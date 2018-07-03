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Джака: «Мне плевать на критику Невилла»
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Джака: «Мне плевать на критику Невилла» 

Евро-футбол.Ру 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подвёл итоги матча со Швецией (0:1). Его слова приводит специальный корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Андрей Сергеев.
Гари Невилл сказал, что швейцарцы пропустили гол из-за вас. Вы согласны?
— Если он сказал это, то он прав. Каждый может писать что угодно в Твиттере.
— Вы знаете Невилла лично?
— Нет и не хочу его знать.
— Почему?
— Не хочу и всё. Каждый может говорить и писать то, что он захочет. Мне плевать на это, я профессиональный игрок, который не должен реагировать на такие вещи. Когда ты побеждаешь, все пишут, какой ты хороший, а когда проигрываешь — наоборот. Всё нормально.
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