Дерево как базовый элемент Русской цивилизации

Поездка на Русский Север — это всегда паломничество. Даже, если вы изначально не ставите перед собой духовные цели, а едете как турист — за достопримечательностями, за красивыми ландшафтами.

Вы отправляетесь в путь одним человеком и непременно возвращаетесь другим. Где-то там, под Полярной звездой, будто происходит таинственная трансформация, преображение, загадку которого тщетно разгадать людям века нынешнего.

На Русском Севере все другое — воздух, вода, люди, звуки, небо, свет… Здесь по иному работает сердце. Это можно сравнить с тем чувством, которое посещает вас при созерцании детских фотографий ваших родителей. Это погружение в прошлое, свидетелем которого вы никогда не были, но знаете, что оно было. И оно было счастливым.

Здесь другая геометрия, более мягкая, более родная, как контур материнского лица в детских глазах. Здесь иная телесность — холодные камень и металл уступает место дышащему теплом дереву.

Китайская метафизика утверждает, что мироздание строится на пяти элементах — дереве, огне, земле, металле, воде. Так вот, на Русском Севере, ты начинаешь осознавать, что дерево — это базовый элемент Русской цивилизации.

В «деревянном пространстве» ты получаешь опыт, который можно назвать, Высшим Осязанием. Опыт, который можно сравнить с прикосновением из далекого детства материнской ладони к твоей детской щеке.

В церкви Покрова Богородицы на острове Кижи, во время литургии, чувствуешь себя словно в колыбели. Душа замирает в ожидании какого-то невероятного чуда, которое непременно должно случиться — здесь и сейчас.

И ты знаешь, что это чудо происходит.

Ты свидетель этому, хотя пока еще не способен его увидеть во всей полноте воплощения. На это нужно время. На это нужны новые, более глубокие погружения в Русский Север. И ты обязательно сюда вернешься за этим…