Дайджест Mojo Media #57

Мы прекрасно понимаем, что до 7 июля ты будешь праздновать победу сборной России над Испанией и тебе будет не до наших статей. Но если вдруг появится свободное время, обрати внимание на наши подкасты и статьи. Именно статьи, а не посты, как любят писать некоторые неучи. Посты — это ода внезапно ставшей любимой сборной у тебя в соцсетях, а у нас тут только статьи. Заходи к нам: мы не пишем про повышение пенсионного возраста и не шутим про русских девушек и иностранных болельщиков.

BroDude

Она изучает тебя: 10 основных правил женского тестирования: Мы выбираем — нас выбирают; мы делаем выводы, и нас оценивают. И что характерно: у мужчин и женщин совершенно разные критерии. Но про мужские когда-нибудь напишут в Heroine, а пока советуем насладиться емким, но подробным перечнем дамских правил. Но учти, что в первый день знакомства еще можно строить из себя приличного, целеустремленного и воспитанного ебача, но потом правда все равно откроется. 5 важных книг о силе от Античности до XVII века: Сила — слишком широкое понятие, чтобы концентрироваться на мускулах и разгибании подков. Она может быть физической, духовной, индивидуальной или общественной, военной и экономической — да какой угодно! Именно поэтому морально неустойчивого подленького «богатыря» нельзя назвать сильным человеком, даже если он, подобно Лонгину Подбипенте, способен одной рукой поднять телегу и разом срубить 3 головы. Об этом знали еще в Античности, и потому история сохранила немало мудрых трактатов о подлинной силе: от Аристотеля до Джона Локка. Собственно, из этих трудов наша подборка и состоит. 5 типов людей, которых нужно исключить из своей жизни: Критики, нытики, нарциссы, — к черту из жизни! Гнать их несвежими тряпками без тени смущения и сожаления. А вот почему и с какой стати, ты узнаешь внутри статьи. Что делать, если нравишься замужним девушкам, а свободные тебя отшивают: Люди не особенно порядочные посоветовали бы не мучиться и разрушать чужие семьи в лучших традициях «крашеных сучек» советского кинематографа. Люди придирчивые посчитают, что никакой проблемы нет — просто это ты, грязная свинья, заглядываешься на чужих дам. Мы же стараемся тщательно изучать письма наших читателей и проникать в проблему, как Эдисон Кавани — в чужую штрафную. Что делать? Читать статью — там все ответы.

Heroine

5 принципов равноправного брака: Хотите равноправия в семье? Работайте над этим! Равноправие — это прежде всего совместная работа, основанная на терпении и уважении, и его не может быть только потому, что у тебя глаза красивые. Если ты уверена, что мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина — сидеть дома и изредка готовить, то не читай эту статью. Всех здравомыслящих же приглашаем погрузиться в текст. 11 способов ухаживать за кожей, когда нет времени и косметики: Как гласят первые строки статьи, «взять в поездку все любимые средства по уходу за кожей трудно, особенно если у тебя нет знаменитой сумочки Гермионы, но это не повод думать, что твоей коже не быть безупречной в поездке». Если нет ни волшебной палочки (в самом приличном смысле этого слова), ни формулы заклятия расширения, то единственный способ — прибегнуть к сподручным методам. Несмотря на свою простоту, менее эффективными они не становятся. Лучший оргазм в твоей жизни: что нужно знать о сквирте: Сквирт — достаточно скользкая тема, но уж больно интригующая. После блаженных воплей Адрианы Чечик и ее коллег по цеху миллионы мужчин и женщин нервно и старательно, не покладая пальцев своих, пытаются добиться загадочных брызг из заповедных мест. Увы, как добиться сквирта, знают единицы, а умеют — и того меньше. А вот Юлия Зайкова все знает и щедро поделится знаниями.

Подкасты

«Мы в этом живем» Как всегда дичь. Много дикой дичи, политой дичайшим соусом из дикости: идиотские заголовки, судьи, огораживающие себя солью, деревня дураков. Ничего нормального — тотальная дичь!

«Работник месяца» Мы знаем про парашютистов только то, что они крайне отчаянные ребята. А еще, что слово «парашют» пишется через «ю». Теперь мы знаем чуточку больше, поскольку к нам в радиорубку пришел профессиональный скайдайвер, который рассказал о соревнованиях, прыжках, во сколько обходится содержание, и приоткрыл завесу тайны перед одной малознакомой и очень ответственной профессией — профессией укладчика парашюта.

«Ребята, мы потрахались» Можно ли повысить женское либидо? А если можно, то как? Наши ведущие знают. И видимо, на личном опыте. Массовая либидизация близко — трепещите!

«Дикие утки» Вся наша редакция знала Настьку как тихого, спокойного и приличного ребенка. А она вот какой безумной оказалась! Не пила до 24 лет, а потом как пошла вразнос… Потому что алкоголь — это всегда неожиданный взгляд на вещи. На самом деле Настя хорошая и подкаст интересный.