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Что произошло с Люсьеной Овчинниковой
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Что произошло с Люсьеной Овчинниковой 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Мама вышла замуж»
Актриса Овчинникова с диковинным именем Люсьена полюбилась советским зрителям в образе Кати из знаменитых «Девчат». В кино она играла простую и, что называется, непробивную девушку. Впрочем, Люсьена и в реальной жизни была такой же, и, по большому счету, именно эти качества определили ее судьбу.

Коротышка

Люсьена Овчинникова родилась в 1931 году в семье военного. В связи с этим Овчинниковы постоянно колесили по стране. Из-за переездов Люсьена часто меняла школы. Однако новые одноклассники не очень-то жаловали девочку, что породило у нее неуверенность в себе. Кроме того, она не отличалась высоким ростом и ее дразнили «коротышкой». Несмотря на это, она грезила о кино. Но родители не разделили ее мечту и не поддержали: разве бывают актрисы такими маленькими и невзрачными?
Тем не менее едва закончив школу, Люсьена все равно уехала в Минск поступать в театральный. Но потерпела там неудачу. Однако домой не вернулась. Напротив, она не только не отказалась от идеи стать актрисой, но даже решила покорить Москву. Год она прожила в столице Белоруссии: работала, копила деньги. А затем отправилась в златоглавую. Удивительно, но в ГИТИС ее приняли сразу. Однако история с поступлением — чуть ли не единственный случай в жизни актрисы, когда она проявила столь завидное упорство.

Скромница

Впервые на экране Люсьена появилась в 1959 году в картине Льва Кулиджанова «Отчий дом», где сыграла одну из главных ролей. Но по-настоящему зрители оценили Овчинникову только в комедии Юрия Чулюкина «Девчата». Хотя в фильме ей досталась не главная роль, Люсьену трудно было не заметить. Ее героиня Катя казалась такой непосредственной и близкой. Такой актриса была и в жизни.
Она не умела пробивать себе дорогу, не заводила, как все, нужных знакомств, стеснялась выставлять себя напоказ и порой даже не следила за своей внешностью. Когда Овчинниковой предложили главную роль в мелодраме «Мама вышла замуж», она долго отказывалась. Говорила, что она не настолько талантливая актриса, чтобы сниматься в паре с самим Ефремовым.

Одинокая

В 1980-е и 1990-е годы Люсьена Овчинникова редко получала приглашения от режиссеров. Тем не менее она, как и многие коллеги, оставшиеся в то время без работы, ездила с концертами по стране, пытаясь хоть что-то заработать. Тогда за выступления нередко платили просто продуктами.
Вроде только все начало как-то устраиваться, и тут новая напасть — из театра уволили мужа Люсьены актера Валентина Козлова. Овчинникова из принципа ушла за ним следом. А в 1998 году Козлов внезапно скончался. Актриса почувствовала страшное одиночество. Детей у нее не было. Она очень тяжело переживала свое положение. Через несколько месяцев, 7 января 1999 года, Люсьена поехала в гости к подруге. Утром ей стало нехорошо. «Скорая» приехала быстро. Но врачи Люсьене помочь уже не смогли — оторвался тромб.
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