Джака: «Мне плевать на критику Невилла»

Андрей Сергеев. Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подвёл итоги матча со Швецией (0:1). Его слова приводит специальный корреспондент портала "Евро-футбол.ру"

Гари Невилл сказал, что швейцарцы пропустили гол из-за вас. Вы согласны?

— Если он сказал это, то он прав. Каждый может писать что угодно в Твиттере.

— Вы знаете Невилла лично?

— Нет и не хочу его знать.

— Почему?

— Не хочу и всё. Каждый может говорить и писать то, что он захочет. Мне плевать на это, я профессиональный игрок, который не должен реагировать на такие вещи. Когда ты побеждаешь, все пишут, какой ты хороший, а когда проигрываешь — наоборот. Всё нормально.