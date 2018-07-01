Россия — Испания. Марио Фернандес — один из героев матча

Все остальное лучше уже не будет!

Как человек, который сразу после пенальти Аспаса совершенно неожиданно даже для себя зарядил на весь курский бар гимн России и был при этом поддержан единогласно, хочу сказать следующее. В этом матче боль, страдания у своих ворот и желание хоть как-то ответить, могла сдержать лишь одна вещь. Сжимать зубы перед монотонностью испанских атак могла лишь одна вещь. Простите мне этот пафос, но эта вещь — понимание того, что за тобой стоит огромная и в целом не самая в мире счастливая страна. И своим терпением ты можешь подарить праздник этим людям.

И раз это так, то можно сказать, что один парень из тех, кто отпахал все 120 минут, прошел обряд инициации. Речь о Марио Фернандесе . У него была тяжелейшая задача — справиться с испанским козырем, неукротимостью фланга Иско и Альбы. И он с ней справился. В конце второго тайма был момент, когда Россия попыталась выйти в контратаку, и Фернандес заковылял с огромным трудом. Он уже тогда дышал, хватая воздух легкими, а перед овертаймом тренер по физподготовке сборной Паулино Гранеро отдельно разговаривал с нашим бразильцем. Тот, кажется, не находил в себе сил даже просто ответить.

Но вышел и превращал газон в золу еще полчаса. Пятнадцать единоборств. ВОСЕМЬ выносов мяча.

Три перехвата, два отбора и всего один момент, когда Фернандеса обошли на дриблинге. НОЛЬ острых передач от испанцев из зоны Фернандеса за два игровых часа. Выключенный из игры в атакующем плане Альба.

Фернандес провел великий матч. Да, он не говорит по-русски, и глупо просить его выучить язык нашей страны даже после вечера, когда каждый на нашей территории слегка потерял ощущение реальности. Но одна просьба к Марио все же есть. Когда сборная России выйдет на четвертьфинальный матч чемпионата мира (господи, как приятно это произносить!), спой гимн нашей страны. Хотя бы частично. Хотя бы отдельными словами. Говорю за себя, но думаю, что многие под этим подпишутся: ты уже для нас свой, Марио. Но если ты поддержишь гимн, то выведешь любовь страны к тебе на невероятный уровень. А заодно выполнишь важную социальную роль. Ты покажешь, что чужих среди своих не бывает. Штамп в паспорте или родной язык не имеют значения, если за страну, которую ты представляешь, ты готов страдать и сжимать зубы.