Почему аристократки спали сидя

Русский историк XVIII века князь Михаил Щербатов справедливо писал: некоторые «младые» особы, потратив целое состояние на прическу, «принуждены были спать сидя, дабы не испортить убор».

Полудрема в кресле

Когда на смену модным парикам в XVIII веке пришли высокие прически, модницам пришлось изобретать новые способы, чтобы сберечь как можно дольше шедевры парикмахерского искусства. Чтобы сохранить начес из собственных волос, в которые вплетено, вставлено, втиснуто и пришпандорено, кажется, первое, что попалось под руку, дамам приходилось отказываться от полноценного сладкого сна на мягких перинах и кемарить прямо в кресле или на диване. А чтобы под весом тяжеленной прически голова, не дай бог, не склонилась на грудь, основание шеи подпирали специальной подставкой.

Ларец-подголовник

Сундук долгое время занимал одно из почетных мест в доме русского человека, независимо от его сословной принадлежности. В сундуках не только хранили нажитое добро — самое красивое и дорогое, но и использовали в качестве спального места. Правда, если нужна была подушка, брали не большой сундук, а миниатюрный ларчик. С XVII века их непременно захватывали в дорогу или использовали вместо подушки на домашней кровати. Один из таких уникальных образцов представлен в экспозиции Эрмитажа

Сон на жесткой поверхности для аристократок был единственным вариантом не разметать по мягкой подушке упругие локоны. Не исключено, что находка была позаимствована на Востоке: японцы до XIX века спали на деревянных подушках-кимакуру, а китайцы предпочитали отдыхать на каменных или фарфоровых.

На валике

Альтернативой ларцу становились деревянные валики, которые подкладывали под шею так, чтобы прическа оказывалась на весу. Валики щеголихам делали по спецзаказу лучшие мастера. Для повышения комфортности «подушку» обивали бархатом, а чтобы она могла стать предметом бахвальства хозяйки — щедро украшали драгоценными камнями или жемчугом. К слову, сегодня деревянные валики опять в тренде у приверженцев здорового образа жизни. А один из старинных валиков диаметром 28 см аскетичного дизайна можно увидеть на постели Петра Великого в его домике на Петровской набережной в Санкт-Петербурге.

Сон в шкафу

Из Голландии Петр Великий привез много идей, в том числе и сон в шкафу. Голландцы, а глядя на них, и Петр, забирались на ночь в мебель, чтобы защититься от крыс. Мода у подданных Петра не прижилась, вероятно, потому, что царь особо не настаивал. Но отдельные особы использовали инновацию, чтобы прическа наутро осталась целой и невредимой — слишком-то в тесном шкафу не поворочаешься. После езды на коленях в карете для сохранения высокой прически, когда каждая выбоина и колдобина вызывала нестерпимую боль и усугубляла мучение, сон в шкафу казался блаженством.

Экстремальный металлокаркас

Мода 70-х годов XVIII века повелевала ношение высоких причесок. Чем выше и грандиознее по замыслу и воплощению, тем моднее. Кроме страусиных перьев и драгоценных каменьев, парикмахеры закрепляли на голове красавиц настоящие экспозиции, используя свежие фрукты, птичьи гнезда и клетки, цветы, а чтобы бутоны подольше сохраняли свежесть, их закрепляли в емкости с водой.

Такие шедевры стоили немалых денег, поэтому делались по особенным случаям. Старались проносить такую роскошь хотя бы несколько недель, а в качестве стайлинга использовали пудру из муки, которая привлекала мышей. Особенно милые грызуны любили забираться в волосы задремавшей дамы, чем, понятно, доводили модницу до истерики или обморока. Чтобы убить сразу двух зайцев — и прическу сохранить, и от мышей защититься, дамы надевали перед сном «кибитку» — специальный проволочный каркас-чепец.

Если сон в «кибитке» был невыносим, то металлический чепец заменяли воротником специальной конструкции. Он помогал удерживать голову на весу и содержал приманку для грызунов. Наевшиеся мыши отступали, а «вмонтированные» в волосы «корабли» и «сцены охоты» оставались целыми и невредимыми.