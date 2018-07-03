Сколько получали первые лица СССР

Деньги для коммуниста не главное — так, по крайней мере, говорил с броневика вождь революции. Но говорить дело одно, а что там на самом деле? Смотрите, сколько в реальности зарабатывали первые лица великого Советского Союза.

Надо признать, что сам Ленин стремился быть главным примером для всей высокопоставленной стаи товарищей по революции. Его оклад был определен в жалкие 500 рублей — в 1917 году примерно столько же получал и обычный грузчик.

Сталин официально довольствовался средней по стране зарплатой в 225 рублей. Да и зачем ему были деньги, когда под рукой вся страна вместо кошелька?

Следующие коммунистические лидеры потихоньку повышали свои аппетиты. Хрущев получал в месяц 1000 рублей при средней по стране зарплате в 100. Брежнев на ежемесячное денежное довольствие распыляться не стал, а просто присудил себе ленинскую премию в 25 тысяч рублей. Такие деньги обычный советский товарищ зарабатывал бы не меньше 20 лет.

Все это, конечно, мелочи. Первым лицам Советского Союза наличные деньги почти не требовались. Государственная дача, государственная квартира, все общее, все по-товарищески.