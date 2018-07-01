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Плакать или смеяться: 19 комиксов о жизни девушек
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Плакать или смеяться: 19 комиксов о жизни девушек 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Вы вряд ли сможете убежать от своих проблем, но точно в силах посмеяться над ними. В этом уверена Анастасия Иванова, иллюстратор и автор проекта Comicada. Она начала рисовать менее года назад, но уже обзавелась внушительной армией поклонников.
Главную героиню Анастасия срисовала с себя. Девушка уверена, что лучший способ бороться с трудностями — относиться ко всему иронично. Посмотрите и убедитесь, что это работает.
1. Когда тебе нужно больше личного пространства.
2. Быть женщиной-кошкой — это непросто…
3. Немного внимания…
4. Правильные приправы к блюдам.
5. Неожиданный поворот.
6. Вот теперь в самый раз…
7. Котики! Много котиков!
8. Не все так плохо на самом деле.
9. Покупки делают жизнь лучше! Или нет…
10. Правда жизни.
11. Когда грустненько…
12. Вечная проблема в парикмахерской.
13. Мода, за что ты так…
14. Когда на тебе лица нет.
15. Перфекционизм.
16. Снова в маршрутке.
17. Вечная проблема бровей.
18. Когда не хочешь будить котика.
19. Котик помогает!
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