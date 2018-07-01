Что стало с сыном Мордюковой и Тихонова

О причинах гибели своего сына, спровоцированных наркотической зависимостью, Вячеслав Васильевич и Нонна Викторовна предпочитали не говорить.

«Звездный мальчик»

Владимир Тихонов умер в 1990 году от сердечной недостаточности. Ни Нонна Мордюкова , ни Вячеслав Тихонов никогда не говорили о своем сыне подробно — ни о его достижениях в творчестве, ни о проблемах, которые могли ему в этом плане мешать (и мешали). Владимир к 1983 году стал заслуженным артистом РФ (в 19 лет). Владимир снялся в 18 фильмах, самым заметным из которых стал «Русское поле», где он в начале 70-х сыграл умершего сына героини Нонны Мордюковой. У актеров плохая примета — играть покойников. Владимир Тихонов после этого фильма творческих удач ни снискал.

Наркотики были уже в училище

Первая жена Владимира Тихонова, звезда отечественного кинематографа Наталья Варлей , прямо говорила в интервью, что ее первый муж умер «из-за наркотиков». Наталья утверждала, что Владимир Тихонов пристрастился к ним даже раньше, чем они познакомились, в Щукинском училище. Наталья и Владимир поженились на четвертом курсе, а Тихонов, по словам Варлей, к тому времени «был подвержен». Он тяготился родительской известностью, и этот «дамоклов меч», наверное, во многом сыграл свою роковую роль.

Что вспоминала мама