Денис Черышев: «Криштиану Роналду — простой человек, но при этом очень амбициозный»

В преддверии важнейшего матча сборной России с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018 представляем вашему вниманию интервью с Денисом Черышевым . Футболист рассказал о том, когда в последний раз приезжал в Нижний Новгород и какой совет дал ему Криштиану Роналду

— Денис, ты родился в Нижнем, но довольно рано уехал из города. Остались ли какие-то детские воспоминания?

— Конечно! Хоть мы и уехали в Москву, когда мне было всего 2 или 3 года, после этого мы постоянно летом приезжали к бабушке в Нижний Новгород, в квартиру на Автозаводе. Помню, как мы играли в футбол около дома в парке с местными ребятами.

— А на каком покрытии вы там играли? На траве или, может быть, асфальте?

— Это был асфальт, да. И еще, я помню, что там рядом была школа и турники — я постоянно везде лазил. Мне всегда нравилось сюда приезжать. И еще часто бывал в деревне Фомино, где у бабушки был дом. Мы ездили туда за грибами, на рыбалку — приятные воспоминания.

— Испанцы и русские — они в чем-то похожи?

— Я думаю, что русские больше похожи на испанцев, которые живут на севере страны. Потому что они сначала как будто немного закрыты, но, когда открываются — друзья на всю жизнь. Испанцы, которые с юга, они сразу такие «живчики» и очень тепло встречают, даже если совсем тебя не знают.

— Криштиану Роналду — твой бывший одноклубник. Какой он в жизни?

— Простой человек, но при этом очень амбициозный — всегда хочет побеждать. Я думаю это его привело к тем результатам, которые у него есть.

— Помогает ли он молодым футболистам, общается ли с ними?

— Да, он всегда открыт и, конечно же, старается подсказывать во благо команде, во благо молодым футболистам — чтобы они учились у него. Конечно, он всегда старается помочь.

— Тебе лично он давал какие-то советы? Может быть, ты спрашивал у него?

— Я помню, когда Роналду только пришел в команду, а мне было 17 или 18 лет, мы вместе с ним шли на тренировку, и в этот момент я поскользнулся. Он мне тогда сказал: «Я всегда играю в алюминиевых бутсах». Это я на всю жизнь запомнил и тоже стараюсь теперь в них играть.

— В Реале ты какое-то время работал с Зинедином Зиданом . Что тебя больше всего в нем поразило?

— Его простота. Очень близкий к футболистам тренер, очень спокойный. Но когда нужно что-то резко и жестко сказать — он скажет. Ко мне он отнесся очень хорошо, я ему благодарен за это.

— Какие футболисты, против которых или с кем ты играл в одной команде, произвели на тебя наибольшее впечатление?

— Из соперников — Месси и Неймар. Играть против них очень тяжело, потому что их индивидуальные мастерство на высочайшем уровне. Остановить их можно только командными действиям. А если из одноклубников, то конечно, Роналду — поражает его работоспособность. Он не останавливается ни на день и постоянно хочет становиться лучше. Еще Модрич, Бейл — футболисты топового уровня, и при этом поразительно, насколько они простые и скромные люди.

— Твои футбольные кумиры в детстве и сейчас?

— В детстве, когда мне было лет 15 или 16, в Реал Мадрид приехал голландец Руд Ван Нистелрой . Мне нравился он как футболист, его стиль игры. Когда удалось с ним познакомиться, я был поражен — он оказался очень добрым человеком. И сейчас я к нему очень хорошо отношусь.

Блиц-опрос

— Любимый персонаж в «Игре Престолов»?

— Какие еще сериалы смотришь?

— «Викинги» смотрел, еще есть такой сериал «Гримм». «Декстер» классный тоже, мне понравился. Много всего, я постоянно смотрю сериалы.

— Твой любимый супергерой?

— Бэтмен!

— Любимые фильмы про Бэтмена?

— Любимый музыкальный исполнитель?

— Мне нравится самая разная музыка, разных стилей. Вот сейчас Данилка, мой младший брат, слушает Тимати , и я тоже теперь слушаю, мне нравится.

— Смотришь ли ты российское или советское кино? Что нравится?

— Конечно смотрю! Любимые фильмы — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».

Интервью подготовил Александр Батуев. Разговор с футболистом состоялся 4 октября 2017 года.