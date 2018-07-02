Как организовать свою жизнь за 1 день

Все успешные женщины, о которых мы когда либо рассказывали, знают, как важна самоорганизация и грамотный тайм-менеджемент, если хочешь во всем добиваться успеха. Но для того, чтобы овладеть секретом великих, не нужно иметь больше часов в сутках, одного дня вполне достаточно. Я собрала для тебя простые советы по организации личного времени, которые помогут изменить жизнь.

Делай напоминания

Никогда не полагайся на свою память — насколько бы тебе не казалось, что твой мозг удержит всю информацию, слишком велика вероятность запутаться в собственных мыслях. Записывай все важные детали — в ежедневник, на стикеры или в личный блог. Наглядное изображение помогает не только помнить о том, что ты должна сделать, но и планировать свою неделю. Не пренебрегай конспектированием важных материалов: спустя год тебе будет сложно вспомнить содержание полезной книги без подсказок — например, записанных впечатлений о ней.

Выбирай момент

Большинство людей лучше работают при установленных дедлайнах, и первое ощущение паники, которое ты испытываешь при виде своего to-do листа, — абсолютно нормально. Это помогает тебе сосредоточиться, не отвлекаться на пустяки и на самом деле решить все задачи, которые ты назначила. Учитывай, в какое время суток ты более продуктивна, и определенные задачи назначай именно в этот промежуток. Даже если кажется, что работать после десяти вечера немного сумасшествие, но с наступлением темноты ты действительно способна успевать больше — можешь позволить себе сделать небольшие проекты даже после ужина. Разумеется, все твое расписание не должно наносить вред режиму сна — в день тебе крайне необходимо иметь по меньшей мере 7 часов сна, а также регулярно следить за его фазами. Нехватка глубокой фазы сна приводит к усугублению хронических болезней, развитию синдрома Альцгеймера, повышенной тревожности и депрессиям.

Обнови инструменты

Сложно рассчитывать на большую организованность своей жизни, если тебе не хватает нужных инструментов для этого. Используй разные блокноты и планировщики для разных задач, например, разделяя личные и рабочие дела, или разные проекты, над которыми ты работаешь. Что-то имеет смысл вести в цифровом варианте — например, если твоим коллегам важно знать твое расписание. В такой ситуации ты сможешь расширить доступ на свой график встреч, а также позволить им оставлять комментарии к новым событиям.

Не забывай очищать пространство

Мне трудно выбрасывать важные предметы, которые символизируют определенные моменты моей жизни: карточки, концертные билеты, билеты на самолет и фотографии. Но именно эти мелочи легко могут помешать тебе организовать пространство на рабочем месте. Именно поэтому крайне важно проводить не просто генеральную уборку раз в сезон: ты удивишься, сколько всего не нужного может накопиться за несколько дней. Ты можешь использовать Правило Здоровых Покупок: всякий раз, когда ты покупаешь что-то новое, выброси что-то старое. Если же расстаться с деталями все же сложно, то ты всегда можешь сделать из важных записок и памятных вещей специальный дневник-фотоальбом.

Сохраняй привычки

Как только ты превратила свой дом в свободное от хлама пространство, тебе все еще нужно потрудиться для того, чтобы сохранить его в том же состоянии. Иначе тебе придется повторять эту работу снова и снова, что само по себе вызывает напряжение. Используй приложение Getting Things Done или сайт HMYD для того, чтобы прививать себе привычки. Каждый день тебе нужно будет отмечать, выполнила ли ты то или иное действие — и так на протяжении 30 дней. Спустя месяц даже неудобная привычка окажется абсолютно нормальной и приемлемой для тебя, не говоря уже о том, что она сэкономит твое время.

Наведи порядок в почте

С развитием соцсетей люди стали все реже заходить в почтовые ящики — и тем страшнее каждый раз видеть сотни уведомлений о непрочитанных письмах. Используй настройку фильтров так, чтобы все сообщения о распродажах у любимых брендов приходили в одну папку, рабочие уведомления — в другую, а уведомления из соцсетей автоматически становились прочитанными. Не забудь также поставить себе еженедельное напоминание о том, что пора добавить новых фильтров — так ты не пропустишь действительно важные письма и не будешь тратить время на то, чтобы просмотреть менее значительные.

Используй правило двух минут

Любой прокрастинатор со стажем знает, что часто откладываемые дела, вероятнее всего, займут у тебя не больше двух минут. Приложи все усилия для того, чтобы сосредоточиться на них хотя бы раз в неделю — и удивишься от того, какое облегчение приходит с их исчезновением из списка дел. Неважно, к какой категории относится это дело — протереть пыль, пришить пуговицу или составить письмо — ежедневно находи две минуты на то, чтобы решить неприятную задачу.