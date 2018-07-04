Утренняя зарядка от Синди Кроуфорд 

Американская супермодель, ведущая MTV, актриса Синди Кроуфорд всегда отличалась отличным телом. Узнай секрет красивой фигуры звезды!
Почему утром ты не делаешь зарядку? Ответь честно на этот вопрос. У меня всегда мало времени по утрам, успеть всё — просто нереально, какая уж тут зарядка…
Но, положа руку на сердце, 10 минут всё же можно найти. Главное — иметь желание.
Это видео поможет тебе найти внутренние ресурсы для того, чтобы делать зарядку каждый день, и особенно — в утренние стремительные минуты. Ведь упражнения показывает красотка Синди Кроуфорд.
Глядя на нее, хочется иметь такое же сильное и подтянутое тело.
Тренировка очень доступная, самые естественные и хорошо влияющие на тонус мышц движения. Видео снято мастерски, заглядываешься и не замечаешь, как быстро проходит зарядка.
Смотри и повторяй за Синди, не жалей несколько минут для своей красоты и бодрого самочувствия!
ВИДЕО: Синди Кроуфорд. Утренняя зарядка. 11 мин Путь того, кто занимается дома, тернист, ведь самое сложное — найти силы, перебороть лень и начать. Ты можешь сделать это, главное настроиться правильно. Пусть это чудесное видео поможет тебе в этом!
Если ты в восторге от зарядки, которую показала Синди Кроуфорд — покажи это видео своим друзьям. Как хорошо, когда близкие люди разделяют твои увлечения!