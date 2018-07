Главные признаки Типичного Американца

Как видят нашего соотечественника в Европе и США ? Ожидаемые истории о борще, матрешках и музыкальных медведях — все это в силе. Практически каждая страна обладает своим набором расхожих образов, в которые свято верят туристы и которые вызывают праведный гнев (или смех) у самих жителей. Сегодня мы решили сделать поиск стереотипов о «типичном американце» — естественно, целиком и полностью основанную на широко растиражированных культурных традициях нации.

Оружие

Мы не зря поставили оружие на первое место. На шкале жизненных приоритетов Настоящего Американца старая добрая пушка занимает одно из призовых мест: чуть пониже господа бога и родного флага, но уж точно повыше правительства и какого-то там закона. Впрочем, последний целиком и полностью на стороне граждан — купить огнестрельное оружие вправе каждый обладатель паспорта США.

Транспорт

Это большая машина. Или мотоцикл. Или лодка. Или что там еще у нас есть в продаже — мне, пожалуйста, самый большой размерчик. Пару десятков лет назад появившиеся «Биг Футы» произвели настоящий фурор: ездить, конечно, удобно не очень — зато каков эффект! Сейчас этих громоздких монстров сменили огромные «эскалэйды» и прочие вариации посмотри-на-меня тачки. Особенно патриотичные граждане предпочитают пикапы Dodge — все как один украшенные гордой наклейкой F-k fuel economy. В самом деле, нефти еще много. Наверное.

Спорт

Боевой. Американский футбол, регби, бейсбол. Футбол европейский не котируется вообще и презрительно зовется «соккер». Спортом Настоящий Американец не занимается — он его смотрит. С пивом, чипсами, барбекю и десятком других, настоящих парней, которые не понаслышке знают как это, выпить 6-7 литров за один матч Супербоула.

Частная собственность

Не нарушайте границы частной собственности — да не убиты будете. Эта святая территория гражданина страны, где он вправе убить любого вторгнувшегося. Типичный Американец свое право реализует, уж будьте уверены. С нашим вам удовольствием достанет здоровенное ружье и проделает дырку в любом, кто рискнет забрести во дворик загородного дома — да еще и ночью.

Телевизор

Все, что говорят по телевизору — имеет место быть на самом деле. Просто так бы не сказали. Да и кто, в самом деле пустит в телевизор не пойми кого? Большую часть актуальной информации Настоящий Американец получает именно отсюда. Интернет доверия пока не заслуживает: черт знает, что могли написать там эти коварные комми.

Религия

Протестанты, по большей части. Убежденные. Воскресная церковь мероприятие обязательное и даже любимое. Выходные костюмы, разговоры с пастором по душам. К атеистам Настоящие Американцы относятся с недоверием. Каждый первый атеист — может, бывший коммунист!

Патриотизм

Есть на свете такая страна — Соединенные Штаты Америки. И все. Эмиграция для Настоящего Американца просто невозможна — для него это сравнимо с переездом из уютного кондоминиума прямиком в джунгли. Родной стране эти ребята преданы искренне и до глубины души. Как мы уже говорили выше, первые три самые главные ценности в жизни такого человека — господь бог, страна и право на ношение оружия.

Остальной мир

Они ничего не понимают. Вообще. Зачем они так живут? Что за дурацкий язык, не проще ли говорить на английском. Бред. Палочки? Я что, похож на барабанщика? Дайте-ка мне вилку и стейк побольше. Вот, что такое национальная кухня, а не эти ваши жареные суши. Типичный Американец действительно не понимает, почему весь остальной мир живет иначе. Для него это не только странно, но и глупо. Переубеждению не подлежит.

Гордость

За все подряд. За свою страну, за себя и за семью и за воон тех соседей слева, что аккуратно и вовремя подстригают газон. Фраза «Сделано в Америке» наполняют сердце Настоящего Гражданина теплом и светом, будто светильничек тюленьего жира — жилище эскимоса. Лучше, чем здесь, не делают нигде. Американский воздух в три раза чище русского и в пять — африканского. Техника, машины и оружие созданы лучшими умами этой планеты, которые, по странному стечению обстоятельств, все как один живут там же, в США.

Музыка

Это рок, детка. И кантри. Может быть еще соул и блюз, но в меньшей степени (Настоящий Американец в душе предпочитает музыку, созданную людьми с тем же цветом кожи). Рок, само собой, в почете только олд-скульный: «цеппелины» не лучших времен, «роллинги» и тому подобное. Welcome to the Hotel California, господа.