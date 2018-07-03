Фуд-блогер Лилия Завадская: «Все мое хобби — это готовка»

Лилия Завадская пообщалась с корр. ГорОбзор.ру и рассказала о том, как родился ее блог, за что она может отправить «в бан» и насколько уфимцы интересуются готовкой.

В самом начале разговора Лилия попросила в статье не применять к ней слово «кондитер».

— Почему Вы не относите к себе определение «кондитер»?

— Просто однажды у меня брали интервью и написали, что я кондитер, мне было так стыдно. Читают же люди, которые профессионально этим занимаются.

— Вы считаете, что «кондитер» — слишком громко для Вас?

— Да, это слишком громко.

— То есть профессионально Вы кондитерскому мастерству нигде не учились?

— Нет, профессионально я не училась. Дело в том, что я же провожу кондитерские мастер-классы, вот в них тоже принимаю участие. Можно сказать, что все курсы, которые у нас проходили в Уфе, я прошла. А профессионального кондитерского образования у меня нет, как и у 90% кондитеров. Все они начинали на домашней кухне, посещали курсы, мастер-классы.

— Вы как раз затронули тему про мастер-классы. Как давно Вы этим занимаетесь?

— Уже около трех лет.

— Вы же первая, кто начал «возить» в Уфу серьезных мастеров. Расскажите, как это началось.

— Ну я не одна этим занимаюсь, сейчас у нас целая команда. А началось все с того, что мы с моей знакомой решили организовать мастер-класс известного фуд-фотографа. Выяснилось, что она живет в Стерлитамаке. Она летела домой в Стерлитамак из Москвы, мы позвали ее мимоходом в Уфу. Познакомились на этой теме с Марселем Шариповым (Марсель Шарипов — организатор мастер-классов в Уфе, ред.), он тогда занимался как раз пиаром локации, на которой проходил мастер-класс. После этого вспомнили про Андрея Рудькова (Андрей Рудьков — популярный фуд-блогер из Хабаровска, известный своим читателям как Andy Chef, ред.), решили пригласить его. И тут уже мы с Марселем начали этим заниматься. Потом у нас сложилась отличная команда. С нами еще работают Гузель Кашапова и Лилия Шарипова — хозяйки студии, в которой проходят мастер-классы. Девочки — профессиональные кондитеры, они знают все процессы в этой области, мы иногда шутим, что у них в студии можно найти все. То есть все началось с Андрея, с его блога. Мы привезли его в первый раз, у нас там очень много народу было, порядка сорока человек. И уже после этого решили, что надо все-таки знакомить Уфу с какими-то интересными шефами. На самом деле мы привозим самых признанных шефов, потому что они преподают и на международном уровне, они самые востребованные, и мы стараемся именно самых лучших привозить.

— Насколько уфимцы интересуются готовкой? Много ли народу собирают мастер-классы? Это, как правило, одни и те же люди или публика постоянно меняется?

— Вы знаете, у нас не только уфимцы ходят на мастер-классы, к нам приезжают из Оренбурга, из Альметьевска, из Набережных Челнов, приезжали из Самары, из Нижнего Новгорода, даже из Америки и Израиля приезжали. На некоторые мастер-классы, конечно, приходят одни и те же люди, а так довольно много и новичков каждый раз бывает. То есть не могу сказать, что одни и те же.

— Значит, достаточно большой уровень интереса среди уфимцев.

— Интерес большой, но сейчас уже это общая тенденция — народ научился, отучился, все приелось, поэтому сейчас не такой большой спрос на эти мастер-классы. Все предпочитают онлайн обучение, это же удобнее, чем приехать, потратить столько денег на проживание.

— Расскажите нашим читателям как все начиналось. Как Вы увлеклись кухней и как родился Ваш инстаграм-блог?

