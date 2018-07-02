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Спортивный менеджер пошутил над тренером «Зенита» из-за Дзюбы
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Спортивный менеджер пошутил над тренером «Зенита» из-за Дзюбы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Известный спортивный менеджер Алексей Зинин поблагодарил Артема Дзюбу за гол в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.
«Давай вместе помашем рукой очередному тренеришке — на этот раз Манчини. Дзюба, как можно было от тебя отказаться, да еще с формулировкой: что ты не цепляешься за мячи. Да на этом чемпионате мира даже близко никого нет, кто бы так цеплялся за мячи! То, что ты делал в воздухе и с Пике, и с Серхио Рамосом — это было уже так естественно», — передает «Спорт-Экспресс» слова Зинина.
Он также поблагодарил Дзюбу за гол в ворота испанцев.
«Спасибо тебе за очередной гол. За энергетику. За духовитость!», — написал менеджер.
Россия одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. У россиян голом с пенальти отметился Артем Дзюба.
Сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Четвертьфинал с участием нашей команды состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».
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