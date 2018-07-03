Певица Гульназ Асаева: «Молодежь начала меня узнавать, когда я связалась с Радиком Юльякшиным»

Молодая певица стала звездой башкирской и татарской эстрады уже в 18 лет. Корр. ГорОбзор.ру решила узнать, согласна ли Гульназ Асаева уехать из Башкирии ради карьеры, что ее связывает с популярным певцом Elvin Grey и правдивы ли слухи о том, что певица подралась в клубе.

— Гульназ, год назад ты подписала контракт с московским продюсером. Расскажи, как это было? Ты целенаправленно искала продюсера или он тебя нашел?

— Меньше года назад мне предложили сотрудничать с продюсером Сергеем Кожевниковым , но контракт я пока не подписала, так как в нем есть несколько пунктов, которые не устраивают меня и моих родителей. Поэтому пока мы ведем переговоры насчет этих пунктов.

— К чему относятся эти пункты, если не секрет?

— В контракте прописано, что я должна изменить свою внешность: увеличить губы, сделать пластическую операцию, каждый месяц делать какие-то косметические уколы с неизвестно какими препаратами. Я в принципе к этому не готова, поэтому на эту тему пока ведутся переговоры.

— Если вы все-таки сможете утвердить контракт и прийти к общему согласию, согласишься ли ты уехать из родного города ради карьеры?

— Да, без проблем соглашусь переехать в Москву. Я уже где только не жила. Вот, например, на это лето переезжаю в Казань. Башкирия многое мне дала, но здесь уже не интересно, хочется поработать где-то еще.

— Насколько мне известно, ты довольно близка со своей семьей. Как они относятся к твоим переездам?

— Они уже привыкли к этому. Я уже с 15 лет живу одна. Тогда я переехала жить в Казань, но по определенным обстоятельствам вернулась сюда. Поэтому проблем с этим не будет.

— То есть свою семью ты не перевезешь в столицу?

— Нет. Я по жизни одиночка. Люблю жить одна, самостоятельно. Я это поняла еще будучи ребенком, поэтому мы сразу приняли решение жить отдельно, родители меня в этом поддержали.

— Несмотря на то, что контракт еще не подписан, после общения с продюсером ты получила новый псевдоним Джаннат и сменила имидж. С чем это связано? Насколько кардинальны для тебя были эти перемены?

— Раньше я была блондинкой. Смена имиджа произошла после общения с грамотными людьми. Когда Сергей сказал, что этот цвет волос мне совсем не идет, я решила с этим не спорить. Имя Джаннат мы придумали с ним вместе, были еще варианты Арайа или Асайа, но Джаннат мне ближе. Все-таки это имя в переводе на русский означает рай. Юридически этот лейбл принадлежит мне.

— В клипе «Дулый буран» ты предстаешь в двух совершенно разных образах: рок-звезды и милой девушки. Все-таки какой образ тебе ближе: Гульназ Асаева или Джаннат?

— Я вообще очень разная. Родилась под знаком близнецов и во мне словно живут два человека. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос, я и Гульназ Асаева, и Джаннат (Смеется).

— Ты начала свою вокальную карьеру довольно рано, еще в подростковом возрасте. Кто является автором твоих песен?

— Петь на сцене я начала еще с семи лет. Авторов много на самом деле. Среди них Зифа Нагаева, Урал Рашитов и другие. Я не работаю с одним автором, если мне нравится песня, то я беру ее.

— Сколько сегодня стоит купить песню?

— После выбора песни мы юридически оформляем ее так, чтобы она принадлежала именно мне. Из-за этого песни стоят немалых денег. Цена зависит от того, кто автор песни: бывает просят 10 тысяч рублей, а бывает и 100 тысяч рублей, всегда по-разному.

— Два месяца назад ты выпустила свою первую песню на русском языке. Что дал тебе этот опыт? Эксперименты продолжатся?

— Песню «Украду» мы написали сами с Илдусом Давляновым, моим аранжировщиком. Записывать ее было непросто, потому что манера исполнения песен на русском языке абсолютно другая. Я никогда не пела на русском, а тут просто решила поэкспериментировать. Мне кажется, получилось неплохо. Алла бирса когда-нибудь получится записать русскоязычный альбом. Именно благодаря этой песне мы познакомились с продюсером, поэтому эксперименты однозначно будут продолжаться.

— В комментариях под песней «Украду» пишут, что она очень похожа на песню популярной певицы Сати Казановой «Я украду». Плагиат тут имеет место быть?