— Если вы откроете мой инстаграм и посмотрите первые фотографии, будете смеяться, потому что там был какой-то кусочек кекса, сверху ложка варенья, все это снято сверху и написано что-то типа: «Ммм, как вкусно!». Это смешно, на самом деле. Я не знаю, как это все родилось и выросло в то, что сейчас у меня есть. Наверное, просто всегда нравилось готовить. Я вот нашла недавно у мамы дома книжку 90-го года, называется «Советские торты». Я вспомнила, что, когда училась в школе, готовила по ней. Вся эта «Прага», «Наполеон», «Поцелуй негра»… Я это все готовила, просто мне нравилось. Потом, конечно, когда училась в университете, все забылось немножко, потому что не до этого было. А потом просто хотелось чего-то вкусного для своей семьи, для мужа приготовить.

— А в какой момент начал набирать обороты Ваш инстаграм?

— Не знаю, не было такого, что я в какой-то день решила, что теперь я фуд-блогер. Когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, ты это делаешь и видишь, что отклик идет у людей, хочется дальше продолжать. Потом видишь, что подписчики идут, тебе задают очень много вопросов, появляется ответственность. Уже нельзя взять и запостить какой-то рецепт «от балды», относишься более серьезно. К этому, наверное, еще и привыкаешь, потому что хочется обратную связь постоянно получать. Видимо, у всех блогеров есть какая-то зависимость. Я, конечно, стараюсь от этого себя отучать — много времени занимает.

— Да, по поводу времени. Приготовить — это полдела, нужно же еще и красиво подать, сфотографировать, написать текст… Как относится Ваша семья к этому увлечению? Как удается успевать все с двумя детьми?

— Муж ворчал, конечно, да и сейчас ворчит. Ему приходится жить среди горы зефира. Вчера только мне предъявлял, что какие-то баночки постоянно в холодильнике стоят, бисквиты лежат, всякие заготовки. Ну с этим тоже смиряешься, потому что инстаграм — способ продвижения мастер-классов. Муж у меня увлекался фотографией одно время, думаю, ему тоже приятно, когда у меня хорошие фотографии получаются, он же меня научил азам. А по поводу того, как все успевать, я давно хочу написать пост, просто меня все об этом спрашивают. На самом деле, можно успевать гораздо больше, если не лениться и время планировать грамотно. Например, бисквит можно отпечь вечером, что-то сделать сутра. Когда ребенок только проснулся, он может полчаса и сам поиграть. А потом в дневной сон все быстренько собрать, отфотографировать, а обработать ночью, когда все заснули. И нет такого, что нужно разом за три часа сделать торт. Любой процесс можно разбить на подпроцессы и собрать все это воедино. У меня даже как-то был размещен пост с десертом «Сникерс», так вот этот «Сникерс» я готовила пять дней, т.к. там можно все через заморозку делать — технология такая.

— И сколько часов в день примерно Вам удается уделять готовке?

— Когда у меня еще не было второго ребенка (старшему уже 8 лет — довольно взрослый), было правило: часа два в день посвящаю своему хобби. Но сейчас такого нет. Все-таки маленький ребенок, многие вещи спонтанно происходят. Стараюсь хотя бы полчаса или минут 40 тратить на это.

— По поводу фото. Этому Вы полностью научились у мужа?

— Да, он мне показал основные принципы и настройки. Очень давно уже я ему дарила профессиональную камеру, когда он всем этим увлекался. Потом я поняла, что, просто фотографируя на телефон, не смогу добиться красивой картинки. Я попросила мужа показать основы. Потом уже сама начала крутить все колесики. Читала много литературы на эту тему, также очень много сейчас сайтов, которые предлагают бесплатные мастер-классы по фуд-фото. В этом ничего сложного нет, когда есть желание, ты просто практикуешься каждый день.

— В чем для Вас секрет аппетитной фотографии?

— Для меня секрет в том, что само блюдо должно быть аппетитное. Например, торт или пончик всегда будет аппетитным, а вот суп снять сложнее. Я люблю крупные планы, когда присутствует небрежность в кадре, когда рассыпаны крошки, когда течет какой-то соус… Не люблю идеальные «прилизанные» фотографии еды на светлом фоне, мне кажется, что они не вызывают желания съесть то, что на фото. Не знаю, в чем секрет. Наверное, это совокупность многих факторов. Надо видеть сам десерт, с какой стороны лучше его подать, с цветом надо работать грамотно. Свет очень важен тоже… Не знаю, мне кажется, что никто не ответит на этот вопрос, у каждого ведь свое видение.

