Калмыков и другие «беспредельщики» в Белой армии

Революция и гражданская война дали миру не только идеалистов и романтиков, но и тех, кто использовал смуту в своих интересах. Лихие люди захватывали власть, идеалы отступали перед жаждой наживы, мародерства и мести.

Атаман Соловьев

«Честолюбив, осторожен, до наглости предприимчив, пользовался сочувствием населения, но отличался корыстолюбием» — так характеризовали атамана Соловьева.

Потомственный казак родился под Минусинском (Хакассия) и стал бандитом по воле судьбы: служил у Колчака урядником, был прощен красными, вернулся домой, где его арестовали и «пришили» политическую статью. Бежал из лагеря, организовал банду.

Жестокостью атаман не отличался, но обозы красных грабил. Часто раздавал награбленное местным. Орудовал в Хакассии, в Красноярском крае, в Кемеровской области. В банде царила жесточайшая дисциплина. Соратники предлагали Соловьеву уйти в Монголию, но он отказался. Не раз атаман ускользал от красных в самый последний момент. Пал от рук комиссаров ЧОН в 1924 году, когда искал перемирия. Ему пообещали прощение, но застрелили связанного якобы при попытке к бегству. Сейчас на могиле атамана установлен крест.

Борис Анненков

О жестокости Бориса Анненкова ходили легенды. Участник I мировой прославился как командир рейдового отряда, имел награды. Поднял восстание в Сибири в 1918 году. Зверски подавил восстание большевиков в Славогорском и Павлодарском уездах. Захватив съезд крестьян, изрубил 87 человек. Замучил много людей, непричастных к восстанию. Мужчин вырубали селами, женщин насиловали и рубили. В отряде Анненкова было много наемников: афганцев, уйгуров, китайцев. Жертвы исчислялись тысячами. После поражения Колчака Анненков отошел в Семиречье, перешел границу с Китаем. Три года провел в китайской тюрьме. В 1926 году был выдан большевикам и через год расстрелян.

Анна Черепанова

Анна Черепанова (Чемякина) была женой верхоленского купца Андриана Черепанова. Отличалась отчаянным нравом, в одиночку ходила на медведя и помогала держать в узде приказчиков.

Весной 1918 года супруги встали во главе бандитского отряда. Фактически бандой правила Анна. Местное население считало ее чуть ли не упырем — за кровожадность и дьявольскую везучесть. Анна мстила за убитых братьев, лично рубила шашкой головы красным и приказывала убивать активистов и ЧОНовцев. Могла несколько часов просидеть в болоте с тростинкой, чтобы уйти от погони. Была ранена в ногу и всю жизнь на шее носила попавшую в нее пулю.

Банда Черепановой орудовала до 1924 года, а потом исчезла. Через пятьдесят лет в Красноярске Черепанову в зав.торгом опознал житель Приленья, у которого она зарубила родителей. Как оказалось, супруги сменили имя и переехали. Черепанов умер в 1936 году. Так как все сроки давности вышли, Анну не могли даже судить.

Атаман Григорьев

Атаман Григорьев родился на Украине в семье чиновника. Прошел I мировую. Когда При гетмане поднял крестьянский мятеж, сумел собрать армию, воевал против белых на стороне УНР, а когда к атаману накопились имущественные вопросы, перешел на сторону большевиков, после чего взял Херсон, Николаев и въехал в Одессу. Большевики стали подозревать неладное, когда награбленное атаманом стало растворяться на просторах херсонщины. Устроил две недели непрерывных погромов на юге, во время которых грабили и убивали евреев, коммунистов , чекистов и милиционеров.

После этого Григорьев развернул свою армию на большевиков. Был разбит под Киевом, но с небольшим отрядом еще долго «гулял» по Украине. Наконец, его убили бойцы Махно, расстреляли в упор из маузеров.

Атаман Шкуро

Андрей Шкуро́ прожил на свете ровно 60 лет. Кубанский казак, герой Первой мировой весной 1918 года сформировал отряд, начал совершать налеты на Ставрополь и другие города. Отряд разросся до дивизии и вошел в Добрармию. Шкуро упивался жестокостью по отношению к противнику и мирному населению.

По его команде в Мариуполе казнили четыре тысячи пленных махновцев. Приказал насиловать всех евреек и жен повстанцев. Грабил всех. Известны случаи, когда атаман сам входил в рестораны и приказывал сдать деньги и драгоценности. Награбленное пропивалось. При отступлении добычу вывозили вагонами, мешали отправке раненых.

Шкуро был снят с должности и изгнан. Перебрался в Париж. В 1941 предложил свои услуги фашистам. В апреле 1945 года сдался англичанам, которое выдали его СССР. Был повешен 16 января 1947 года.

Александр Кайгородов

Александр Кайгородов родился под Бийском в 1887 году. Мать его была алтайкой. В 1918 году штабс-капитан был уволен из армии Колчака за разговоры о самостийном устройстве территорий и организации «национальных армий».

Вскоре Кайгородов встал во главе Горно-Алтайских войск. Увел их в Монголию и там переформировал в Русско-Инородческий отряд. В состав отряда входили представители местных национальностей. До 1921 года совершал набеги на территорию Чуйского тракта. В апреле 1922 года в столкновении с ЧОНовцами у села Катанда, был тяжело ранен, после чего ему отрубили голову, которую возили по поселкам, показывая населению.

Иван Калмыков

Иван Калмыков родился в семье лавочника, следовательно, казаком быть не мог. Тем не менее, он им был. Дослужился до подъесаула, но в гражданскую вдруг стал генерал-майором. На самом деле был убийцей и грабителем. Нрава был неуемного.

Контролируя железную дорогу возле Хабаровска, саботировал приказы Колчака, зверскими расправами настроил против белых местное население. Делал ставку на интервентов — американцев и японцев. Грабил китайские караваны, убил датского представителя Красного креста , отняв у него деньги, приказал сбросить со скалы 16 музыкантов только за то, что они не знали гимн «Боже, царя храни!».

Американский командующий называл его «разбойником, убийцей, головорезом и самым большим негодяем». При приближении красных ушел в Китай, где был арестован. Застрелен при попытке бежать.