— Нет, в моей песне все по-другому, разная манера исполнения. Похожи если только слова в припеве.

— Читаешь ли ты о себе комментарии в соцсетях?

— Конечно. Я добавляю фотографию и когда там набирается 10-15 комментариев, то я обязательно пролистываю. Комментарии бывают и позитивные, и негативные. Мне интересно это читать, особенно когда что-нибудь придумывают, много нового иногда о себе узнаю. Но я на это нормально реагирую, если у людей есть время на обсуждение, значит я им интересна.

— Какие самые неправдивые слухи ты читала о себе в соцсетях и в СМИ?

— Писали о том, что я беременна и сделала пластическую операцию на грудь. (Смеется)

— У тебя в инстаграме более 63 тысяч подписчиков. В какой момент ты поняла, что стала популярной? Что почувствовала в этот момент?

— Ко мне на концерты приходят, в основном, взрослые люди. Хотя, в последнее время молодежь начала подтягиваться. Молодежь начала меня узнавать, когда я связалась с Радиком Юльякшиным. Он сыграл большую роль в росте моей популярности. Но в этот момент я ничего не почувствовала, потому что я привыкла к вниманию с детства. Не было такого, что с утра я проснулась знаменитой.

— Сейчас часто узнают на улице? Как реагируешь на пристальное внимание поклонников?

— Бывает, узнают. Как ни странно, запоминающийся случай произошел в Пензе. Там поклонники просили автографы и фотографировались со мной. Я в этом никогда не отказываю. Вообще, я не чувствую такое пристальное внимание к себе на улицах. Я же девушка, а это обычно девчонки кидаются на популярных мальчиков.

— Какой была сумма твоего первого гонорара? На что потратила свои первые деньги?

— Тогда я сыграла в фильме «Визит», я получила, по-моему, 30 тысяч рублей. В то время это были большие деньги. Если честно не помню, на что я их потратила. Наверное, как обычно, на одежду и косметику.

— В одном из интервью ты говорила, что в октябре прошлого года Радик Юльякшин неожиданно для тебя пришел на твой сольный концерт и подарил цветы и мишку, хотя до этого вы были знакомы, но не общались. Мог ли это быть пиар-ход с его стороны из-за резкого роста твоей популярности?

— Да, мог. Он сделал это во благо мне, а не себе. Мы с ним виделись на концертах. Здоровались, но не общались. После того, как он меня поддержал мы начали общаться. В тот день на концерте я ждала совершенно другого человека. Тогда я вообще не поняла, почему он пришел. Мы пообщались, и он сказал, что это была помощь для меня.

— Твои поклонники то и дело сватают тебя то с Радиком Юльякшиным, то с Ришатом Тухватуллиным. Может быть внесешь ясность, твое сердце свободно?

— Конечно, свободно. Говорю же, что я одиночка. (Смеется)

— Строишь ли ты планы на твою личную жизнь?

— До 25 лет хочу выйти замуж и родить первого ребеночка. Пускай он растет, пока я буду работать.

— Какой он — мужчина твоей мечты?

— Самое главное, чтобы он мне доверял. Он должен понимать, что я очень преданная, несмотря на то, что люблю флиртовать с другими мужчинами. Флирт ведь ни о чем не говорит, это ничего не значит. Мой мужчина должен понимать, что вокруг меня всегда будет много мужчин, потому что с девушками я работать не могу. Мне важно, чтобы меня любили и не ревновали, а с моей стороны достаточно уважения, потому что любящий мужчина сделает все, чтобы девушка его полюбила. Если раньше я думала, что для меня внешность мужчины — это главное, но теперь понимаю, что нет.

— В прошлом году ты оказалась в центре скандала, когда в одном из уфимских клубов подралась с охранником. Какие выводы сделала для себя после этого случая?

— Никаких выводов не сделала, потому что я была права. Наверное, я не должна была так набрасываться на него, но там оклеветали меня, говорили, что я пьяная, но я была за рулем и все это видно по камерам. Наверное, надо быть сдержаннее, но это все с опытом приходит. Я такой вспыльчивый человек, что мне достаточно одного слова, чтобы я завелась. За этот случай мне, наверное, всегда будет стыдно.

— Есть ли у тебя свои способы борьбы со вспыльчивостью и агрессией?

— Все еще не нашла для себя такие способы. Только недавно была похожая передряга. Ну не могу я с собой совладать, но я работаю над этим вместе со своей командой. Обычно я хожу везде со своим концертным директором и она, к счастью, часто может меня успокоить и предотвратить конфликт.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook