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Неизвестные хобби российских правителей
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Неизвестные хобби российских правителей 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
У каждого имеются увлечения, которыми человек предпочитает заниматься в свободное время. Касается это и известных российских правителей, имевших как вполне привычные, так и самые неожиданные хобби.

Юрий Андропов

Генсек ЦК КПРС в определенных кругах имел прозвище «романтик с Лубянки», что связано с любовью политика к поэзии. Притом писать Андропов мог не только на патриотические или лирические темы, но также в его архиве имелись и неприличные произведения.

Иосиф Сталин

Советский лидер, по словам его приближенных, проявлял интерес к кинематографу. Обустроенные кинозалы имелись не только в каждой из дач Сталина, но даже в Кремле. Среди любимых его кинокартин имеются «Цирк», «Чапаев», «Гроза» и другие.

Владимир Ленин

Советский государственный деятель, согласно сохранившимся сведениям, увлекался заячьей охотой. Притом главным для Ленина являлся отнюдь не результат, а непосредственно процесс выслеживания «зверя». Он считал, что проведенное в лесу время стоит того даже без трофея.

Иван Грозный

Первый царь всея Руси одним из главных своих увлечений считал астрологию. Кроме того, деятель даже самостоятельно пытался составлять карты звездного неба. Помимо стремления к неизученному, Грозный также любил играть в шахматы.

Леонид Брежнев

Первый секретарь ЦК КПРС являлся любителем красивой жизни, но главной его страстью являлись автомобили. Достоверно неизвестно, сколько экземпляров транспортных средств имелось в коллекции авто, но некоторые эксперты считают, что она насчитывала до 324 авто.

Николай I

Всероссийский император являлся личностью одаренной, имея неплохие вокальные данные, проявляя незаурядные способности в рисовании, а еще он сочинял военные марши. Кроме того, Николай I ловко чувствовал себя в швейном деле, и даже приложил руку к созданию военной формы русских солдат.

Александр III

Российский император в историю вошел как царь-Миротворец, однако в повседневной жизни очень любил оружие. У него имелись целые коллекции, где можно было найти образцы не только русского, но также иностранного оружия.]]>
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