«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»

Делать неоднозначные высказывания о России и вызывать бурю негодования со стороны патриотически настроенных граждан умеет не только лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич с его «злобными дебилами».

За последние полгода общественные деятели и интернет-пользователи почти каждый месяц находили себе новую мишень для ненависти из числа актеров, музыкантов и писателей, которые допустили неаккуратное высказывание в адрес россиян, граждан СССР и российского общества в целом. «Лента.ру» изучила наиболее громкие скандалы и узнала, за что на самом деле ругают отечественных знаменитостей.

Дмитрий Дюжев

Это правильно — когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!

Когда звезда «Бригады» в интервью латвийскому телеканалу пожелал отечественным зрителям заслуженно наслаждаться низкопробными сериалами, многие его поклонники посчитали это ударом в спину и оскорбились до глубины души. Олег Табаков (тогда еще живой) объявил, что высказывания Дюжева — следствие «дурного воспитания или малой образованности». Актер Сергей Селин подчеркнул, что такое отношение к зрителю некорректно, «ибо именно он, зритель, делает нас известными, знаменитыми, популярными». Комментируя свое высказывание, Дюжев подлил масла в огонь, заявив, что отечественная аудитория думает только о себе.

«Ни о каких культурных мечтах, образах, темах — люди перестают думать. Я работаю для вашего досуга, чтобы вас развлечь или увлечь, удивить, я рискую жизнью, а потом, как благодарность, встречаю людей, которые даже не могли ни выслушать, ни оказать внимание. Зритель счастлив, рад, что этот, кто для них не такой, как он, становится такой же серостью, такой же массой, таким же зрителем», — заявил он.

Что было на самом деле

В первом интервью Дюжев пожаловался на конкретных людей, не пустивших его без очереди на посадку в аэропорту. У артиста был билет бизнес-класса, он пытался пройти вперед людей из экономкласса, и ничего противоречивого в его действиях не было — пункт о преимущественном праве на посадку прописан в перечне услуг пассажиров, которые платят за авиаперелет больше. Однако Дюжева попросили остаться в конце очереди. «И вот я думаю: о чем мне с вами говорить, какой вообще диалог? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую», — возмутился он.

Впоследствии актер объяснил свою пылкую речь «словесным наказанием», направленным «в порыве пыла конкретно к тем 30 людям экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса». Впрочем, фразу Дюжева про второсортную туфту в телевизоре мы можем разве что подкрепить подборкой отечественных ремейков западных сериалов.

Алексей Серебряков

Национальная идея россиян — сила, наглость и хамство

Вопрос о том, какая идея объединяет граждан России как нацию, остается для многих неразрешенным и болезненным еще со времен развала Советского Союза, и яркая фраза актера Алексея Серебрякова, сказанная в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, вызвала вполне ожидаемую негативную реакцию. Артисту, который уже не живет в России (он эмигрировал в Канаду вместе с семьей в 2012 году), предложили не сниматься в отечественных фильмах и не получать за них деньги.

Одним из критиков Серебрякова выступил режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко , снимавший актера в двух своих картинах: «Если он не желает любить свою Родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят сила, наглость и хамство». Схожую позицию высказал режиссер Карен Шахназаров , предположивший, что этим высказыванием Серебряков пытается «получить какие-то плюсы на своей новой родине».

Фраза актера не только вызвала волну критики среди деятелей культуры и интернет-пользователей — на фоне скандала в Госдуме предложили лишать работы актеров, которые «поливают грязью русских» и снимаются в фильмах, финансируемых из государственного бюджета. Инициатива, к счастью, была признана бредом и глупостью.

Что было на самом деле

Серебряков рассказал, что за пределами столицы осталось множество пережитков лихих 90-х, которые продолжают жить «по понятиям», согласно которым сила, наглость и хамство не только не порицаются, но считаются необходимыми качествами для решения вопросов.

«Я думаю, если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — сказал актер.

В конце июня Серебряков объяснил, почему решил дать скандальное интервью. Выяснилось, что с журналистами актер беседовать в принципе не умеет, а пообщаться с Юрием Дудем решил из-за того, что видеоблогер — кумир его детей. «Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенно», — сказал он. Серебряков отверг предположение о том, что якобы дал интервью ради «самоманифестации».

Людмила Улицкая

Чересчур агрессивным россиянам понадобится 150 лет, чтобы догнать европейцев

Писательница Людмила Улицкая в интервью украинскому телеканалу рассказала, что в России падает уровень образования и культуры, а агрессия россиян, наоборот, на пике. Страна, по ее словам, превращается в мировую провинцию, ее развитие идет поперек всего цивилизационного процесса. За это мнение Улицкую обвинил во «врожденной русофобии» писатель Юрий Поляков . Он назвал литератора представительницей некоего определенного направления, к которому относятся писатели, со скептицизмом воспринимающие свою страну: «Это люди, которые имманентно скептически относятся к России. Я не знаю, в семье ли их так воспитали или это такой интеллигентский вывих нравственный».

С Улицкой также поспорил Бортко, нашедший, впрочем, точки соприкосновения с позицией писательницы. «Стало хуже? Бесспорно, стало хуже. В Советском Союзе были заинтересованы в возрастании культурного уровня народа. Это была основная цель, сейчас на это просто жалко и страшно смотреть. Но говорить о том, что Россия — это задворки Европы… Ничего, кроме хохота, это вызвать не может, хотя и стало хуже, это тоже правда», — заявил кинорежиссер.

