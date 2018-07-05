Малахов разоткровенничался об уходе с Первого канала

Спустя год после ухода с Первого канала телеведущий Андрей Малахов , работающий теперь на ВГТРК , рассказал о причинах своего увольнения.

Малахов в интервью программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь» рассказал, что на Первом канале его недостаточно ценили. «Ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не просит», — рассказал он о себе.

«Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать», — приводит его слова Ura.ru.

Малахов сказал, что с уважением относится к телеведущему Дмитрию Борисову , ставшему его преемником на Первом канале. По его словам, Дмитрий — «талантливый новостник». Малахов выразил удивление тому, что за год прайм-тайма Борисов так и не стал суперзвездой.

Сейчас Малахов не смотрит программу «Пусть говорят» на Первом канале и старается не пересекаться с Борисовым. Он рассказал, что даже бросил спортзал, который прежде они оба посещали.

Свой переход к главному конкуренту Первого канала — телеканалу «Россия 1» — Малахов сравнил с переездом оперирующего хирурга из России в Америку. «Ты встал за операционный стол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки», — отметил он.

Напомним, Андрей Малахов, имеющий негласный статус лучшего ведущего страны, вел шоу «Пусть говорят» на Первом канале до августа 2017 года. Он проработал на Первом более 20 лет.

Прежде Малахов подробно не рассказывал о причинах своего решения. Среди множества причин назывался декретный отпуск, в который не отпустили Малахова, а также смена формата ток-шоу в сторону политики.