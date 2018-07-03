Человек с самой большой ступней обновил рекорд

Человек с самой большой ступней в мире обновил рекорд

22-летний молодой человек из Венесуэлы носит звание обладателя самой крупной ступни среди живущих людей с 2014 года. Тогда было зафиксировано, что его правая ступня в длину достигает 40,1 сантиметра, а левая — 39,6 сантиметра.

Сейчас же, спустя четыре года, ступни Джейсона выросли еще больше. Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, правая ступня рекордсмена теперь составляет в длину 40,55 сантиметра, а левая — 40,47 сантиметра. Таким образом, Эрнандес обновил рекорд и получил новый сертификат.

Церемония вручения прошла в магазине Wessels в городе Верден, Германия , где Джейсон должен был забрать ботинки, сшитые специально для него. Обычная обувь Джейсону, разумеется, не подходит. К слову, его рост составляет 220 сантиметров.

Обладатель же самой крупной ступни в истории — американец Роберт Уодлоу (Robert Wadlow), также самый высокий человек в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса. Уодлоу прожил недолгую жизнь и умер в возрасте 22 лет в 1940 году. Его рост составлял 272 сантиметра, а ступни достигали в длину 47 сантиметров.