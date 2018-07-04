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Болельщик из Гватемалы: «Русские — самые лучшие люди, которых я когда-либо встречал!»
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Болельщик из Гватемалы: «Русские — самые лучшие люди, которых я когда-либо встречал!» 

Волга Ньюс 50 минут назад
Фото: Волга Ньюс
«Мне нравится Самара, — говорит Марвин. — Сегодня я был на улице, где продают много сувениров, и я увидел так много удивительных вещей, сделанных вручную, и влюбился в них. Я купил матрешку и кружку для кофе, которая сделана вручную. Я коллекционирую кружки, и я уверен, что моя жена тоже будет счастлива, когда увидит! Больше всего в Самаре мне понравилась река. Это самая длинная река в Европе, и когда ты смотришь на нее, тебе кажется, что ты в каком-то особенном месте. Еще мне очень понравились местные люди, они такие красивые, дружелюбные, милые, спокойные, относятся к тебе с уважением. Ни в каком другом месте таких людей не встретишь. Я думал, что русские люди всегда злые, но это неправда. СМИ так говорят нам в наших странах, и это нехорошо. Я расскажу всем своим друзьям в Гватемале, что русские — самые лучшие люди, которых я когда-либо встречал!».
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