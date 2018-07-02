Полное руководство по безопасности дома

Мой дом — моя крепость. Не обманывай себя. Твоя дом — это просто игрушка, которую может взломать почти любой человек при должном умении. Твой дом не всегда обеспечивает тебе безопасность, чаще всего лишь иллюзию безопасности. Дверные замки позволяют тебе легче дышать, когда ты уезжаешь в отпуск и оставляешь свое жилье на попечение своим золотым рыбкам. Но в новых квартирах зачастую двери можно открыть обычным консервным ножом. Любой вор, если он действительно захочет попасть к тебе в дом, с легкостью отыщет туда путь. Но мы, конечно, надеемся, что ты будешь полагаться и на другие методы домашней безопасности. О них мы и расскажем, ведь настоящий хозяин своего жилища всегда будет полагаться на несколько уровней защиты. Особенно в России. Ты же в курсе, что в нашей стране ежегодно обчищают миллионы квартир и домов? Стать жертвой подобного преступления проще простого. Статистика — штука неприятная. К тому же, как известно, во время экономических кризисов число преступлений всегда увеличивается. Без советов не обойдешься, поэтому BroDude решил поделиться с тобой лучшими способами инвестирования в собственную безопасность. От простого — к сложному, от дешевого — к дорогому. А если у тебя ещё нет своего дома, то сохрани эту статью — в будущем она тебе точно пригодится. Может, некоторым поначалу советы покажутся до безобразия простыми, но именно о простом мы и забываем в первую очередь.

Думай, как преступник: время, шум и видимость

Каждый грабитель ищет возможность. Как правило, они ищут тот дом, к которому легко могут получить доступ, не будучи обнаруженными. Социологами выявлено, что главными факторами, которыми руководствуются грабители, когда думают, обчищать ли твой дом, это время, шум и видимость. Преступникам надо зайти и выйти из дома как можно быстрее. Чем дольше они будут там находиться, тем больше вероятность того, что их обнаружат. Кто-нибудь вызовет полицию, а их план накроется чем-нибудь неприятным. А теперь самое забавное: около 30% всех краж проходят через незапертую дверь. Ты мог просто полениться закрыть дверь, когда пошёл в магазин через улицу или вынести мусор. А может, ты забыл запереть гараж или закрыть окно? Да, любая потенциальная точка входа в твой дом должна быть заблокирована. Тупо закрыть все щели — это самый простой способ обезопасить свое жилье от нежеланных гостей. Кроме фактора времени, грабители обращают внимание на то, смогут ли они вскрыть дом, оставаясь абсолютно незамеченными. Лай собаки и система домашней безопасности вызовет нежелательное внимание к грабителю из-за шума, что они создают. Следовательно, грабители часто пропускают дома с сигнализацией. С другой стороны, дома, которые плохо освещены ночью или рядом с которыми есть много деревьев, блокирующих главный вход или окна — весьма лакомый кусок для любого плохого парня, ведь естественное прикрытие никто не отменял, а ворам оно всегда на руку. Даже если в доме есть злая собака. В общем, ты уже понял. Время, шум, видимость — вот на что ты должен обратить внимание, если хочешь повысить безопасность своего дома. Что необходимо улучшить в первую очередь? Чтобы понять это, тебе нужно найти слабые места своего дома. Думай, как преступник — это не избитая фраза голливудских сериалов о детективах, а самая настоящая правда. Имей в виду три фактора, о которых мы говорили выше, и начни задавать себе вопросы: — Есть ли места вокруг моего дома, которые можно было бы использовать как прикрытие? — Мой дом хорошо освещен ночью? — Есть в моём доме незаблокированные двери или окна? — Могу ли я увидеть в своём доме ценные вещи с улицы? — Какое время самое подходящее, чтобы ограбить мой дом? Постарайся быть справедливым и к себе, и к своему дому, когда будешь задавать эти вопросы.

