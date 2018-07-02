Американка отрастила бороду и обрела счастье

Уставшая от насмешек американка отрастила «хипстерскую» бороду и призналась, что обрела счастье. На женщину обратило внимание издание New Zealand Herald.

Жительница штата Вирджиния Нова Галаксиа (Nova Galaxia) страдает синдромом поликистозных яичников, из-за чего в ее крови содержится слишком много мужских гормонов, которые вызывают рост бороды.

26-летняя американка десять лет брилась, пытаясь скрыть волосы на подбородке, груди и спине от окружающих, и очень переживала из-за этого. Ее дразнили в школе, и она никому не рассказывала о своем диагнозе.

Приобрести уверенность в себе Галаксиа помогла известная бородатая британская модель Харнаам Каур (Harnaam Kaur), а также девушка американки, модель Эш Бирд (Ash Byrd).

«Поначалу было страшно, но затем я полюбила свою бороду. Я мою ее шампунем и кондиционером каждый день, а затем расчесываю, чтобы она идеально выглядела», — рассказала она. Несмотря на насмешки прохожих, Галаксиа не жалеет о своем решении: «С моей хипстерской бородой я чувствую себя счастливее, чем когда-либо».

И хотя большинство насмехаются над американкой, у нее есть и поклонники.

«У этой женщины потрясающая борода. Она выглядит суперкруто. У меня не получается отрастить бороду, так что я ей даже немного завидую»,

— написал один из комментаторов. Другой заметил, что не каждый мужчина может поддерживать бороду в столь идеальном состоянии.