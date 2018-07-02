Вдова, погибшего на Киваче мужчины, рассказала о жизни без мужа

«Жизнь, словно превратилась в кошмар, » — написала в соцсетях убитая горем женщина.

Супруга жителя Кировска, который погиб на водопаде «Кивач» рассказала в соцсетях, как ей тяжело после смерти мужа.

— Две недели… Две недели без тебя, любимый… Жизнь, словно превратилась в кошмар… Этой ночью мне впервые за все время приснился сон, но даже он был кошмаром… я проснулась и заплакала… Заплакала потому, что не нашла тебя в нашей постели… Ромочка, сегодня на улице хмуро, штормовой ветер так раскачивает наш клён, что тот стучит ветками по балкону… Помнишь, в такие дни мы, закутавшись в пледы, пили чай у окна… А потом весь день играли дома с мальчишками.

Ты увлекался игрой, словно ребенок: гонял в машинки, играл в войнушку и даже задания для квестов разгадывал вместе с ребятами… Я смотрела на вас и всегда смеялась, помнишь?.. А теперь я плачу… Все время плачу… Иногда смеюсь, но смех этот какой-то истеричный… Ром, мне очень больно и одиноко…

— От этой боли я стала невыносимой… Порой говорю ужасные слова людям, которые всего лишь хотят меня поддержать… Порой обижаю того, кто просто хочет помочь… Я прошу прощения, но сказанные слова ведь назад уже не вернешь… Ром, как ты думаешь, эти люди смогут меня простить, или хотя бы просто понять?.. Как ты думаешь, я смогу когда-нибудь снова стать той жизнерадостной, мудрой и очень счастливой женщиной, которой была рядом с тобой? Или так навсегда и останусь лишь тенью самой себя?..

Напомним, инцидент произошел 17 июня около 15 часов на территории заповедника «Кивач» в Кондопожском районе Карелии. Житель Кировска, 1987 года рождения, поскользнувшись на мокрых камнях, сорвался в водопад. ЧП случилось на глазах беременной супруги мужчины. 47news.ru опубликовал видео очевидцев, которое было сделано сразу после падения.

Через несколько дней после трагедии супруга пропавшего мужчины рассказала подробности трагедии порталу «Карельские Вести». Подробнее об этом здесь.

Тело погибшего мужчины было найдено через 10 дней.