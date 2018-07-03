3+3: как трехногая куртизанка нашла секс-гиганта

В просвещенном XIX веке одним из самых массовых развлечений были так называемые цирки уродов. Люди с различными аномалиями выставлялись напоказ как редкие звери или экспонаты в кунсткамере, и бородатые женщины были далеко не самым удивительным аттракционом. Обычно жизнь таких людей была короткой и несчастливой, однако встречались и совершенно необычные истории.

Бланш Дюма родилась на острове Мартиника в 1860 году. Девочка появилась на свет сразу с несколькими отклонениями: у нее было четыре груди (вторая была маленькой и неразвитой и располагалась над лобком), три ноги и два влагалища.

Несмотря на необычную внешность, девушка пользовалась бешеным успехом среди мужчин острова, очевидно, благодаря своему сексуальному аппетиту. В конце концов, Бланш решила попытать счастья в Париже, где очень быстро стала известна как "трехногая куртизанка". Ее снимали фотографы, и содержали многочисленные любовники. Но мужчиной мечты Бланш стал собрат по количеству конечностей Хуан Батист дос Сантос.

The Mütter Museum

Он родился в Португалии в 1843 году. Мальчика с детства отличало несколько аномалий — лишняя нога (на самом деле 2, сросшиеся в одну) и два пениса. Это было тем более странно, если учесть, что его родители, брат и сестра были абсолютно здоровы и не имели никаких отклонений. Казалось бы, Хуан был обречен на одиночество, однако врачи, обследовавшие его, отметили, что мужчина обладал страстным темпераментом и не знал недостатка в женщинам, при этом во время полового акта он пользовался двумя своими органами.

Мужчина наотрез выступать в цирке, позволяя себя исследовать только медикам, а его особенности не мешали ему отлично ездить верхом.

Бланш добилась взаимности у Хуана, который сначала не воспринял девушку всерьез. Их бурный роман, надо полагать, был счастливым, ведь вряд ли можно представить себе более подходящих и похожих людей.