Актеры, у которых «поехала крыша»

У каждого из этих бесспорных талантов своя армия поклонников, у кого-то она измеряется в планетарном масштабе. Что бы ни происходило с кумирами, самые преданные из нас готовы защищать их от любых нападок прессы и соцсетей. Но иногда странные перемены становятся слишком очевидны, чтобы их отрицать. Anews рассказывает, кого и почему подозревают в помешательстве.

Джейк Ллойд

В 10 лет он сыграл юного Энакина Скайуокера в 1-м эпизоде «Звёздных войн», но эта роль стала для него проклятием. «В школе мою жизнь превратили в ад, бесконечно дразнили и издевались, — рассказал он спустя годы. — Было огромное давление. Я должен был давать по 60 интервью в день и стал ненавидеть, когда на меня направляли камеру».

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Уже в 12 Джейк заявил, что больше не будет сниматься. В 22 он собирался стать режиссёром и сценаристом, но бросил учёбу после первого же семестра. А в 26 угодил в тюрьму за опасное вождение без прав и неподчинение полиции. Скоростная гонка преследования длилась 40 км, под конец Ллойд потерял управление, машина пробила дорожную ограду и врезалась в дерево.

На полицейском фото парень «с ледяным взглядом убийцы» ничем не напоминал «малыша Эни». «Он всё-таки избрал темную сторону и превратился в Дарта Вейдера», — пытались шутить поклонники киносаги.

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Джейк провёл за решёткой 10 месяцев, когда вдруг выяснилось что у него шизофрения. 27-летнего бывшего актёра перевели на лечение в психиатрическую клинику. Это было в 2016-м, и с тех пор о нём больше не было новостей. Страница Ллойда в Фейсбуке тоже не обновлялась. Последние фото опубликованы ещё до ареста.

Джим Керри

Человек, всю жизнь смешивший до слёз, стал трагической фигурой Голливуда после нашумевшего самоубийства его бывшей девушки Катрионы Уайт осенью 2015-го. Тогда все узнали, что комик с юности страдал затяжными депрессиями, а родня Уайт обвинила его в том, что он будто бы спровоцировал её на суицид. Только в феврале 2018-го суд отклонил противоправный иск и очистил имя актёра, но его кинокарьера была прервана.

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В какой-то момент фанаты даже всполошились, жив ли их кумир. А пресса, которая отслеживала его периодические появления на публике, задалась другим вопросом: всё ли у него нормально с головой? По общему мнению, его высказывания в разных интервью скорее похожи на бред сумасшедшего, чем на юмор, стёб или философию.

«Знаете, жизнь прекрасна, когда я в ней отсутствую. Джим Керри был прекрасным персонажем, и мне посчастливилось получить его роль. Но я больше не думаю, что это я»,

— заявил он в беседе с популярным ведущим.

«Я не верю, что вы существуете. Но в воздухе витает ваш чудесный аромат», — сказал он в другой раз озадаченной журналистке. А в ответ на её комплимент, что он выглядит стильно, Керри выдал: «Я не наряжался. Меня нет. Просто происходят вещи. Скопления тетраэдров движутся вокруг. Дело в том, что это не наш мир. Всё это нереально. Мы не имеем значения. И это хорошая новость».

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В последнее время Джим превратил свой дом в студию, где, по его словам, утоляет «непрерывные позывы к рисованию». Объясняет он их так же странно: «Создавать искусство — это не мой выбор. Мной рисуют, мной выражаются и мной творят. Меня самого в этом практически нет».

Джонни Депп

Несколько лет назад Джонни заявил в одном интервью: «Мой дед говорил, что нестрашно сойти с ума, если ты сам не осознаёшь этого. Хуже, если ты тронешься немного, но будешь понимать, что болен. Так что если сходить с ума, то по полной программе! Таков мой план в старости».

Тогда в этом звучала здоровая самоирония, учитывая его почти сплошь «безумные» роли в кино и эксцентричный стиль в жизни. Но в последнее время зрители уже без улыбки наблюдают за тем, что происходит с Деппом.

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Сначала его репутацию основательно подпортил скандальный развод с юной красоткой Эмбер Хёрд, которая обвинила его в домашнем насилии и отсудила 7 млн долларов.

