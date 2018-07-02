Знаменитости, совершившие тяжелые преступления

Многие знаменитости имели проблемы с законом, но чаще всего речь идет о незначительных административных нарушениях. Однако некоторые известные личности переступили черту, совершив серьезные преступления.

Шелли Мэлил

Американский актер с индийскими корнями получил широкую славу после съемок в «Сорокалетнем девственнике». Его экс-возлюбленной чудом удалось остаться в живых после 23 нанесенных Мэлилом ножевых ранений.

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Пара рассталась за пару дней до случившегося, и актер, по его словам, пришел с целью помириться, но застал бывшую с новым ухажером. В итоге суд, несмотря на раскаяния подозреваемого, приговорил его к пожизненному.

Марк Уолберг

Номинант «Золотого глобуса» в жизни успел допустить немало неприятных ошибок. В юные годы Уолберг более 20 раз попадал в полицию, а за попытку ограбления аптеки и покушение на убийство его отправили в тюрьму на два года.

Освободился будущая звезда досрочно, и затем несколько раз нарушал закон, но все же сумел найти себя и вернуться на верный путь.

Эллисон Мэк

Звезда сериала «Тайны Смолвиля» попала под арест в 2018, когда ей выдвинули обвинения в поставках секс-рабынь для группы самопомщи NXIVM. Последняя, по факту, является обычной сектой.

Anews

Сама актриса отрицает, что выступала вербовщиком, шантажом вынуждая жертв оказывать интимные услуги. Если же ее вину докажут, наказание может составить от 15 лет до пожизненного срока.

Дэнни Трехо

До карьеры в Голливуде у актера имелись серьезные проблемы с законом. После многочисленных встреч с полицией Трехо был приговорен к 12 годам за вооруженное ограбление, а также ему приписывали торговлю наркотиками.

Anews

Актер и сам страдал от зависимости, но смог избавиться от нее благодаря программе реабилитации.

Лилло Бранкато

Звезда «Бронкской истории» не смог справиться с навалившейся на него славой, пристрастившись к запрещенным веществам, обзаведясь сомнительными знакомствами и перестав выкладываться перед камерой. Летом 2005 Бранкато оказался задержан за хранение наркотиков, а зимой того же года ему выдвинули обвинения в убийстве сотрудника полиции.

Anews

Оказалось, что актер был участником ограбления, в ходе которого и скончался полицейский, но присяжные признали его невиновным. Впрочем, за попытку ограбления знаменитость получил 10 лет.

Роман Полански

Режиссер оказался задержан в 1977, когда ему выдвинули обвинения в изнасиловании несовершеннолетней. Поскольку Полански согласился на сотрудничество со следствием, то был убежден, что отделается условным наказанием. Однако когда «запахло» реальным сроком, деятель прямо перед приговором сбежал во Францию.

Anews

Поскольку в последней не предусмотрена экстрадиция в Штаты, вопрос о наказании для режиссера все еще не закрыт.

Майкл Джеймс

Звезда сериала «Щит» в 2016 отправился в тюрьму на 40 лет, поскольку его признали виновным в убийстве собственной супруги. Ее обнаружили мертвой в доме пары еще весной 2014 года. На суде Джеймс демонстрировал раскаяние, убеждая, что причинять вред жене намерения не имел.

Anews

В тот момент он хотел свести счеты с жизнью, но не смог, выстрелив в сторону супруги.