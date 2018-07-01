Козловский: Игорь Акинфеев, спасибо тебе. Это просто герой, какой-то космонавт 

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«Они сказали, что это водяной приходил за кем-то»

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Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту

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