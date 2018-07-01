Плакать или смеяться: 19 комиксов о жизни девушек

Вы вряд ли сможете убежать от своих проблем, но точно в силах посмеяться над ними. В этом уверена Анастасия Иванова , иллюстратор и автор проекта Comicada. Она начала рисовать менее года назад, но уже обзавелась внушительной армией поклонников.

Главную героиню Анастасия срисовала с себя. Девушка уверена, что лучший способ бороться с трудностями — относиться ко всему иронично. Посмотрите и убедитесь, что это работает.

1. Когда тебе нужно больше личного пространства.

2. Быть женщиной-кошкой — это непросто…

3. Немного внимания…

4. Правильные приправы к блюдам.

5. Неожиданный поворот.

6. Вот теперь в самый раз…

7. Котики! Много котиков!

8. Не все так плохо на самом деле.

9. Покупки делают жизнь лучше! Или нет…

10. Правда жизни.

11. Когда грустненько…

12. Вечная проблема в парикмахерской.

13. Мода, за что ты так…

14. Когда на тебе лица нет.

15. Перфекционизм.

16. Снова в маршрутке.

17. Вечная проблема бровей.

18. Когда не хочешь будить котика.

19. Котик помогает!