Василий Чапаев: тайна гибели легендарного комдива

Мы помним Чапаева по книгам и фильмам, рассказываем о нем анекдоты. Но реальная жизнь красного комдива была не менее интересна. Он любил автомобили, спорил с преподавателями военной академии. А ещё Чапаев не настоящая фамилия.

Тяжелое детство

Василий Иванович родился в бедной крестьянской семье. Единственное богатство его родителей — девять вечно голодных детей, из которых будущий герой Гражданской войны был шестым.

Как гласит легенда, родился он недоношенным и отогревался в меховой отцовской рукавице на печи. Родители определили его в семинарию в надежде, что он станет священником. Но когда однажды провинившегося Васю в лютый мороз посадили в деревянный карцер в одной рубашке, он сбежал. Попробовал было в купцы, да не смог — слишком уж претила ему основная торговая заповедь: «Не обманешь — не продашь, не обвесишь — не наживешься». «Детство мое было мрачным, тяжелым. Много пришлось унижаться и голодать. С малых лет мыкался по чужим людям» — вспоминал потом комдив.

«Чапаев»

Считается, что семья Василия Ивановича носила фамилию Гавриловых. «Чапаев» или «Чепай» было прозвищем, которое получил дед комдива — Степан Гаврилович. То ли в 1882, то ли в 1883 грузили они с товарищами бревна, а Степан, как старший, постоянно командовал — «Чепай, чепай!», что означало: «бери, бери». Так и прилипло к нему — Чепай, а прозвище потом превратилось в фамилию.

Говорят, первоначальный «Чепай» стал «Чапаевым» с легкой руки Дмитрия Фурманова , автора знаменитого романа, который решил, что «так лучше звучит». Но в сохранившихся документах времен гражданской войны Василий фигурирует под обоими вариантами.

Возможно, имя «Чапаев» появилось в результате опечатки.

Ученик Академии

Образование Чапаева, вопреки всеобщему мнению, не ограничилось двумя годами приходской школы. В 1918 году он был зачислен в военную академию РККА, куда «согнали» многих бойцов для повышения их общей грамотности и обучению стратегии. По воспоминаниям его однокашника, мирная студенческая жизнь тяготила Чапаева: «Черта с два! Уеду! Придумать такую несуразицу — боевых людей за парту!». Уже через два месяца он подал рапорт с просьбой отпустить его из этой «тюрьмы» на фронт.

Сохранилось несколько историй о пребывании Василия Ивановича в академии. Первая гласит, что на экзамене по географии в ответ на вопрос старого генерала о значении реки Неман, Чапаев спросил профессора — знает ли он о значении реки Солянка, где он воевал с казаками. Согласно второй, в обсуждении сражения при Каннах, он назвал римлян «слепыми котятами», сказав преподавателю, видному военному теоретику Сеченову: «Мы уже показали таким, как вы, генералам, как надо воевать!».

Автолюбитель

Все мы представляем Чапаева мужественным бойцом с пушистыми усами, обнаженной шашкой и скачущем на лихом коне. Такой образ создал народный актер Борис Бабочкин . В жизни Василий Иванович лошадям предпочитал автомобили.

Еще на фронтах Первой мировой он получил серьезное ранение в бедро, поэтому верховая езда стала проблемой. Так, Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на машину.

Железных коней он выбирал очень придирчиво. Первый — американский «Стевер», он забраковал из-за сильной тряски, от красного «Паккарда», пришедшего ему на смену, тоже пришлось отказаться — он не подходил для военных действий в степи. А вот "Форд" , который выжимал 70 верст по бездорожью, красному командиру пришелся по душе. Водителей Чапаев подбирал тоже лучших. Одного из них, Николая Иванова , практически силой вывезли в Москву и поставили личным шофером сестры Ленина — Анны Ульяновой-Елизаровой.

Женское коварство

Знаменитый командир Чапаев был вечным проигравшим на личном фронте. Первая его жена — мещанка Пелагея Метлина, которую так не одобряли родители Чапаева, называя «городской белоручкой», родила ему троих детей, но ждать мужа с фронта не стала — ушла к соседу. Василий Иванович тяжело переживал ее поступок — он любил жену. Часто повторял Чапаев своей дочке Клавдии: «Ох и красивая ты. На мать похожая».

Вторую спутницу Чапаева, правда, уже гражданскую, тоже звали Пелагея. Она была вдовой боевого товарища Василия — Петра Камишкерцева, которому комдив пообещал позаботиться о его семье. Сначала он отсылал ей пособия, потом решили съехаться. Но история повторилась — во время отсутствия мужа, Пелагея закрутила роман с неким Георгием Живоложиновым. Однажды Чапаев застал их вместе и чуть не отправил неудачливого любовника на тот свет.

Когда страсти поутихли, Камишкерцева решила пойти на мировую, взяла детей и отправилась к мужу в штаб. Детей к отцу пустили, а ее нет. Говорят, после этого она отомстила Чапаеву, выдав белым местонахождение красноармейских войск и данные об их численности.

Роковая вода

Гибель Василия Ивановича окутана тайной. 4 сентября 1919 к городу Лбищенску, где располагался штаб дивизии Чапаева с небольшим количеством бойцов, подошли отряды Бородина. Во время обороны Чапаев был сильно ранен в живот, его солдаты положили командира на плот и переправили через Урал, но он умер от потери крови. Тело закопали в прибрежном песке, а следы спрятали, чтобы казаки не нашли. Искать могилу впоследствии стало бесполезно, так как река изменила русло. Эту историю подтвердил участник событий. По другой версии, будучи раненным в руку, Чапаев утонул, не справившись с течением.

«А, может, выплыл?»

Ни тело, ни могилу Чапаева найти не смогли. Это породило вполне логичную версию о выжившем герое. Кто-то говорил, что из-за тяжелого ранения он потерял память и жил где-то под другим именем.

Некоторые утверждали, что его благополучно переправили на другой берег, откуда он направился к Фрунзе, отвечать за сданный город. В Самаре его посадили под арест, а после решили официально «умертвить героя», завершив его военную карьеру красивым концом.

Эта история была рассказана неким Оняновым из Томской области, который, якобы, через много лет встретил своего состарившегося командира. История выглядит сомнительной, поскольку в непростых условиях гражданской войны было нецелесообразно «разбрасываться» опытными военачальниками, которые пользовались большим уважением у солдат.

Скорее всего, это миф, порожденный надеждой, что герой спасся.