В соцсетях реакция на слова Улицкой об отсталости страны восприняли куда более агрессивно — литератору обещали «перышко в одно место», призывали ее бежать в Израиль. Многие комментаторы почему-то посчитали, что главное условие европейского прогресса заключается в том, что граждане должны срочно стать геями и лесбиянками.

Позже писательница призналась, что не ожидала от интервью «такой бурной реакции». Она объяснила свои слова про агрессивность: «Мне кажется, что это высказывание не требует доказательств. Уровень агрессии сегодня в нашем обществе очень высок — есть несколько телевизионных передач, которые демонстрируют именно высокий уровень социальной агрессии и нежелание обсуждать миролюбиво и осмысленно что бы то ни было». Решить эту проблему, по словам Улицкой, может только повышение культурного уровня, поскольку это обеспечит возможность диалога.

А на самом деле

Во время интервью украинский телеведущий Дмитрий Гордон задал Улицкой ряд вопросов о социальных проблемах, которые испытывают граждане и России, и Украины. Писательница рассказывала про отставание от Европы, говоря об обеих странах, подчеркнув в самом начале, что не является политологом или специалистом в этой специфической проблеме и просто высказывает свое мнение.

«Мы живем в том мире, который устроили. Он разнообразный, много чего существует одновременно и в нашей стране, и в вашей. [Есть] высокоразвитые, цивилизованные люди, знающие языки, по своему сознанию абсолютные европейцы. И рядом с ними существуют люди, которые движимы самыми элементарными, архаическими мотивами в своем поведении. Это как раз и составляет проблему нашей и вашей страны. Надо работать, догонять. Для этого существует культура, образование. Поэтому единственное, что мы можем сделать, — повышать культурный уровень, уровень образования. К сожалению, у нас сейчас они падают», — рассказала Улицкая.

Говоря об агрессии, литератор посетовала на невозможность повлиять на людей у власти. Однако, по ее словам, это не повод останавливаться: «Мы не можем снизить уровень агрессии у нашего начальства, нашего военного руководства. Но в себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние, радоваться жизни и многим прекрасным вещам, которые у нас остались».

Про агрессию Улицкая, к сожалению, знает не только благодаря телевизионным передачам, но и по собственному опыту — весной 2016 года ее облили зеленкой и нашатырным спиртом возле Центрального дома кино в Москве, куда она приехала на церемонию награждения вместе с финалистами школьного конкурса исторических исследовательских работ международного общества «Мемориал» . Нападение совершили люди в гимнастерках с георгиевскими лентами; сообщалось, что они якобы принадлежали к организации «Национально-освободительное движение».

Вахтанг Кикабидзе

Очень обрадовался распаду Советского Союза, даже стол накрыл

Грузинский актер и певец дал интервью русской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle, где поведал о своих эмоциях от развала СССР. Эмоции оказались положительными — артист, по его словам, устроил банкет, на котором все сильно напились. «Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах», — сказал он.

Однако общественность оказалась не готова выслушивать воспоминания Кикабидзе о событиях 30-летней давности. СМИ объявили, что артист рассказал о ненависти к Советскому Союзу. В Госдуме и в Совете Федерации ему поспешили напомнить, что он всем в своей жизни обязан СССР. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Кикабидзе, заявив, что без Советского Союза артист остался бы «малоизвестным певцом с окраины Европы». Такую же позицию высказал парламентарий Бортко, подчеркнувший, что «известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе». На это звезда «Мимино» ответил, что сделал себя сам: «Что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить».

Тем временем в реальности

В интервью Deutsche Welle Кикабидзе не только не говорил о ненависти к СССР, но и отмечал духовность и уважение советских граждан друг к другу. Свою неприязнь он выразил в отношении герба Советского Союза, на котором изображены перекрывающие Землю серп и молот. Актер назвал его самым бездарным произведением искусства, существующим на полотне.

«Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны. Но все-таки люди друг друга больше уважали. В то время. Чем сейчас, да. Духовность была», — подчеркнул Кикабидзе, добавив, что «все остальное было очень плохо».

Михаил Ефремов

Надо отдать Украине Крымский мост

Актер Михаил Ефремов в интервью Дудю не ругал ни россиян, ни советских граждан, однако столкнулся с лавиной ненависти и даже с угрозой уголовного дела из-за предложения отдать Украине мост через Керченский пролив. «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — заявил он. В том же интервью артист предложил наладить отношения с Киевом, посылая соседней стране бесплатный газ в течение 10-15 лет.

Чиновники из Совета Федерации предложили Ефремову лечиться от алкоголизма и назвали его разрушителем России. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал отнять у актера звание заслуженного артиста страны, объявив его идеи «взглядом обывателя и простака». Певец Юрий Лоза и вовсе записал артиста врагом страны.

На самом деле — с юмором

Наиболее здравую мысль предложил артист Иосиф Кобзон , заявивший, что Ефремов пошутил. «Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!» — заявил он.

Подтверждение словам Кобзона можно найти в самом видеоинтервью Ефремова — актер свои идеи высказывает через смех. В том же интервью он, как и Кикабидзе, рассказал об эйфории, которую испытал во время распада Советского Союза, однако эти слова прошли мимо обеспокоенных интернет-пользователей, требовавших отдать Украине Михаила Ефремова.

Эту избирательность можно объяснить избирательностью прессы, обратившей внимание именно на слова артиста про Крымский мост, тогда как в контексте часового интервью это высказывание теряет свою красочность — как и во всех вышеперечисленных случаях.