Общие меры безопасности

Познакомься с соседями. Да, это может быть неприятно. Твои соседи могут оказаться самыми скучными или навязчивыми людьми в мире, но тебе просто необходимо познакомиться с ними. Любопытный сосед — это заноза в заднице почти у каждого осужденного грабителя. Воры часто забывают о том, что за их подозрительными передвижениями могут следить чужие глаза. Установи систему безопасности. Исследование показывает, что дома без системы безопасности грабят в три раза чаще, чем дома, в которых она есть. Охранная система, очевидно, отталкивает потенциальных воров путем звуковой сигнализации. Попытки взлома остаются просто попытками. Но некоторые из систем позволяют автоматически отправлять запрос в полицию или охранное агентство. Некоторые кампании совершенствуют сигнализацию таким образом, что она может управлять освещением твоего дома или техникой, когда ты находишься далеко. Например, многие домовладельцы отлично отзываются о такой системе, как «умный дом». Её подключение даёт много преимуществ. Ты сможешь наблюдать за своей спальней, гостиной, содержимым своего холодильника (за чем угодно!) в режиме реального времени через Интернет. Причем необязательно находится для этого в России. Сигнал о проникновении в дом можно получить в любой точке мира. Ты можешь контролировать вызов службы быстрого реагирования, что очень полезно. Ведь сигнал может быть ложным. К примеру, дворовый кот пролез в форточку и разбил бабушкину вазу. Не будешь же ты вызывать полицию ради этого? Вот и мы так подумали.

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Если ты не можешь позволить себе полноценную систему безопасности, то рассмотри возможность установки самой простой сигнализации, которая срабатывает каждый раз, когда ты открываешь дверь. Многие из подобных устройств довольно дешевы. Ещё можно использовать хитрость. Например, прикупи себе наклейки или распечатай на принтере: «Этот дом защищен охранной системой такой-то», — или как-то так. Конечно, наклейки тебя не спасут, если тебя начнут обчищать, но они, воры, вероятно, пересмотрят свою цель. Никто не хочет связываться с охранными системами. Купи собаку. Но ты не должен полагаться на собаку как основное средство безопасности дома. Лай здорового пса, конечно же, заставит грабителей два раза подумать, прежде чем проникать в твой дом, но они могут его проигнорировать. А если собака и вовсе боевая, то она может просто тебя защитить. Держи дом в первоклассном состоянии. Регулярная уборка и хорошее содержание нужно не только для того, чтобы тебе было не стыдно приглашать подруг. Дело в том, что когда дом ухожен, все понимают, что он занят. Если двор убран от осенних листьев, то это служит сигналом, что дома кто-то есть. А если ты обрежешь кустарники или деревья, то устранишь возможность укрытий для потенциальных плохих парней. Пусть двор будет хорошо освещен. Темнота — друг любого преступника. И этим чувакам совсем не нравится, когда на них падает яркий свет. Освещение должно быть сконструировано таким образом, чтобы твои соседи могли увидеть, что к тебе в дом пожаловали гости. На деревьях можно установить прожекторы, которые включаются, когда кто-то рядом проходит. Подобные прожекторы, особенно в затемненных участках двора, дадут дополнительную безопасность. Ко всему прочему все эти огни позволят не только отпугнуть потенциальных воров, но также помочь безопасно перемещаться твоим друзьям и семье. Следи за тем, что ты выкидываешь в мусорный бак. Коробки от серьёзных покупок лучше всего кромсать ножом и скидывать в порезанном виде. Также поступай с чеками и счетами, чтобы предотвратить кражу личных данных. Многие этим простым правилом пренебрегают. И зря. Будь осторожен с теми, кого приглашаешь в дом. Нет, мы не параноики. Но всё-таки тебе следует быть начеку, когда ты нанимаешь каких-нибудь грузчиков, службу доставки, ремонтников и тому подобное. Всегда спрашивай документы и не полагайся на честное слово. Со строителями тоже будь начеку. Прячь ценности, никогда не давай им ключ (они ведь могут сделать дубликат), лучше обеспечивай доступ к той части дома, где они работают. Не раскрывай перед ними свои планы насчёт отпуска, выходных. Ну и, конечно же, если ты всё-таки отдал им свой ключ, то по окончанию работ всегда меняй замок. Каждый раз, когда работники собираются уходить из дома, проведи поверхностную инвентаризацию. Обязательно проверь состояние окон и дверей. Нередко недобросовестные строители открывают незаметные точки входа, чтобы вернуться к тебе позже. Если ты не нанимал никого, а к тебе ломятся, чтобы оказать какие-то услуги, просто посылай этих чуваков и лучше вообще не открывай дверь. И конечно же, всегда, всегда закрывай двери и окна! Помни, что 30% всех краж случаются благодаря тому, что ты просто оставляешь открытым свой дом.

