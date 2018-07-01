Козловский: Игорь Акинфеев, спасибо тебе. Это просто герой, какой-то космонавт 

Известный актёр Данила Козловский поделился впечатлениями после победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4-3).
«Я верил, чувствовал и знал. Знал, что эти ребята способны удивить самих себя и страну, — это они и сделали. То, как они играли, боролись и что нам подарили, — это просто слёзы. Со мной рядом сидели люди, и мы все плакали, потому что это великое счастье. Убеждён, что это неслучайно. Это огромная работа, вера в себя, свой талант, свою страну. Они потом вышли в центр поля и показали — мы играем для вас. Когда я это увидел, сразу потекли слёзы, потому что они действительно играют за нас. Немного успокоился, когда забил Дзюба, но дальше начался корвалол. Но я чувствовал, что если дойдём до серии пенальти, то у нас есть капитан — Игорь Акинфеев. Игорь, спасибо тебе. Это просто герой, какой-то космонавт. Спасибо ему»