Как делать больше за меньшее время

Приходить на работу раньше всех, уходить последним, пропускать обеды, чтобы успевать выполнять свои обязанности, — все это, конечно, очень хорошо. Но чтобы начальство по достоинству оценило твой трудоголизм, недостаточно только жертвовать своим временем. Гораздо важнее твоя продуктивность на рабочем месте, а она уже складывается из количества выполненной работы за определенный отрезок времени. А это, в свою очередь, зависит как от уровня твоего профессионализма, так и от степени концентрации. Значит, твой подход к работе должен быть больше, чем просто ответственным, — он должен быть продуманным. Этому и посвящена наша статья, в которой мы научим тебя быть на работе не только заметным, но и полезным.

1. Разум, тело и дух Первое, что нужно для себя усвоить, — это то, что проблемы не возникают по одной или двум причинам. Трудности появляются при сбое системы. Что это значит? Выбор твоей профессии, отношение к работе и дисциплина так или иначе формируются вокруг важных составляющих жизни. Твои потребности, ценности и даже образ жизни в определенной степени имеют профессиональную интерпретацию. Ведь работа является по сути проводником в ту жизнь, о которой ты мечтаешь. И это касается не только заработанных денег, но и профессиональной самореализации, к которой стремятся многие. Получается, твой образ жизни и мотивация имеют главные предпосылки для осуществления продуктивного труда. Будь цельным, найди баланс между своим телом и разумом, и пускай работа тебе в этом поможет, а не станет препятствием.

2. Обрати внимание на отвлекающие факторы

Перед тем как прочесть этот пункт, настойчиво советуем тебе закрыть все ненужные вкладки в браузере, отложить свой телефон в сторону и перестать, наконец, обсуждать с коллегой видео спаривающихся богомолов (если только это не является частью твоей работы). На самом деле качество твоей работы напрямую зависит от количества отвлекающих факторов. И чем больше вещей способны захватить твое внимание, тем сложнее сосредоточить его на чем-то одном. А если речь идет о качественном выполнении работы, то это имеет особенное значение. К тому же, отвлекаясь, ты не просто тратишь свое рабочее время. В дальнейшем у тебя уходят дополнительные минуты на возвращение в рабочий процесс и восстановление внимания.

3. Интроспекция — ключ к решению

Это непонятное и непроизносимое слово означает процесс психологического самопознания. Только не путай с рефлексией. Последняя больше напоминает попытку оправдать себя за собственные действия. Интроспекция же помогает систематизировать свои мысли, словно раскладывая их по полкам. Это особенно важно для улучшения своей продуктивности. Для этого психологи советуют хотя бы раз в неделю на полчаса оставаться наедине с собой, освободившись от любых дел. В этот момент нужно подумать о совершенных за последнюю неделю действиях и проанализировать факторы, которые предшествовали им и следовали после. Таким образом ты сможешь определить, какой ход мыслей имеет положительные последствия, а какой — нет. Используй эти знания для оптимизации своего труда.

4. Планирование

Когда что-то выходит из-под контроля, мы часто паникуем, впадаем в стресс и с дымящейся головой кричим на пожар, вместо того чтобы тушить его. Сфокусируй свое внимание не на самой проблеме, а на ее решении. Планирование — это лучший способ выстроить маршрут движения, чтобы при любом вынужденном отклонении ты знал, куда возвращаться. Также планирование позволяет выстроить последовательность действий, не тратя время на определение их приоритета. Почему четкое планирование всегда лучше даже самой высокой мотивации

5. Определи свои лучшие рабочие часы

Для каждого человека существуют свои оптимальные часы умственной активности. Поэтому в этом вопросе не следует опираться на опыт более успешных коллег или лидеров в профессиональной области. Кому-то удобней работать в утренние часы, кому-то — в вечерние. Но что делать, если твой рабочий процесс втиснут в строгий график, одинаковый для всех? Ведь никто не спрашивает, удобно ли тебе работать именно в этот промежуток времени. Даже на работе есть определенное время, когда твоя продуктивность выше. Используй его для решения наиболее приоритетных в течение дня задач.

6. Быть суверенным

Независимость рабочего процесса играет большую роль для достижения высоких показателей труда. Речь не идет об отсутствии дисциплинарного надзора. В этом случае качество работы действительно может снизиться. Но обеспечение себе профессиональной свободы, независимости от мнения вышестоящих сотрудников способно расширить творческие рамки, что, несомненно, приведет к положительному результату. Контроль нужен, но умеренный. Свобода без надзора по сути свободой не является, потому что в этом случае работник становится заложником безответственности. Не менее важно и отсутствие психологического давления. В обстановке спокойствия работа воспринимается не как обязательство, а как приятная ответственность, вызывающая чувство гордости.

7. Будь последователен в своих целях

Умение идти до конца является одним из главных требований для достижения успешных результатов. Очень многие сворачивают с пути, когда сталкиваются с трудностями на работе. Не создавай ложных ожиданий при определении профессиональных целей. Если ты видишь успешного человека и желаешь достичь того же, то подумай о том, как много испытаний и лишений он пережил, прежде чем оказаться на своем месте. Будь готов выполнять работу полностью даже тогда, когда она кажется невыполнимой.

8. Будь уверен в своих решениях

Этот пункт частично совмещает в себе два предыдущих. В конце концов, вопросы твоей самостоятельности и стремления напрямую влияют на твердость принятия решений. Но не только они. Твои решения должны опираться и на уверенность в своих силах и опыте. Сомнения значительно замедляют рабочий процесс, тогда как решительность в действиях делает тебя более продуктивным. Это не значит, что не надо обдумывать свои решения. Но не стоит слишком бояться ошибок, ведь они чаще всего оказываются полезны.

9. Улучшай свои навыки

Совершенно очевидный совет, без которого профессиональный рост и качественное выполнение работы не возможны в принципе. Представь себе спортсмена, который перестанет тренироваться. Вне зависимости от его квалификации в конечном итоге он потеряет все свое мастерство. Так же и в любой другой профессии. Талант, безусловно, важен, и его значение нисколько не принижается. Но если ты хочешь оставаться востребованным специалистом надолго, то тебе необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. 9 советов для улучшения работы мозга и памяти