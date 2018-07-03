Изменившаяся Варнава: Я похудела на 170 килограммов

Екатерина Варнава ответила на все наболевшие вопросы поклонников. В частности, популярная комедийная актриса прокомментировала свою худобу, раскрыла свой возраст и высказалась про прочие аспекты внешности.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Варнава опубликовала видео, которое сопроводила такой подписью: «Ответ на ваше вчерашнее… #ЯУЖЕНЕТА! „Что с ней стало?“, „ЧТО ОНА С СОБОЙ СДЕЛАЛА? это уже болезнь!“, „и мое любимое „КТО ЭТО?“😂😂😂😂😂😂😂😂“

Ролик представляет собой шуточное интервью Варнавы некому журналисту. „Кать, привет, вот многих интересует вопрос, что ты уже не та“, — начал беседу интервьюер. Варнава ответила: „Я уже не та, да“. „А что с грудью твоей?“ — „Она отвисла“. „Так, следующий вопрос про прическу. Ты всегда ходишь с пучком“. — „Потому что у меня грязные волосы, все время“. — „Так. А что с худобой, ты похудела?“ — „Я похудела на 170 килограммов“. — „Так. Еще вопрос. Давай, скажи уже, сколько тебе лет вообще, признайся честно“. — „Мне 180 лет, и моя красота пошла к ***, как и половина моих подписчиков“. После такого хлесткого ответа Варнава послала поцелуй в объектив камеры и скрылась из виду, был слышен только ее смех.

Позднее актриса обратилась к поклонникам уже на полном серьезе. „Недавняя бестактность некоторых подписчиков вызвала у меня лишь смех, но кого-то такие слова реально могут задеть. Я уже делилась с вами своим отношением к адекватной критике… но границы надо же хоть какие то иметь?!?!?“ — написала Варнава. Далее Екатерина спросила, когда уже комментаторы начнут высказывать свое мнение без оскорблений и хамства.

»Я очень жду того, момента, когда вседозволенность инстаграма перестанет быть китчем, и люди устанут грубить… Тут как минимум смекалка должна сработать… будьте добрее и люди к вам точно потянутся❤️" — завершила свой пост актриса.