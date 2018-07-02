Танцующих тверк испанок мама избила тапочками

В сети набирает популярность видео, в котором танцующих тверк молодых испанок избила тапочками другая женщина. Роликом поделился пользователь имиджборда Reddit под ником Bababooey_100.

Короткое видео записано в небольшой комнате. Сначала обе девушки смотрят в камеру, а уже через мгновение начинают танцевать тверк, активно двигая ягодицами. Спустя 10 секунд в помещение заходит более взрослая на вид женщина с корзиной с бельем.

Судя по всему, эта женщина — мать одной из танцовщиц. Ей явно не понравилось времяпрепровождение девушек, поэтому она моментально сняла с ноги тапку и начала избивать ей любительниц тверкинга.

«Испанские мамы сумасшедшие… но великие», — подписал ролик Bababooey_100. Его видео быстро получило вирусную популярность, набрав более 45 тысяч одобрений всего за несколько часов.

Зрители остались довольны увиденным. Они посмеялись над поведением взрослой женщины, которая без промедления бросилась избивать танцовщиц. «Мне нравится, как быстро и без каких-либо колебаний мама схватила тапочку», — отметил один из пользователей. «Она точно делала это раньше», — пошутил другой комментатор.