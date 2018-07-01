Ужасные люди, которых вы встретите на пляже

Пляжный сезон официально открыт. Мечтали сменить раздражающий уличный шум убаюкивающим шепотом волн? Кому-то точно повезло или повезет насладиться морем. Но некоторым достанутся вот эти персонажи: их стоило бы держать в отдельных парках — но кто же говорит о таком вслух.

Верблюд

У этих товарищей всегда много вещей. Слишком много. Переносной холодильник. Складной стол. Мячик, лучше два. Портативный гриль? Почему бы и нет. Палатка тоже не помешает. Все это будет расположено прямо рядом с вами — по закону Карнеги.

Мусорщик

Корки от арбуза, десяток пивных банок, все присыпать сигаретным пеплом, приправить тлеющими окурками и можно подавать — прямо под нос окружающим. По счастью, подобных мусорщиков становится все меньше с каждым годом, но вам обязательно повезет повстречать хотя бы одного из них.

Детский сад

Подавляющее большинство людей позволяют своим отпрыскам вести себя как угодно. Это ж ребенок, чего вы. Подумаешь, получили порцию песка прямо в лицо. А детский смех, неужели кому-то не нравятся эти очаровательные колокольчики? Иди еще поиграй с печальным дядей, малыш.

Песчаный король

Совершенно внезапно парень по соседству встает, решительно смотрит вдаль, затем подхватывает свое пляжное полотенце и встряхивает его настолько энергично, что комья песка разлетаются по всей округе. Поздравляем, вы только что познакомились с Песчаным королем. Он очень торопится и на окружающих ему совершенно плевать.

Игроки

Никакой сетки этим ребятам не требуется — был бы мячик, а куда его пнуть найдется всегда. Можете сколько угодно сетовать на зрительно-моторную раскоординацию неловких, но очень веселых и активных парней: им абсолютно все равно. Остается либо ретироваться, либо забыть о спокойном отдыхе и попроситься в игру.

Меломан

Сейчас весь пляж узнает, что такое настоящая музыка. Подсоединенная к вай-фай небольшая колонка вполне может обеспечить танцпол человек на сорок, даже если танцевать не хочет никто. Причем, надеяться на хороший вкус пляжного меломана тоже не стоит. Получите все летние хиты за один сеанс.

Вездесущие

Понятие личного пространства и так не очень хорошо приживается в нашей стране. На побережье люди даже перестают делать вид, что хоть стараются дать вам хоть немного места. Море же общее!