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Эмиль Форсберг: Иногда делаешь вещи, которые не понятны
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Эмиль Форсберг: Иногда делаешь вещи, которые не понятны 

Советский спорт 1 час назад
— Что для Вас этот гол означает? И что за странный жест был потом показан?
— Это большой и личный, и командный успех. Прекрасно, когда у тебя так мало возможностей отличиться по ходу игры — и мне удалось использовать возможность. Жест ничего особого в себе не нес. Так, разве что для жены. Она поймет.
— Как объясните вылет многих фаворитов с чемпионата?
— Много хороших сборных. Надо верить в то, что делаешь. Если мы сделаем все правильно, мы будем лучшими и в защите, и в атаке. Это значит, что наша работа не напрасна.
— Вы повернулись в центре поля после начала второго тайма. Неожиданный поворот — и резкое ускорение. Что это означало?
— Мне хотелось это сделать. Это просто было нужно для укрепления веры в себя. Иногда делаешь те вещи, которые никто не понимает. Но после этого я почувствовал, что смогу помогать партнерам.
— Что дальше надо менять?
— Фокусироваться, сосредоточиться. Менять ничего не надо. Надо думать о том, как достичь лучших результатах в дальнейшем.
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