Защищаем двери

Чтобы усилить свою первую линию защиты, нужно принять следующие меры: — Убедись в том, что петли всех дверей находятся во внутренней части дома. Если петли оказались на внешней стороне, то грабители могут легко их сломать. — Замени защитную пластину. Это такой металлический прямоугольник на внутренней стороне двери, в которую вставляет ригель. Когда грабители разносят твою дверь ударами, то обычно именно эта пластина сдаёт в первую очередь. Если у тебя старый дом, то лучше всего заменить пластину. — Установи защитную пленку на стекла. Двери с большим количеством стекол могут выглядеть красиво, но они не особо прочны. Можно, конечно, пойти на компромисс. Существует специальная защитная пленка. Работает она следующим образом: подонок бьёт по стеклу, рассчитывая на то, что оно разлетится на мелкие кусочки. Но он видит только потрескавшееся стекло, которое изнутри сдерживается пленкой, что практически невозможно увидеть. Естественно стекло всё равно можно выбить, но сделать это будет гораздо сложнее. — Проверь, плотно ли прилегает твоя дверь к полу. Преступники могут вставлять ломы в промежутке между дверью и рамой, чтобы избавиться от ненавистной им двери. — Усиль французскую дверь. Французские двери выглядят фантастично, но они имеют несколько недостатков в плане безопасности. Помимо уязвимых окон, их можно открыть, просто с силой пнув ногой. Существуют комплекты, которые позволят тебе укрепить подобные двери. Не забывай также о замках. Если ты только переехал в новую квартиру, то обязательно замени замки. В целом же замки имеют разные системы. Не плохи цилиндрические или замки с двойным цилиндрическим механизмом. Хотя и они не без минуса. В случае пожара подобные замки могут задержать тебя и твою семью. Ключ должен быть всегда под рукой в таком случае. Но всё-равно будь осторожен, в некоторых городах заморских стран подобные замки запрещены из-за опасности пожара. По доступной цене тоже можно найти вполне себе приличные замки. В общем, тут надо смотреть на свой кошелек и свои предпочтения.

Защищаем окна

— Всегда запирай окна, даже если ты живешь на 13 этаже, чувак. Грабителям, как правила, не нравится их разбивать. — Установи на каждое окно защитную плёнку. Это действительно подпортит настроение плохим парням, которые рассчитывали разбить окно одним ударом молотка. — Решетки. Решетки наше всё. В нашей стране без них не обойтись. Но многие предпочитают их не устанавливать, руководствуясь эстетическими соображениями. Наше мнение такое: если ты живешь на первом этаже, то они просто необходимы. Также есть решетки, которые можно быстро снять, нажав на кнопку во внутренней части дома. Но стоит это недешево. Зато можно в любой момент выбраться из дома через окно. — Используй ставни и занавески. Грабители часто смотрят в окна, чтобы выяснить, в каких домах будет наиболее максимальная отдача за проделанную преступную работу. Так что не пались, что купил новую плазму, и закрой плотными занавесками весь обзор с улицы. — Колючие кусты и кактусы на подоконнике. Думаешь, это не поможет? Ты, наверное, никогда не наступал на кактус, чувак. Кроме того, кровь, кожа и сорванная одежда может быть использована для отслеживания плохого парня.

Защищаем гараж

— Держи двери гаража закрытыми. Да, мы будем повторять это тебе снова и снова. Открытый гараж, где видна машина, велосипеды или инструменты просто кричит: «Ограбь меня!» — Убедись, что другие двери в гараж также хорошо закрыты. — Если ты оставил машину на дороге, никогда не оставляй ключи от гаража в ней. Машину также просто взломать. А тактика грабителей совсем не уникальная. Взламывают твой автомобиль, берут ключи от гаражной двери — и прощай крутые штуки, что ты скапливал в своём убежище на протяжении долгих лет. Бери ключи всегда с собой!

