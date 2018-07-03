Барбоза: Когда болельщики давят, мне это даже нравится

Исход игры с участием российской сборной определили послематчевые пенальти. Но прежде спортсменам пришлось сразиться в добавленное время — два тайма по 15 минут. Все игроки говорят, что овертайм играть очень тяжело. Телеканал «МИР 24» спросил у ведущих футболистов стран СНГ, ощущается ли во время матча давление тренера и болельщиков.

«Со стороны тренерского состава давление было очень мало. Они нас воодушевляли, нгаправляли. Было давление со стороны наших болельщиков. Ведь настоящий болельщик приходит на стадион и всецело болеет, верит, надеется на твою команду. И если ты человек порядочный, ты беспокоишься, чтобы потом на улице болельщик не сказал бы тебе: «Почему вы проиграли?», — рассказал экс-полузащитник команды «Арарат», чемпион СССР 1973 года Сергей Погосян

«Когда болельщики давят, мне это даже нравится. Начинаешь играть еще лучше, это мотивирует. Со стороны тренерского штаба — это скорее не давление, это желание, чтобы ты играл еще лучше. Тренер знает, что ты можешь больше, и старается дать тебе этот импульс, чтобы ты смог сильнее раскрыть свои способности», — отметил футболист ФК «Кайрат» Исаель Барбоза.

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