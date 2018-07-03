Эмиль Форсберг: Иногда делаешь вещи, которые не понятны

— Что для Вас этот гол означает? И что за странный жест был потом показан?

— Это большой и личный, и командный успех. Прекрасно, когда у тебя так мало возможностей отличиться по ходу игры — и мне удалось использовать возможность. Жест ничего особого в себе не нес. Так, разве что для жены. Она поймет.

— Как объясните вылет многих фаворитов с чемпионата?

— Много хороших сборных. Надо верить в то, что делаешь. Если мы сделаем все правильно, мы будем лучшими и в защите, и в атаке. Это значит, что наша работа не напрасна.

— Вы повернулись в центре поля после начала второго тайма. Неожиданный поворот — и резкое ускорение. Что это означало?

— Мне хотелось это сделать. Это просто было нужно для укрепления веры в себя. Иногда делаешь те вещи, которые никто не понимает. Но после этого я почувствовал, что смогу помогать партнерам.

— Что дальше надо менять?

— Фокусироваться, сосредоточиться. Менять ничего не надо. Надо думать о том, как достичь лучших результатах в дальнейшем.