«Употребляла все подряд и кидалась с топором»: новое в скандале семьи Кержаковых

Семейный скандал четы Александра Миланы Кержаковых обсудили в студии программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Виновники драмы в студии так и не появились, о чем предупреждала Кержакова, однако была обнародована запись интимной беседы спортсмена и его жены по телефону.

— Твои разговоры, что ты готова выбросить ребенка из окна, до того момента, когда ты уехала в клинику или тебя определили, — это будет или нет продолжаться? Я не знаю, насколько тебя вылечили. Тебя определили в клинику, в том числе из-за того, что ты была психически нездорова, ты употребляла что только возможно. Ты можешь наплести всем, что я тиран и не даю тебе видеть ребенка, а в итоге не давала ребенка видеть мне твоя мать. И с топором на меня набрасывались по ее инициативе. И она это не отрицала, — говорит Кержаков.

Александр также добавил, что не будет препятствовать ее встречам с сыном, если она действительно пришла в себя. Чтобы убедиться в этом, спортсмен выразил желание поговорить с лечащим врачом и посмотреть выписку из больницы, на что Милана ответила согласием.

В разговоре девушка также сказала, что не понимает причины разрыва и вообще не хочет разводиться. В ответ на это футболист попросил жену вернуть ему деньги и попросил ее не воровать того, что ей не принадлежит.

Та ответила, что останется без средств к существованию, на что Александр все равно попросил привезти только «его» деньги, а остальные, совместно нажитые, они поделят пополам. В ответ Милана сообщила, что уже полгода не может разлюбить мужа и на деньги ей плевать.

Студия во главе с ведущим Андреем Малаховым пришла к выводу, что семью еще можно спасти. Если очень постараться.

Эпопея в семье известного футболиста продолжает набирать обороты. Накануне Милана Кержакова выступила с заявлением, что против выхода программы «Прямой эфир», поскольку в основу ее легла ложь, которую молодая мама позволила себе выкинуть в публичное пространство на эмоциях. На данный момент они с Александром договорились и больше не эскалируют конфликт.