Ещё
Малахов разоткровенничался об уходе с Первого канала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малахов разоткровенничался об уходе с Первого канала 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Спустя год после ухода с Первого канала телеведущий Андрей Малахов, работающий теперь на ВГТРК, рассказал о причинах своего увольнения.
Малахов в интервью программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь» рассказал, что на Первом канале его недостаточно ценили. «Ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не просит», — рассказал он о себе.
«Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать», — приводит его слова Ura.ru.
Малахов сказал, что с уважением относится к телеведущему Дмитрию Борисову, ставшему его преемником на Первом канале. По его словам, Дмитрий — «талантливый новостник». Малахов выразил удивление тому, что за год прайм-тайма Борисов так и не стал суперзвездой.
Сейчас Малахов не смотрит программу «Пусть говорят» на Первом канале и старается не пересекаться с Борисовым. Он рассказал, что даже бросил спортзал, который прежде они оба посещали.
Свой переход к главному конкуренту Первого канала — телеканалу «Россия 1» — Малахов сравнил с переездом оперирующего хирурга из России в Америку. «Ты встал за операционный стол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки», — отметил он.
Напомним, Андрей Малахов, имеющий негласный статус лучшего ведущего страны, вел шоу «Пусть говорят» на Первом канале до августа 2017 года. Он проработал на Первом более 20 лет.
Прежде Малахов подробно не рассказывал о причинах своего решения. Среди множества причин назывался декретный отпуск, в который не отпустили Малахова, а также смена формата ток-шоу в сторону политики.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Спортивный менеджер пошутил над тренером «Зенита» из-за Дзюбы Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа Парагваец пришел на собственные похороны
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Местные обращают внимание на иностранок»1
Тощих в жены не брать: семейные правила на Руси16
Почему донские казаки не женились на русских232
В России нашли самого брутального батюшку-байкера6
Пугающие пророчества, которые уже сбываются6
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
08:55
Секретные места, спрятанные у всех на виду
Места
08:44
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
07:00
В России нашли самого брутального батюшку-байкера
Люди
14:01
Что запрещено туристам в Китае
Места
12:04
Пугающие пророчества, которые уже сбываются
Безумный мир
03:25
Сколько вы проживёте на другой планете
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение