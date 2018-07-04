В преддверии важнейшего матча сборной России с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018 представляем вашему вниманию интервью с Денисом Черышевым. Футболист рассказал о том, когда в последний раз приезжал в Нижний Новгород и какой совет дал ему Криштиану Роналду.
— Денис, ты родился в Нижнем, но довольно рано уехал из города. Остались ли какие-то детские воспоминания?
— Конечно! Хоть мы и уехали в Москву, когда мне было всего 2 или 3 года, после этого мы постоянно летом приезжали к бабушке в Нижний Новгород, в квартиру на Автозаводе. Помню, как мы играли в футбол около дома в парке с местными ребятами.
— А на каком покрытии вы там играли? На траве или, может быть, асфальте?
— Это был асфальт, да. И еще, я помню, что там рядом была школа и турники — я постоянно везде лазил. Мне всегда нравилось сюда приезжать. И еще часто бывал в деревне Фомино, где у бабушки был дом. Мы ездили туда за грибами, на рыбалку — приятные воспоминания.
— Испанцы и русские — они в чем-то похожи?
— Я думаю, что русские больше похожи на испанцев, которые живут на севере страны. Потому что они сначала как будто немного закрыты, но, когда открываются — друзья на всю жизнь. Испанцы, которые с юга, они сразу такие «живчики» и очень тепло встречают, даже если совсем тебя не знают.
— Криштиану Роналду — твой бывший одноклубник. Какой он в жизни?
— Простой человек, но при этом очень амбициозный — всегда хочет побеждать. Я думаю это его привело к тем результатам, которые у него есть.
— Помогает ли он молодым футболистам, общается ли с ними?
— Да, он всегда открыт и, конечно же, старается подсказывать во благо команде, во благо молодым футболистам — чтобы они учились у него. Конечно, он всегда старается помочь.
— Тебе лично он давал какие-то советы? Может быть, ты спрашивал у него?
— Я помню, когда Роналду только пришел в команду, а мне было 17 или 18 лет, мы вместе с ним шли на тренировку, и в этот момент я поскользнулся. Он мне тогда сказал: «Я всегда играю в алюминиевых бутсах». Это я на всю жизнь запомнил и тоже стараюсь теперь в них играть.
— В Реале ты какое-то время работал с Зинедином Зиданом. Что тебя больше всего в нем поразило?
— Его простота. Очень близкий к футболистам тренер, очень спокойный. Но когда нужно что-то резко и жестко сказать — он скажет. Ко мне он отнесся очень хорошо, я ему благодарен за это.
— Какие футболисты, против которых или с кем ты играл в одной команде, произвели на тебя наибольшее впечатление?
— Из соперников — Месси и Неймар. Играть против них очень тяжело, потому что их индивидуальные мастерство на высочайшем уровне. Остановить их можно только командными действиям. А если из одноклубников, то конечно, Роналду — поражает его работоспособность. Он не останавливается ни на день и постоянно хочет становиться лучше. Еще Модрич, Бейл — футболисты топового уровня, и при этом поразительно, насколько они простые и скромные люди.
— Твои футбольные кумиры в детстве и сейчас?
— В детстве, когда мне было лет 15 или 16, в Реал Мадрид приехал голландец Руд Ван Нистелрой. Мне нравился он как футболист, его стиль игры. Когда удалось с ним познакомиться, я был поражен — он оказался очень добрым человеком. И сейчас я к нему очень хорошо отношусь.
Блиц-опрос
— Любимый персонаж в «Игре Престолов»?
— Джон Сноу.
— Какие еще сериалы смотришь?
— «Викинги» смотрел, еще есть такой сериал «Гримм». «Декстер» классный тоже, мне понравился. Много всего, я постоянно смотрю сериалы.
— Твой любимый супергерой?
— Бэтмен!
— Любимые фильмы про Бэтмена?
— Трилогия Кристофера Нолана о Бэтмене — моя любимая.
— Любимый музыкальный исполнитель?
— Мне нравится самая разная музыка, разных стилей. Вот сейчас Данилка, мой младший брат, слушает Тимати, и я тоже теперь слушаю, мне нравится.
— Смотришь ли ты российское или советское кино? Что нравится?
— Конечно смотрю! Любимые фильмы — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».
Интервью подготовил Александр Батуев. Разговор с футболистом состоялся 4 октября 2017 года.