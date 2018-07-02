Спортивный менеджер пошутил над тренером «Зенита» из-за Дзюбы

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин поблагодарил Артема Дзюбу за гол в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.

«Давай вместе помашем рукой очередному тренеришке — на этот раз Манчини. Дзюба , как можно было от тебя отказаться, да еще с формулировкой: что ты не цепляешься за мячи. Да на этом чемпионате мира даже близко никого нет, кто бы так цеплялся за мячи! То, что ты делал в воздухе и с Пике, и с Серхио Рамосом — это было уже так естественно», — передает «Спорт-Экспресс» слова Зинина.

Он также поблагодарил Дзюбу за гол в ворота испанцев.

«Спасибо тебе за очередной гол. За энергетику. За духовитость!», — написал менеджер.

Россия одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. У россиян голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Четвертьфинал с участием нашей команды состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».