— Почти все блогеры сталкиваются со шквалом негатива и критики в свой адрес. У Вас в блоге царит очень позитивная атмосфера, как Вам удается ее поддерживать?

— У меня на самом деле мало негатива. Я читаю других блогеров, очень часто там столько хейтеров, столько вообще всего… Я не знаю, почему так. Просто стараюсь сама быть корректной. Видимо, меня так воспитали, что вежливость должна быть всегда априори. Если вижу претензии в комментариях, тон недружелюбный, стараюсь все сгладить. Но бывает, что блокирую людей. Если вижу какой-то очень грубый комментарий, лучше заблокирую, чтобы не разжигать это все. Честно говоря, всего три-четыре блока было.

— Что должен написать человек, чтобы Вы его заблокировали?

— Ой, я сейчас даже не вспомню, какие там были моменты… Вот касаемо мастер-классов, допустим. «Почему так дорого? Я могу в интернете это все посмотреть» — мне проще заблокировать, потому что сразу видно, что не наша это аудитория. Это вообще тема не для обсуждения. Кому-то дорого, а кому-то — нет, тут все субъективно. Еще спам блокирую. Вообще у меня очень адекватные подписчики, я им благодарна, потому что всегда очень доброжелательно ко мне относятся, пишут приятные вещи.

— Вы занимаетесь организацией мастер-классов, также у Вас блог и магазин для кондитеров…

— Нет, магазин я уже продала. Родился второй ребенок, это стало все слишком тяжело. Когда первый ребенок был маленьким, у меня был еще один магазин (там была фурнитура для украшений). Я помню, как это было тяжело, ведь ребенок маленький, он хочет, чтобы мама была рядом, а мама там заказы собирает. Поэтому в этот раз я опять отказалась от магазина с марта месяца. Ребенку нужно общение, я решила побыть немножко мамой, а не бизнесменом. Но с сентября я планирую кое-что новое, так что совсем домашней мамой побыть не получится.

— Но детям, наверное, нравится, что дома всегда много вкусняшек?

— У меня никто не ест эти вкусняшки. Мы совершенно все не сладкоешки — вот такая ирония судьбы. Муж раз в месяц может съесть кусок торта. Сын тоже раньше ничего такого не ел, а сейчас периодически просит сделать «Фрезье», например. То есть у него в предпочтении торты все не простые в приготовлении.

— Сын сам готовкой не увлекается?

— Нет, он настоящий мальчик — самолеты, танки… Я пыталась с ними и пиццу готовить, но никак.

— А инстаграм приносит Вам заработок?

— В инстаграм я сознательно не пускаю много рекламы, хотя каждый день какие-то предложения идут. Мне кажется, что мой блог не подходит для рекламы, потому что товар нужно сначала проверить, прежде чем рекомендацию свою давать, а у меня пока времени на это нет. Все-таки инстаграм я больше использую для продвижения мастер-классов, для привлечения людей.

— Вы продали магазин — там как-то поменялась политика?

— Нет, он остался абсолютно таким же, просто сменился хозяин. Он работает на том же месте, я иногда помогаю, пиарю какие-то товары у себя в инстаграм.

— Где Вы обычно покупаете продукты для мастер-классов?

— Нельзя сказать, что мы приезжаем в один какой-то магазин и покупаем там все. Нам все-таки важно себестоимость по продуктам снижать, поэтому мы знаем, что и где дешевле брать. Это для того, чтобы и цену на мастер-класс пониже поставить.

— Какие культуры и страны интересны Вам с точки зрения кулинарии?

