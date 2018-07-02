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Сумасшествие и суицид: трагедии советских звезд
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Сумасшествие и суицид: трагедии звезд советского кино 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Советские звезды кино наслаждались популярностью, а фильмы, где они играли, стали хитами. Для некоторых слава прошла молниеносно, а другие немного дольше купались в лучах признания, однако все актеры из этого списка пережили нелегкую судьбу.

Наталья Кустинская

В жизни советской актрисы имелось немало интриг, измен со стороны многочисленных супругов и неприятные случайности. У Кустинской был сын, который ушел из жизни 2002 году. Внук знаменитости умер от рака, что полностью подкосило ее здоровье.
Anews
Она страдала от депрессии и постоянных болезней, а в 2012 ее в бессознательном состоянии госпитализировали в клинику с подозрением на пневмонию. Не приходя в сознание, артистка успела перенести инсульт, скончавшись в больнице.

Фрунзик Мкртчян

В ленте «Кавказская пленница» актер играл вместе с супругой Донарой Пилосян, а после вторых родов у нее выявили шизофрению. Около 25 лет женщина провела в лечебницах, дома и за рубежом, но лечение оказалось безрезультатным.
Anews
Последние годы бывшей звезды проходили в стенах психбольницы на территории в Армении, а диагноз женщины впоследствии передался сыну, который скончался в возрасте 31 года. Дочь пары погибла в ДТП, не дожив до 40, а сам Мкртчян умер вследствие инфаркта, что произошло в 1993.

Александр Серый

Советский сценарист и кинорежиссер стал автором картины «Джентльмены удачи», в создании которой ему оказался полезен опыт тюремного заключения. Эта лента стала единственным настоящим хитом деятеля в его и так незначительном перечне заслуг.
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Еще в ходе съемок у Серого обнаружили рак крови, который с годами становился все сильнее. В 1987, не дожив до 60-летия, Серый свел счеты с жизнью.

Юрий Богатырев

По словам коллег актера и друзей, он встречался с мужчинами, но его нетрадиционная сексуальная ориентация причиняла ему много страданий. Несмотря на успешные роли и развитие карьеры Богатырев был одинок, отрицал свою натуру и боролся с собой.
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Неравная схватка привела к тому, что актер стал злоупотреблять алкоголем, а в сочетании с антидепрессантами это привело к смертельному сердечному приступу.

Александра Завьялова

Многообещающий успех после роли в «Тени исчезают в полдень» не вылился в новые роли Завьяловой. Забвение привело к тому, что актриса попала в психбольницу, а смерть настигла ее в возрасте 79 лет.
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Умерла Завьялова от рук собственного сына, который напал на нее в состоянии алкогольного опьянения.

Изольда Извицкая

Благодаря роли в фильме «Сорок первый» Извицкая стала популярной и получала роли на протяжение последующих 10 лет. Однако былой популярности она не имела, что привело к пристрастию к спиртному. Пагубную привычку, между тем, поощрял супруг Эдуард Бредун, но он очень быстро решил уйти от жены. В 1971 году пара рассталась, что привело Извицкую к продолжительному запою.
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Несколько месяцев она пила, забывала поесть, а иногда у нее не оставалось денег даже на хлеб. В возрасте 38 лет актриса скончалась от истощения, а ее тело обнаружили лишь несколько недель в стенах пустой квартиры.

Алексей Фомкин

Популярность актер получил благодаря участию в сериале «Гостья из будущего», но после такого успеха он не мог дождаться приглашений в новые проекты. Застой он надеялся переждать за службой в армии, но именно в этот период Фомкин заинтересовал режиссеров. Пропустив все предложения из-за службы, артист пошел работать в МХАТ, откуда его уволили из-за постоянных запоев.
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Актер решил перебраться в деревню, где трудился мельником, а в 26 лет он скончался вследствие пожара, будучи пьяным.
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