В ходе процесса всплывали разные шокирующие эпизоды, например, как Джонни, напившись и приняв экстази, приревновал жену к её коллеге-актёру Билли Бобу Торнтону и устроил погром на съёмной вилле. В приступе психоза он осколком стекла отрезал себе кончик пальца, затем окунул руку в краску и написал на зеркале «доступная Эмбер» и «Билли Боб».

Затем грянул новый скандал: финансисты Деппа объявили, что он почти разорён. Они заподозрили у актёра расстройство психики, которое заставляет идти на бездумные громадные траты. По их словам, Джонни иногда спускал по 2 млн долларов в месяц, несмотря на уговоры и разъяснения, при этом больше 30 тысяч уходило только на вино. Сам он, однако, утверждает, что это менеджеры его обкрадывали.

Пресса и хотела бы встать на сторону кумира, но он не даёт поводов: то шокирует публику пьяными нецензурными речами, то без причины набрасывается на работников съёмочной площадки.

kurtakatrin / Instagram

Причиной его «помешательства» считают алкоголь и наркотики. А это фото из России, где Джонни был в мае с концертом своей рок-группы, заставило тревожиться не только за психическое, но и за физическое здоровье.

Василий Степанов

Все кинозрители в России вкратце знают его историю: после звёздной роли в «Обитаемом острове» парень скульптурной красоты постепенно превратился едва ли не в инвалида, которого преследуют несчастья. Глубокая депрессия из-за невостребованности, падение и перелом позвоночника, затем странное падение из окна и переломы конечностей, психбольница…

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В это заведение Василий попал с диагнозом «шизофрения» — по сообщениям СМИ, он неадекватно вёл себя с врачами «скорой». Сам актёр заявил после выписки, что с диагнозом ошиблись.

Однако его бывшая девушка, актриса Дарья Егорова , утверждает, что у него давно были проблемы с психикой, которые впоследствии обострились. По её словам, вместо реальной помощи мать артиста пытается изгнать из него бесов, а он потом звонит ей в невменяемом состоянии и просит о помощи.

Бывший агент Степанова Сергей Рублёв тоже считает, что парень не в себе, а семья усугубляет его состояние, желая «сделать из всей его жизни трэш» и зарабатывать на этом деньги. У самого Рублёва в итоге вышел конфликт с подопечным.

«После пары-тройки проб я понял, что человек абсолютно неадекватен, — рассказал агент. — Бывало, режиссёр спрашивал его мнение о персонаже фильма, в который он пробовался, а Василий начинал рассказывать какую-то непонятную историю о том, как шёл по улице с братом на концерт и в луже увидел бомжа. Я долго прикрывал его перед режиссёрами, якобы это мировоззрение и прочее».

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Тем временем Василий, несмотря на травмы, снялся в новом фильме «Кто следующий, мечтатели?». Сейчас его продвигают на различные кинофестивали, так что пожелаем актёру здоровья и удачи.

Алексей Панин

Уже много лет актёр шокирует общество разными дикими выходками, заставляя думать, что у него напрочь съехала крыша. Все наслышаны про его дебоши в ресторанах, кто-то, возможно, помнит, что он пытался покончить с собой, когда его бросила жена.

alexeypanin99 / Instagram

Тогда, в 2014-м, Панин отправился к психотерапевтам в Израиль. По сообщениям СМИ, те обнаружили у него некую пагубную зависимость, которая может привести к слабоумию.

Летом 2017-го в сеть попало видео, где голый Панин в сетчатом подобии женского белья и ошейнике расхаживает на улице среди бела дня, принимает непристойные позы и мастурбирует.

Актёр оскорбился и заявил, что это старые личные кадры, опубликованные недоброжелателями, чтобы сделать больно его ребёнку. Речь идёт о 9-летней дочке Ане — после многолетней тяжбы с её мамой и своей бывшей гражданской женой Алексею удалось добиться, чтобы она жила с ним. Он уверяет, что теперь завязал с алкоголем, под действием которого с ним случаются подобные скандальные истории.

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С другой стороны, Панин не скрывает, что является нудистом, любителем секса на природе, свингером и бисексуалом. При этом он подчёркивает, что романтические отношения его связывают только с женщинами.