— Не знаю даже. Есть люди, которые сильно увлекаются определенными культурами. Например, Андрей Рудьков обожает азиатскую кухню. Я совершенно не фанат всего такого. Я могу спокойно чебурек съесть, а потом чизкейк. Для меня важно попробовать все из разных кухонь. Если я вижу что-то интересное, я могу это попробовать, а потом постараться воспроизвести это у себя на кухне.

— Андрей Рудьков рассказывал, что он связывается с поварами и просит рецепт блюда, которое ему понравилось в заведении. Вы тоже так делаете?

— Я — нет. Мне кажется, что в уфимских ресторанах тебе просто не дадут этот рецепт. У нас нет такой культуры. Это работает, скорее всего, где-нибудь в Италии. Здесь все-таки другой менталитет, делиться рецептами никто не будет. Но я люблю пробовать повторять рецепты сама, мне, наверное, так даже интереснее.

— Еще вопрос про семью. Ваша семья как-то лишь эпизодически появляется в блоге. Вы принципиально не делитесь такими фотографиями?

— Да, потому что направленность у меня другая. Когда человек видит, что у меня появился новый пост, он, естественно, ждет, какого-то торта или пирога. Я стараюсь выкладывать только себя и то не часто.

— Вы думаете, что подписчикам это не интересно?

— Обычно после таких вещей вообще идут отписки. Я, конечно, сейчас хочу почаще там появляться, потому что много запланировано постов, связанных не с едой. Посмотрим, как на это будет реагировать аудитория. Все равно наличие такого количества подписчиков диктует свои правила. Если ты видишь, что после какого-то поста пошел отток, делаешь выводы и ведешь себя по-другому.

— Расскажите о дальнейших планах. Не думали о написании книги рецептов? Или об открытии собственной кондитерской?

— Да, есть такие мысли. Ну насчет книги, конечно, громко сказано. Я просто хотела бы сделать один интересный интернет-проект. С кондитерской тоже тема интересная. С осени я как раз хочу немного в этом направлении продвинуться, надеюсь, что получится. У меня каждый день спрашивают, могу ли я испечь определенный торт на определенную дату. Мне каждый раз так страшно сказать «да». Я боюсь, что сделаю неидеально. Хотя умом понимаю, что пора печь на заказ. Сейчас на продажу делаю только зефир, и только когда захочу — он появляется у меня в свободной продаже. А вот с тортами боязнь. Нужно, конечно, с домашней кухни уже выходить, потому что хочется что-то новое пробовать, но это не всегда возможно дома.

— То есть если Вы и начнете «кормить» своих подписчиков, то это будет именно и только в кондитерской?

— Я думаю, что да. Даже, наверное, пекарня-кондитерская, потому что чисто на кондитерских изделиях у нас сложно выжить. У нас нет такой культуры как в Европе — на каждом шагу маленькие кондитерские и народ идет. У нас даже в Москве и в Питере такого нет. Мне кажется, надо делать профиль шире.

— Для многих любителей кухня — это хобби, способ развлечься. Для кого-то это просто жизненная необходимость. Для Вас это работа. А как Вы отдыхаете и расслабляетесь? Бывают ли мысли о том, что плита надоела и хочется все бросить?

— Бывает, периодически не хочется вообще подходить к готовке, ничего не идет в голову. Просто нужно переключаться на другие вещи: гулять, выезжать куда-нибудь, общаться с детьми. Вот когда общаешься с детьми, в голову сразу приходят мысли: «Вот твой ребенок, он тебе улыбается, у него ничего не болит, у тебя ничего не болит. Все хорошо на самом деле». Просто надо менять сферу деятельности. Иногда, конечно, бывает тяжело переключиться на что-то другое, потому что все мое хобби — это готовка. Недавно как раз рассказывала мужу, что мне приснился сон, в котором я всю ночь взбивала белок с инулином. У меня реально был такой сон: я взбиваю, а он не взбивается. Поэтому стараюсь, конечно, переключаться, развеиваться.

Выражаем благодарность «Лидер Групп», в частности, пабу «Sherlock Holmes» за оказанную помощь в проведении фотосъемки.

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