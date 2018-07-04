Революционные и любовные победы Че Гевары

Сегодня мало кто не слышал про товарища Че, отважного команданте, лидера кубинской революции. С тех пор как в деревушке Ла-Игера произошел роковой выстрел, Эрнесто Гевара обрел бессмертие. Остается только гадать над феноменом политика, превратившегося после своей гибели в настоящую звезду. Майки с его портретами носят и миллионеры, и студенты, в его честь сочиняют рок-оперы, ставят спектакли, пишут книги. Только за последние двадцать лет футболок, бейсболок и кружек с его изображением продали на сто миллионов (!) долларов. А есть еще одеколон, пиво и кофе с ромом под названием «Че».

Смоляные кудри, лихой берет, огромные черные глаза, таинственная полуулыбка — и вот вам образ романтичного революционера. Знаменитый двухцветный портрет Че Гевары анфас, созданный ирландским художником Джимом Фицпатриком с фотографии 1960 года, был растиражирован по всему миру. Эрнесто и правда был таким — идеалистом, верившим в светлое будущее, в то, что в мире возможны свобода и равенство, за которые он боролся с оружием в руках.

Он появился на свет в небедной семье. Отец, Эрнесто Гевара Линч, работал инженером по гражданской специальности, занимался и бизнес-проектами, не слишком, впрочем, удачными. Мать, Селия де ла Серна, имела испанские корни. Она прославилась своими феминистскими взглядами: носила короткую стрижку, что было невероятной смелостью для аргентинки, курила и изредка шокировала общественность, появляясь на публике в брюках.

Эрнесто был старшим из пяти детей и рос болезненным ребенком, всю жизнь он страдал от астмы. И, несмотря на это, вел весьма активный образ жизни: играл в футбол, увлекался регби, конным спортом, гольфом, любил путешествовать на велосипеде. Во время вынужденного нахождения дома по болезни занимался самообразованием, много читал, в том числе и труды Маркса, Энгельса, Фрейда, любил поэзию, даже сам писал стихи.

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Исследователи утверждают, что в жизни революционер был настоящим аскетом. Из-за астмы боялся прохладной воды и потому нередко пренебрегал правилами личной гигиены. Свою единственную нейлоновую рубашку он стирал прямо на себе, не снимая, в ванне, ходил порой в разных ботинках и не гладил брюки, за что и заслужил нелестное прозвище Свинья. Но это его нисколько не задевало, ему было все равно, как он выглядит. А девушкам он нравился всегда. Они любили его за ум, смелость, эрудицию и пылкость. Сам товарищ Че к сексуальным связям относился легко, не придавая им особого значения. В одном из писем он писал другу: «Не забывай, что тот легкий зуд, который мы называем сексуальностью, нужно время от времени почесывать, иначе он выйдет из-под контроля, захватит каждое мгновение бодрствования и приведет к настоящим неприятностям». Однако если влюблялся, то отдавался чувству со всей страстью. Его первой любовью была девушка по прозвищу Чинчина (Погремушка) — первая красавица в школе, к тому же богатая наследница. А выбрала Эрнесто. Они даже хотели пожениться, после того как он окончит университет, но к тому времени планы товарища Че уже изменились.

Революционная романтика

Странный выбор предоставила судьба Геваре: спасать людей или убивать. Он окончил медицинский факультет в Буэнос-Айресе, хотел облегчать чужие страдания. Чтобы посмотреть, как живут бедные люди, отправился в путешествие по Латинской Америке на мотоцикле. Впечатления от этой поездки позже нашли отражение в его знаменитом «Дневнике мотоциклиста». За время путешествия они с другом Альбертом Гранадо успели потренировать футбольную команду, посидеть в тюрьме и поработать в лепрозории. После окончания университета Эрнесто мог сделать блестящую карьеру врача, но вместо этого отправился по миру лечить прокаженных. В 1954 году, работая в госпитале Мехико, он познакомился с братьями Кастро. И эта встреча принесла в ряды сторонников революции еще одно преданное сердце. «Революционеров порождают не болезни, или физические недостатки, или тот или другой душевный настрой, а эксплуататорский социальный строй и естественное стремление человека к справедливости», — писал он.

