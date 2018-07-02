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Исчезнувшие народы Российской империи
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Исчезнувшие народы Российской империи 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
На территории Российской империи проживало более сотни различных этносов. По мере расширения государства самые малочисленные из них были поглощены более крупными народами — русскими, татарами, адыгами, латышами.

Бухарцы

Бухарцев правильнее будет именовать этносоциальной группой, которая мигрируя из Средней Азии, расселялась преимущественно на территории Западной Сибири. Этническая составляющая бухарцев сложная: в ней обнаружены таджикские, уйгурские, узбекские, в меньшей степени казахские, каракалпакские и киргизские национальные черты. Бухарцы говорили на двух языках — персидском и чагатайском. Главная специализация этой группы — купечество, хотя встречались миссионеры, ремесленники и земледельцы.
Количество бухарцев в Сибири стало резко увеличиваться после упрощения условий принятия российского подданства. Так если в 1686 — 1687 годах в Тюменском уезде было 29 бухарских дворов, то в 1701 году их число достигло 49. Бухарцы нередко селились вместе с сибирскими татарами, постепенно с ними ассимилируясь. Возможно, это объяснялось тем, что, даже проживая на одной территории с татарами, бухарцы обладали меньшими правами.
Этнографы считают, что одному из традиционных видов ремесла — кожевенному делу сибирских татар обучили именно бухарцы. Благодаря бухарцам за Уралом появились первые учебные заведения, первая национальная библиотека, первая каменная мечеть.
Несмотря на то, что вплоть до начала XX века в Тарском уезде Тобольской губернии существовала Бухарская волость, этот этнос фактически исчез еще до распада Российской империи. Последний раз слово бухарец в национальном смысле встречается в переписи народов СССР за 1926 год. После этого бухарцами называли исключительно жителей узбекской Бухары.

Кревинги

Сегодня кревинги («Krewinni» — «русаки») с одной стороны обрусевшее, с другой ассимилированное латышами финно-угорское племя, населявшее с середины ХV до конца ХIХ века Бауский уезд Курляндской губернии в окрестностях деревни Мемельгоф. Предание сообщает, что праотцы кревингов изначально заселяли остров Эзель (сегодня самый крупный остров Моонзундского архипелага), но были выкуплены владельцем Мемельгофа и переселены в собственные земли на место погибших от чумы крестьян.
Однако историки больше доверяют версии, согласно которой в середине XV столетия немецкие рыцари по приказу ландмейстера Тевтонского ордена в Ливонии Генриха Винке во время одного из своих набегов захватили группу финно-угорского народа води и отправили под Бауск (территория нынешней Латвии). Впоследствии их потомки образовали новый этнос — кревинги. Рыцари использовали кревингов как рабочую силу для строительства укреплений защищавших Ливонию от армии Великого княжества Литовского, в частности, ими был возведен Бауский замок, сохранившийся до наших дней.
В 1846 году российский лингвист Андрей Шёгрен обнаружил недалеко от столицы Курляндии Митавы около десятка кревингов, которые еще сохранили смутные знания о своих предках и языке — так называемом кревингском диалекте, в настоящее время вымершем. К началу XX века кревинги фактически слились с латышами, отличаясь от них только традиционным костюмом.

Саянские самодийцы

Если одна часть самодийских народов, например, ненцы, нганасаны, селькупы, все еще проживает на территории Сибири — в Ненецком автономном округе, Тюменской области, на Таймыре и в Красноярском крае, то другая уже канула в Лету. Речь идет о саянских самодийцах, когда-то населявших горную тайгу Саян (в пределах южной части современного Красноярского края) и говоривших, согласно лингвистуЕвгению Хелимскому, на двух не связанных друг с другом диалектах.
Первым саянских самодийцев обнаружил шведский офицер и географ Филипп Иоганн фон Страленберг, о чем сообщил в 1730 году в своей книге «Историческое и географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии»; позднее этот народ изучали немецкий естествоиспытатель Пётр Паллас и российский историк Герхард Миллер. К началу XX века практические все саянские самодийцы были ассимилированы хакасами, отчасти — тувинцами, западными бурятами и русскими.

Тептяри

Историки до сих пор не пришли к единому мнению, кто такие тептяри. Одни называют их беглыми татарами, которые не захотели подчиниться Ивану Грозному после взятия Казани, другие считают их представителями разных национальностей — татар, чувашей, башкир, марийцев, русских, превратившихся в отдельное сословие.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в XIX столетии писал, что «тептяри — это народность, живущая среди башкир в количестве 117 тысяч душ, которая образовалась из различных беглых элементов приволжских финнов и чуваш, с течением времени слившихся с башкирами».
В 1790 году тептяри были переведены в разряд военно-служилого сословия, из которого сформировали тептярские полки. Позднее они были переведены в подчинение Оренбургского военного губернатора. Во время Отечественной войны 1812 года 1-й тептярский полк участвовал в боевых действиях в составе отдельного казачьего корпуса атамана Платова. После установления власти большевиков тептяри потеряли свое право на национальное самоопределение.

Тубинцы

В российской историографии племя тубинцев, входившее в состав адыгских народностей, известно с XVIII века. Царский генерал Иван Бларамберг в своем «Историческом, топографическом, статистическом, этнографическом и военном описании Кавказа» сообщал: «Тубинцы являются одним из обособленных обществ абедзехского племени и говорят на том же диалекте черкесского языка. Они дерзки и занимают наиболее высокогорные и труднодоступные районы вблизи речек Пчега и Сгагваша, вплоть до снеговых вершин, южные склоны снеговых гор». К концу Кавказских войн тубинцы были ассимилированы другими горскими народами.

Туралинцы

По мнению многих исследователей Сибири, в частности Герхарда Миллера, туралинцами назывались сибирские татары, оседло проживавшие на территориях между реками Иртыш и Тобол. Это была особая народность тюрко-татарского племени, по обычаям схожая с казанскими татарами, имеющая некоторую примесь монголоидных черт.
Впервые с туралинцами встретился Ермак, разрушивший их поселения Епанчин и Чинги-Туру и подчинивший это племя русской короне. Туралинцы занимались преимущественно земледелием, скотоводством и рыболовством, в незначительной степени охотой и торговлей. К началу XVIII века подавляющее большинство туралинцев приняли православие и вскоре обрусели.
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