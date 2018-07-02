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5 способов быстро выучить английский
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5 способов быстро выучить английский 

BroDude 55 минут назад
Фото: BroDude
Секретного метода выучить язык за месяц не существует. Если кто-то обещает тебе чудо, не верь. Но все же есть несколько приёмов, которые позволят ускорить процесс и быстро преодолеть языковой барьер. Онлайн-школа английского языка Skyeng поделилась с Brodude кое-какими профессиональными приемами.
1. Онлайн-обучение
Самый удобный способ изучать английский язык. Тебе не нужно тратить время на дорогу до языковой школы и ожидание запоздавших сокурсников; нет соблазна пропустить урок, если на улице ливень, а на дорогах пробки. К тому же ты сам сможешь выбрать удобное для занятий время. Есть и еще один плюс: технологичность. Например, Skyeng проводит уроки на платформе Vimbox, в которой есть видеосвязь с преподавателем, возможность делать заметки, сохранять новые слова и выражения, а еще — просматривать учебные материалы, к которым можно вернуться и после прохождения урока. Записаться на курс изучения английского языка в Skyeng →
2. Найди нормального преподавателя
Сразу скажем, что человек, который умеет хорошо говорить по-английски, необязательно будет хорошим преподавателем. Если он является хорошим преподавателем, то должен знать современные методы обучения, следить за тенденциями в изменении языка, должен уметь заинтересовать студента. Но найти такого преподавателя непросто, тем более что практически каждый в резюме пишет, что он закончил Оксфорд или Кембридж, отлично понимает пьяных ирландцев и, вообще, английский — это практически его родной язык. Поэтому лучше обратиться в языковую школу, где отбирают только тех преподавателей, которые имеют профильное образование. Если говорить о Skyeng, то в ней работу получает только один из тридцати, что говорит об очень строгом отборе кандидатов.
3. Выполняй домашние задания
Обычно к домашнему заданию относятся как к чему-то необязательному. Из-за этого забывается вся изученная информация — так уж устроена память обычного человека. В Skyeng знают, что домашнее задание вызывает уныние у всех нормальных людей, и поэтому сделали его в формате игры. За выполненное задание ты получишь очки, и можно постоянно ставить рекорды, улучшая свой прошлый результат. Домашнее задание проверяется автоматически, благодаря чему преподаватель может сосредоточиться на обсуждении сложных моментов и решении вопросов, что также повышает качество обучения. Эссе и разговорные упражнения проверяет отдельная команда специалистов.
4. Учись всегда
Чтобы повысить эффективность обучения, ты можешь изучать его не только на курсах, но и в неучебное время. Читай статьи на английских сайтах (особенно рекомендуем новости, которые пишутся простым и понятным языком), смотри видео англоязычных блогеров. Обучение проходит эффективнее, если ты смотришь что-то интересное из популярной науки или юмористическое (например, стендапы). Также ты можешь смотреть фильмы и сериалы с английскими субтитрами и слушать подкасты. Не забывай выписывать незнакомые слова. У Skyeng есть приложение, в которое ты можешь записывать все незнакомые слова, а также расширение-переводчик для Google Chrome. Установив его, ты сможешь получать качественный перевод любого увиденного на экране слова и добавлять его в приложение. Кроме того, ты можешь подписаться на рассылки Skyeng, и тебе на почту будут приходить уроки по мотивам сериалов и фильмов. Узнать подробнее о самостоятельных тренировках в Skyeng →
5. Учи только то, что нужно именно тебе
Для того чтобы свободно говорить на английском языке, не нужно учить весь Оксфордский словарь — достаточно знать около трёх тысяч самых часто употребляемых слов, которые составляют более 90% повседневной речи. Если ты будешь знать эти слова, то сможешь читать, смотреть фильмы и сериалы и общаться на любые повседневные темы. Skyeng собрала все самые часто употребляемые слова в словарь Gold 3000, который доступен в приложениях школы. Начинать рекомендуется с изучения этого минимума, а после — учить специализированную лексику, которая пригодится тебе в учёбе или на работе.
Чтобы начать учить английский язык, запишись на бесплатный вводный урок. Для наших читателей действует акция. Введи промокод BRODUDE2, и получишь два занятия в подарок при первой оплате обучения. Пройти бесплатный вводный урок в Skyeng →
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Эшли Реш Дайджест Mojo Media #57 Сара Нанн
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