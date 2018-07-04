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Утренняя зарядка от Синди Кроуфорд
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Утренняя зарядка от Синди Кроуфорд 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Американская супермодель, ведущая MTV, актриса Синди Кроуфорд всегда отличалась отличным телом. Узнай секрет красивой фигуры звезды!
Почему утром ты не делаешь зарядку? Ответь честно на этот вопрос. У меня всегда мало времени по утрам, успеть всё — просто нереально, какая уж тут зарядка…
Но, положа руку на сердце, 10 минут всё же можно найти. Главное — иметь желание.
Это видео поможет тебе найти внутренние ресурсы для того, чтобы делать зарядку каждый день, и особенно — в утренние стремительные минуты. Ведь упражнения показывает красотка Синди Кроуфорд.
Глядя на нее, хочется иметь такое же сильное и подтянутое тело.
Тренировка очень доступная, самые естественные и хорошо влияющие на тонус мышц движения. Видео снято мастерски, заглядываешься и не замечаешь, как быстро проходит зарядка.
Смотри и повторяй за Синди, не жалей несколько минут для своей красоты и бодрого самочувствия!
ВИДЕО: Синди Кроуфорд. Утренняя зарядка. 11 мин  Путь того, кто занимается дома, тернист, ведь самое сложное — найти силы, перебороть лень и начать. Ты можешь сделать это, главное настроиться правильно. Пусть это чудесное видео поможет тебе в этом!
Если ты в восторге от зарядки, которую показала Синди Кроуфорд — покажи это видео своим друзьям. Как хорошо, когда близкие люди разделяют твои увлечения!
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