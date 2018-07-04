Эшли Грэм похудела? Смотри фото!

Модель Эшли Грэм (30) известна своими пышными формами. И она ничего не стесняется: Эшли постоянно снимается в рекламах и выкладывает фото в купальнике.

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Сегодня Эшли подловили в Париже. И фанаты модели в шоке — в Сети уверены, что Эшли похудела. «Эшли как так, ты же известна своими формами! Зачем худеть?»;«Не худей больше! Тебе не идёт так!»; «Ого, Эшли похудела. А ей идёт!», — пишут в комментариях.

А как ты думаешь, Грэм стоит худеть?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eshli-grem-pohudela-smotri-foto/