то, что сюда Россия очень привлекательна для среднеазиатов в миграционных целях. Однако, значит, существенную больше, чем в среднем по миру образованных русских стремятся отсюда свалить. Таким образом мы превращаемся в некую воронку. Ну давайте за этим следить, давайте за этим следить погнали дальше. В движении. Значит, 2 балла было час назад, значит, сейчас смотрим 4 бала осталось. Очень плохо от Дмитровки до Волоколамки. Это не первый день но от Дмитровки до Волоколамки совсем скверно на внешнем МКАДе и внутренний МКАД с 2 до 4 по циферблату никакущий, ну там то желтый, то красный, вот. Значит смотрим, у Котельников внешка тяжёлая, в Текстильщиках немножко была гигантская пробка час назад или 2 часа, 2 часа назад. Значит, сейчас полегче и Нижегородка тоже полегче, зато оформилась и остановилась наконец пробка напротив будённовского этого самого как там на Авиамоторной, на шоссе Энтузиастов. Скорость там достигает 5 км.