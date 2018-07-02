Глюк'oZa удивила мусорным снимком

Певица Глюк'oZa последние несколько недель увлеченно публиковала откровенные снимки в нижнем белье. Разумеется, без критических замечаний в адрес артистки не обошлось и Наталья неожиданно решила сменить тактику. На выходных девушка опубликовала фото, для которого позировала на фоне черных пакетов для мусора.

Место для съемки Наталья выбрала весьма нестандартное, подозрительно сильно похожее на свалку. «Не важно, где ты. Важно, кто ты», — написала звезда.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

30 Июн 2018 в 5:13 PDT Некоторые подписчики оценили оригинальность исполнительницы, но большинство не удержалось от едких замечаний: «Опять тебя выкинули», «Ну, не всегда не важно, переоценила смысл сказанного», «Конечно, все важные и значимые люди могут оказаться на помойке. Ведь бомжи не родились там, у них когда-то тоже был высокий социальный статус».

Ранее сама Наталья рассказала о своих планах на этот год: съемки в комедии «Бабушка легкого-поведения-2», развитие своего интернет-канала и, разумеется, новые музыкальные работы. «Очень рада, что стала погружаться в процесс создания музыки, чего раньше не было — раньше только исполняла, а теперь сама ищу звуки, аранжировки, включаюсь в креативные вопросы. Это огромное счастье, когда развиваешься в любимом деле».