Когда ты в отпуске

Время отдыха — это время золотой лихорадки для преступников. Все сваливают на моря, в горы, покататься на лыжах или порыбачить у озера. Но как сделать свой дом безопасным в это самое время, чтобы не угробить свой отдых? Вот что ты должен сделать: — Попроси своего соседа иногда прибираться в твоём дворе. Но сделай это так, чтобы он не послал тебя куда подальше. Угости его хорошим пивом, например. Когда ты уезжаешь, твой сосед может играть ключевую роль в сохранности твоего дома. — Опустоши свой почтовый ящик. Если он забит почтой и газетами, то это верный признак того, что хозяин дома долго отсутствует. Поэтому создай перед отъездом видимость того, что дома всегда кто-то есть. Также попроси соседа забирать твою корреспонденцию. — Не нужно брать свою собаку с собой. Оставь её дома. И опять же, пусть сосед кормит её. Именно поэтому ты должен находиться с ним в хороших отношениях. В крайнем случае можно доплатить за хлопоты. — Можно установить таймер на электроприборы. Очень многие штуки имеют такую функцию. Будильник, телевизор, компьютер, музыкальный центр. Пусть они включаются в определенное время. Это хороший способ обмануть преступников. — Многие системы безопасности предлагают возможность включения света в доме от твоего смартфона. Это удобно, когда ты отдыхаешь за тысячу километров.

Сейф всему голова

В фильмах часто можно увидеть, как преступник взламывает сейф и достаёт накопленные за многие годы ценности. В итоге у многих сложилось мнение, что сейф для домовладельца — это пустая трата денег. Но в реальности всё совсем иначе. Современные сейфы достаточно прочные и качественные, чтобы защитить твои деньги и дорогие сердцу вещи от любой напасти. Конечно, все они имеют различную цену и разный функционал. Приобретая себе сейф, а мы рекомендуем это сделать, обращай внимание на его вид и выбирай согласно тому, что ты там собираешься хранить. По своим функциям сейфы делятся на огнестойкие, взломостойкие и огневзломостойкие. Названия говорят сами за себя. Тебе мы советуем приобретать огневзломостойкие, ведь они могут защитить твои деньги не только от воров, но и от пламени. Хороший хозяин своего дома будет готов ко всему. При покупке сейфа всегда спрашивай про класс взломостойкости и огнестойкости (чем выше, тем лучше), их значения выработаны ГОСТом.

Выбор сейфа — дело ответственное. И, как мы писали, необходимо знать все его параметры, включая взломостойкость и огнестойкость. Продавцов с сертификатами сейчас редко когда найдешь, а надежных магазинов не так уж и много. Поэтому, чтобы облегчить твои хлопоты, мы рекомендуем купить всё необходимое у ребят из магазина СТИЛСЕЙФ. Они, к слову, и с выбором тебе помогут, и разочароваться в товаре не дадут. Выбрать надёжный сейф →

Также существует классификация, которая принята в магазинах, именно для того чтобы ты нашел подходящий для себя вариант. Сейчас можно выделить следующие типы сейфов: — встраиваемые — те, которые можно встроить в стену; — мебельные — как правило, самый бюджетный вариант; — тайники — по факту разновидность встраиваемых, но имеют свои полезные особенности; — оружейные сейфы и шкафы — необходимая вещь для любого, кто имеет оружие; — элитные сейфы — для тех, кто любит стиль, высокое качество и не боится потратить на это деньги. Сейфы также могут делиться по виду замков: ключевые-классические, кодовые (электронные или механические), биометрические.

Выбирая сейф для защиты денег или документов от кражи, люди руководствуются несколькими параметрами: — надёжность; — возможность противостоять взлому и открытому пламени; — стоимость. Но многие забывают о том, что сейф — это довольно секретная вещь, которую не стоит покупать где попало. Основная проблема — нечестность продавцов. Они могут сделать дополнительный комплект ключей или даже продать сейф с криминальной историей.

То же самое касается и установки сейфа. Заказывать монтаж у неизвестной организации или у той, которая имеет сомнительную репутацию, — значит оповестить её сотрудников о наличии выгодного для грабежа объекта. Мы рассказываем всё это не для того, чтобы посеять в твоих мыслях паранойю, а чтобы ты понимал, что покупать сейф нужно у официальных поставщиков, например в магазине Valberg. Да, ты можешь задать вопрос: «Почему я должен доверять этому магазину, ведь до этого вы рассказали об обманах со стороны продавцов?». Справедливое замечание, но оно не относится к Valberg, так как это официальный поставщик, имеющий прозрачную сертификацию, гарантию качества и сервис. На сайте ты можешь заказать все виды сейфов, включая огнестойкие и огневзломостойкие. Компания доставляет качественные и проверенные тестами на надёжность и стойкость к взлому сейфы прямо с производства, имеет собственную доставку и разгрузку, благодаря чему исключается просачивание информации о покупке и установке сейфа к третьим лицам. Заказать сейф с сертификацией у официального поставщика →

Если тебя все-таки ограбили