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Для Эрнесто было очень важно, чтобы любимая женщина разделяла его идеи. Перуанка Ильда Гадеа была именно такой: она также читала русских классиков и Маркса. Она была политическим эмигрантом, членом APRA, партии Айа де ла Торреса, и в Гватемале получила должность экономиста при государственном учреждении. Благодаря Ильде Эрнесто познакомился с членами хорошо организованной гватемальской коммунистической партии. Позже она рассказала, чем покорил ее сердце будущий команданте: «Доктор Эрнесто Гевара поразил меня с первых же бесед своим умом, серьезностью, своими взглядами и знанием марксизма… Выходец из буржуазной семьи, он, имея на руках диплом врача, мог легко сделать карьеру у себя на родине. Между тем он стремился работать в самых отсталых районах, даже бесплатно, чтобы лечить простых людей… Я хорошо помню, что мы обсуждали в связи с этим роман Арчибальда Кронина „Цитадель“ и другие книги, в которых затрагивается тема долга врача по отношению к трудящимся… Доктор Гевара считал, что врач обязан посвятить себя улучшению условий жизни широких масс». Тем не менее, когда в 1954 году он сделал ей предложение, колебалась. Не в браке, объясняла она упрямому аргентинцу, намеревается реализовать себя современная молодая женщина, придерживающаяся социалистических взглядов. На самом деле она не доверяла Эрнесто, у которого было много более уступчивых подруг. И все-таки они поженились, в этом браке родилась дочь Гильдита. Но революционная борьба не оставила шанса этой семье. Брак был расторгнут в 1959 году — за это время Эрнесто успел встретить другую верную соратницу — аргентинку Алейду Марч. Вся Латинская Америка смеялась над его словами: «Я не был бы мужчиной, если бы не любил женщин. Но я не был бы революционером, если бы из-за любви к женщинам перестал выполнять любую из моих обязанностей, в том числе и мои супружеские обязанности».

Не единственная

«В суровой боевой жизни женщина — верная спутница партизана, которая делит с ним все трудности боевой жизни, внося в нее определенный домашний уют», — из книги Эрнесто Че Гевары «Опыт революционной борьбы».

Они познакомились в годы партизанской войны на Кубе: Гевара командовал мятежниками, а Алейда была активной участницей подпольного движения и выполняла спецзадание. Впоследствии Че вспоминал: наблюдая за девушкой, которая занималась передачей денег и документов, он разрывался между ролью командира и страстью влюбленного мужчины. Но это чувство не было безответным: уехав на задание, Алейда затем вернулась, сказала, что готова остаться в лагере, чтобы помочь ухаживать за больными и ранеными. Вскоре она стала личным помощником товарища Че. Кстати, это прозвище появилось благодаря аргентинскому междометию сhe, которым команданте злоупотреблял в устной речи. Однажды он заговорил с ней о своей семье, о дочери Гильдите, которая родилась, пока он сидел в тюрьме, о том, что давно расстался с женой… Конечно, она понимала, что к чему. Каждый день они видели кровь и страдания, но на этой крови расцветали их нежные чувства друг к другу.

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В своих мемуарах Марч вспоминала трогательные моменты их встреч: «Я стояла на пороге фабрики, где мы наблюдали за перемещением вражеского лагеря, и внезапно Че начал нараспев читать стихотворение, которое было мне неизвестно. В это время я разговаривала с другими — а это была попытка привлечь мое внимание. Мне казалось, он хотел, чтобы я посмотрела на него не как на лидера или начальника, а как на мужчину». А еще одно из самых дорогих воспоминаний — это его объяснение в любви: «Боюсь показаться смешным, но все же позволь мне сказать, что настоящего революционера ведет великая сила любви». Свадьбу Алейды и Че отпраздновали в узком кругу 2 июня 1959 года, ровно за десять дней до того, как его назначили кубинским послом. Поскольку зарплата Че составляла всего сто двадцать пять песо, его друзья в складчину помогли паре организовать этот маленький праздник. По окончании застолья черный «Студебеккер» увез счастливую пару в короткий медовый месяц. На тот момент Алейда была уже беременна их первым ребенком — дочерью Алейдитой, всего же в этом браке родились четверо детей. Они прожили вместе с 1959 по 1965 год, пока Гевара не уехал в Конго. Очевидно, жена команданте не питала иллюзий насчет него. Ведь он открыто заявлял: «Мужчина не должен всю свою жизнь жить только с одной женщиной. Он был бы попросту животным, навязав себе это ограничение, которое, впрочем, регулярно нарушает — прячась или в открытую». В своих мемуарах Алейда спустя годы вспоминала о муже как о мужчине умном, заботливом и нежном. Но, увы, не она скрасила последние дни команданте.

