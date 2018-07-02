«Озабоченных я определяю с первого раза»

Всем известно: несмотря на то, что работа стюардесс кажется идеальной мечтой, она на самом деле очень сложна. Некоторые из бортпроводниц решили поделиться мнением о пассажирах, которых им приходится обслуживать. И, честно говоря, отдельные случаи просто шокируют.

Озабоченные

"Озабоченных пассажиров я определяю с первого раза и моментально вижу, когда кто-то из них обо мне фантазирует. Случается так, что мужчины строят глазки в открытую, несмотря на то, что рядом сидит его супруга. А однажды я получила пакетик для рвоты, на котором красовалась надпись о том, что со мной хотят переспать. "

"Мы летели в Тегеран, и как только приземлились, пожилой пассажир, который летел в первом классе, предложил мне прогулку по городу. Я согласилась, ведь он не производил впечатление неадекватного человека. После завершения экскурсии он начал спрашивать о моих вкусах на мужчин, а затем и вовсе предложил стать моим спонсором. Я вежливо отказала. "

Свиньи

"Один из пассажиров был просто в стельку, и его стошнило в пакетик. Как только мы приземлились, он подошел ко мне и, сказав фразу "Я блеванул", хлопнул рукой по пакетику. То, что еще недавно было в его желудке, выплеснулось на меня. ""После того, как мы взлетели, один мужчина обделался в штаны. На протяжении всего полета пассажирам и экипажу приходилось терпеть эту вонь. "

Секс-экстремалы

"В числе всех случаев меня больше всего поразило, когда пьяная пара пыталась сделать вид, что ничего не происходит. Но в тот момент рука мужчины была под юбкой спутницы, а она еле сдерживала звуки. ""Мы летели ночным рейсом, когда я стала свидетельницей соития между 50-летними супругами. Они летели в бизнес-классе и, видимо, думали, что все спят. Но звуки их выдали. "

Пьяницы

"Те, кто поднимается на борт самолета будучи нетрезвым, не представляют, как может их состояние измениться в полете. Даже когда на земле вы немного пьяны, в воздухе вам "размазывает". Случалось и такое, что мы были вынуждены сделать экстренную посадку из-за подвыпившего парня. ""Я долгое время работаю в первом классе и, как правило, полет здесь проходит спокойно. Но бывает, что нам приходится обслуживать шумные компании бизнесменов, которые принимают на грудь до взлета. К тому моменту, когда самолет садится, они уже не могут встать без посторонней помощи. "

Сквернословы

"Один пассажир начал оскорблять меня, как только ступил на борт. Приказным тоном он требовал его пересадить, а когда я объяснила, почеу мы не можем этого сделать, он обматерил меня. После того, как я написала рапорт, хулиган оказался в черном списке авиакомпании. "​"Пассажирка, возмущенная тем, что на обед подали пасту без права выбора, решила накричать именно на меня. Она кричала так громко, что у меня просто сдали нервы, я заплакала и была вынуждена уйти чтобы привести себя в порядок. "