Миссия невыполнима

В 1965 году для всех кубинцев стала большой неожиданностью внезапная пропажа их революционного лидера Че Гевары. Высказывались разные предположения: болен, арестован, убит. И лишь спустя полгода опубликовали его прощальное письмо, которое предал гласности сам Фидель Кастро : «Я официально отказываюсь от поста министра, от звания майора, от кубинского гражданства… Меня ничто больше не связывает с Кубой, кроме связей особого рода, от которых я не могу отказаться, как отказываюсь от своих постов». Столь неожиданное решение было вызвано… скукой. Гевара занимался аграрной реформой, был директором национального банка, позже стал министром промышленности. И при этом глубоко тяготился своим руководящим положением. В разговоре с другом Че сказал: «Посмотри на меня за этим столом. Когда другие умирают за свои идеалы… я не рожден для того, чтобы руководить министерствами или умереть дедушкой». Будучи на приемах в странах соцлагеря, в том числе и СССР, он задавал неуместные вопросы товарищу Хрущеву по поводу партийных банкетов: «Разве так живут все трудящиеся в вашей стране?» А в так называемых каирских документах сделал, по сути, отчаянное признание: «После революции работу делают не революционеры. Ее делают технократы и бюрократы».

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ЧЕ"

Поэтому он с радостью принял задание Фиделя Кастро отправиться в Боливию, чтобы свергнуть диктатора Барьентоса и развернуть наступление против соседних олигархических режимов по всей Латинской Америке. Однако местные крестьяне-индейцы плохо понимали, к чему их призывают бородатые кубинцы. В стране только что прошли реформы, и люди не хотели революционных потрясений. Они принимали партизан за наркоторговцев и с охотой выдавали их полиции. Боливийское правительство бросило на ликвидацию «банды» Че Гевары всю армию. Вскоре партизанский отряд был обнаружен. 8 октября 1967 года раненый команданте попал в плен, на следующий день его расстреляли в помещении школы в деревне Ла-Игера. Все эти дни безуспешной партизанской войны рядом с ним находилась девушка — яркая, талантливая, умная и очень загадочная.

Таня-партизанка

Ее звали Тамара Бунке Бидер. По одним данным, она работала на кубинскую разведку в Боливии и стала любовницей боливийского президента, по другим — ее завербовал КГБ. Родителями Тамары были немецкие коммунисты, бежавшие из Германии. В Восточной Германии девушка окончила Университет Лейпцига, потом училась в Берлине на факультете литературы и философии Берлинского университета им. Гумбольдта. Она была умна и красива, знала немецкий, русский и испанский языки, прекрасно пела, играла на нескольких музыкальных инструментах, занималась спортом и танцами. Обучаясь в университете, Тамара параллельно проходила курс специальной подготовки в секретном разведцентре, где кроме теории и практики шпионажа ее научили, как завлечь нужного мужчину в постель.

В КГБ Тамара была известна под псевдонимом Таня. И якобы именно это ведомство внедрило ее в окружение Че Гевары. Они познакомились в 1960 году в Лейпциге, Тамару прикрепили к команданте в качестве переводчика. Устоять перед такой роскошной женщиной было невозможно, да он и не пытался. Вскоре их связывали уже не только деловые отношения. Делать революцию в Боливии они отправились вместе. Бидер взяла себе вымышленное имя Лаура Бауэр. Преподавая немецкий язык и демонстрируя свою увлеченность индейским фольклором, красотка втерлась в доверие к боливийскому президенту, а одновременно искала штаб для будущей освободительной войны. Устроившись радиоведущей в передачу «Советы безответно влюбленным», Таня получила неограниченный доступ в эфир — и зашифровывала важную информацию… Когда через некоторое время на нее все-таки донесли, ушла в горы вместе со своим любимым. И вроде бы погибла в бою — за сорок дней до гибели самого команданте. А по другой версии, выжила и уехала в СССР, сменив имя.

А в Ла-Игере Че Гевару теперь почитают чуть ли не как святого. Судя по сохранившимся фотографиям, в последние дни жизни исхудавший Че со спутанными волосами, бородой и горящими черными глазами ликом напоминал Христа. Неудивительно, что и в плену герой-революционер сумел покорить сердце девятнадцатилетней учительницы, приносившей ему еду. Хулия Кортес была последней из гражданских, кто видел его живым. Позже она призналась, что влюбилась в пленника с первого взгляда: «Любопытство толкнуло меня пойти посмотреть на уродливого и плохого человека, а встретила я чрезвычайно красивого мужчину. Его вид был ужасен, он выглядел как бродяга, но глаза его сияли. Для меня он был прекрасным, мужественным, умным человеком. Я не верю, что когда-нибудь появится другой такой».